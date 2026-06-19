IDF ने एक बयान में कहा कि उन्होंने रात भर दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए. इससे पहले दिन में, स्विस विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार (19 जून) को होने वाली बातचीत टाल दी गई है. स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इन बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है. मंत्रालय ने कहा, "अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत टाल दी गई है. स्विट्जरलैंड इन बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए तैयार है. बर्गेनस्टॉक में ज़रूरी तैयारी का काम जारी है. अभी और कोई जानकारी नहीं दी जा सकती."