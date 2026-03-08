ईरान में तबाही के लिए US-इजरायल में 27 हजार खतरनाक बमों का सौदा, ठेकेदार कंपनी का नाम चौंका देगा

Advertisement
US-Israel Weapons Deal for War Against Iran: ईरान पर हमला कर दुनिया को जंग के मुंह में धकेलने वाले अमेरिका इजरायल के मंसूब नेक नहीं लगते हैं. ईरान पर और घातक तरीके से हमले के लिए अमेरिका और इजरायल के बीच करीब 5,478 करोड़ रुपये की हथियारों की डील हुई है, इस डील के तहत ट्रंप प्रशानस इजराय को 27 हजार से ज्यादा खतरनाक बम सप्लाई करेगा. 

Mar 08, 2026, 06:17 PM IST

US Israel Weapon Deal: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल के बीच हथियारों का एक बड़ा सौदा चर्चा का विषय बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इजरायल के साथ लगभग 660 मिलियन डॉलर (करीब 5,478 करोड़ रुपये) के हथियारों के बड़े समझौते को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें 27 हजार से ज्यादा बम शामिल हैं. मानवाधिकार संघठनों और शांति पसंद लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस सौदे को अमेरिकी प्रशासन ने आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दी है, ताकि अमेरिकी कांग्रेस में होने वाली लंबी समीक्षा प्रक्रिया से बचा जा सके. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस रक्षा पैकेज में एमके-80 सीरीज के हजारों बम और उनसे जुड़े उपकरण शामिल हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान के साथ जारी जंग ऐसी आपात परिस्थिति है, जिसमें तुरंत हथियारों की बिक्री जरूरी होती है. इसी आपात श्रेणी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी प्रशासन को हथियार निर्यात नियंत्रण कानून के तहत होने वाली संसदीय समीक्षा प्रक्रिया को बायपास करने की इजाजत मिल गई है.

इस समझौते में 20 हजार से ज्यादा बम शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 660 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इस पैकेज में लगभग 12 हजार बीएलयू-110 बम शामिल हैं, जिनमें से हर बम का वजन करीब आधा टन है. इसके अलावा करीब 10 हजार ऐसे बम भी शामिल हैं जिनका वजन लगभग 250 किलोग्राम है. समझौते में 5 हजार छोटे व्यास वाले बम भी शामिल हैं. इसके अलावा इस पैकेज में तकनीकी सेवाएं, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल सहायता भी दी जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल इस सौदे की रकम का एक हिस्सा उस वार्षिक सैन्य सहायता से चुकाने की उम्मीद कर रहा है, जो उसे अमेरिका से मिलती है और जिसकी कुल कीमत लगभग 3.8 अरब डॉलर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब प्रशासन ने इजरायल को हथियारों की तुरंत सप्लाई के लिए आधिकारिक तौर पर आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है.

इस समझौते की एक अहम और दिलचस्प बात यह भी है कि इसका मुख्य ठेकेदार टेक्सास में स्थित कंपनी "रेपकॉन यूनाइटेड स्टेट्स" है. यह कंपनी तुर्किये की हथियार बनाने वाली कंपनी "रेपकॉन" की सहायक कंपनी है. तुर्किये की इस कंपनी ने मार्च 2025 में अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल डायनेमिक्स से गारलैंड शहर में स्थित यह उत्पादन संयंत्र खरीदा था. यह फैक्ट्री अमेरिका में ऐसी एकमात्र स्थापना है जो एमके-80 सीरीज के बमों के ढांचे बनाने की क्षमता रखती है.

इन बमों का इस्तेमाल "जेडीएएम" नाम की गाइडेड किट्स के साथ किया जाता है. अमेरिकी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स इन बमों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर करती रही हैं.

उधर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के कई सदस्यों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि आपातकालीन अधिकारों का सहारा लेकर हथियारों के सौदों पर कांग्रेस की निगरानी को कमजोर किया जा रहा है. डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि इस तरीके को अपनाना प्रशासन के जंग संबंधी तर्क और जमीनी हालात के बीच मौजूद बुनियादी विरोधाभास को दिखाता है. उनका कहना था कि कांग्रेस को बायपास करना इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस सौदे को किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है.

