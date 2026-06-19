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US Iran Peace Deal Pause: अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर शुक्रवार (19 जून) को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर होने थे. इससे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए थे. इस डील में लेबनान में इजरायली हमले खत्म करने की भी बात है, लेकिन इजरायल इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है और लगातार हमले कर रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार (19 जून) को इजरायल ने लेबनान में हमले किए, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.
IDF ने एक बयान में कहा कि उन्होंने रात भर दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए. इससे पहले दिन में, स्विस विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार (19 जून) को होने वाली बातचीत टाल दी गई है. स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इन बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है. मंत्रालय ने कहा, "अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत टाल दी गई है. स्विट्जरलैंड इन बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है. बर्गेनस्टॉक में ज़रूरी तैयारी का काम जारी है. अभी और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती."
व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने गुरुवार (स्थानीय समय) को कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आगे की बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे क्योंकि बातचीत की योजना अभी फाइनल नहीं हुई है. प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही मौका मिलेगा, एक प्रतिनिधिमंडल रवाना होने के लिए तैयार है.
प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि उपराष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आने वाली टेक्निकल बातचीत की योजना अभी फाइनल नहीं हुई है, और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द रवाना होने के लिए तैयार है. लेकिन इन बातचीत की लॉजिस्टिक्स कभी भी आसान या पहले से तय नहीं होतीं." उन्होंने आगे कहा, "अभी के लिए, उपराष्ट्रपति आज रात रवाना नहीं हो रहे हैं. जैसे ही हमें अगले कदमों के बारे में कोई पक्की जानकारी मिलेगी, हम आपको बता देंगे. हम जल्द से जल्द टेक्निकल बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक हैं."
इस बीच, तेहरान में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय ने घोषणा की कि अगर दूसरी तरफ से समझौते का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके अनुसार जवाबी कदम उठाए जाएंगे. काउंसिल ने कहा कि "धोखेबाज़ और संधि तोड़ने वाले दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा न करते हुए, और बातचीत की प्रक्रिया व योजनाओं के लागू होने पर कड़ी नज़र रखते हुए, अगर अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई उल्लंघन किया जाता है, तो पहले से तय योजना के अनुसार जवाबी कार्रवाई की जाएगी."