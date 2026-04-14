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इस्लामाबाद वार्ता फेल; US-ईरान के बीच PAK कराएगा दूसरे दौर की बातचीत

America Iran Second round Peace Talks: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता से कोई नतीजा न निकलने के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी फिर से बढ़ गई है. इस बीच गुरुवार (16 अप्रैल) को ईरान और अमेरिका के बीच सेकंड राउंड की शांति वार्ता हो सकती है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:03 PM IST

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America Iran Second round Peace Talk: इस्लामाबाद में पीस टॉक से कोई नतीजा न निकलने के बाद अमेरिका ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद करने का ऐलान किया है. इसके बाद अमेरिका के सेंटकॉम ने बयान जारी कर के कहा कि यह ब्लॉकेज सिर्फ ईरान के पोर्ट से आने वाली समुद्री जहाजों के लिए है. इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहरा गया. ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान के पोर्ट की सुरक्षा खतरे में आई तो इलाके का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा. इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि वह बातचीत के लिए दोनों देशों एक साथ लाने की जल्दी में है,

पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के सेकंड राउंड का प्रस्ताव रखा. दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें मीडिया से इस मामले पर बात करने की इजाज़त नहीं थी, कहा, "पहली बातचीत एक बार की कोशिश के बजाय चल रहे डिप्लोमैटिक प्रोसेस का हिस्सा थी. दो U.S. अधिकारियों ने सोमवार (13 अप्रैल) को कहा कि बातचीत के नए दौर के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है.  U.S. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत गुरुवार (16 अप्रैल) को हो सकती है.   हालांकि दोनों देशों के डेलिगेशन के बातचीत करने के लिए जगह और समय तय नहीं हुई है. इस्लामाबाद और जिनेवा को होस्ट शहर माना जा रहा है.

गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते दिनों पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुआ, लेकिन इस शांति वार्ता से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला. दोनों देशों के डेलिगेशन अपने-अपने देश लौट गए, साथ ही शांति वार्ता बेनतीजा होने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए. अमेरिकी डेलिगेशन के चीफ उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना. वहीं, अमेरिका पर आरोप है कि दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी चल रही थी और दोनों देश निष्कर्ष से कुछ ही दूर थे, लेकिन अमेरिका ने अचानक से अजीबो-गरीब शर्तें रखना शुरू कर दिया, जो ईरान के लिए हरगिज काबील-ए-कबूल नहीं था. इसीलिए शांति वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो गई. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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