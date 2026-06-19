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लेबनान में इजरायली हमले जारी, अमेरिका-ईरान समझौते पर स्विट्जरलैंड में होने वाले हस्ताक्षर टले; बढ़ा क्षेत्रीय तनाव

US Iran Peace Deal Pause: अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता फिलहाल टल गई है, जबकि इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य हमले जारी रखे हैं. इस बीच ईरान ने समझौते के किसी भी उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है. क्षेत्र में तनाव बरकरार है और सभी की नजरें अगली कूटनीतिक पहल पर टिकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:32 PM IST
लेबनान में इजरायली हमले जारी, अमेरिका-ईरान समझौते पर स्विट्जरलैंड में होने वाले हस्ताक्षर टले; बढ़ा क्षेत्रीय तनाव
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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