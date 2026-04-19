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दुनिया की रफ्तार पर लगने वाला है ब्रेक, ईरान जंग में उलझाकर गायब कर दिए 50 करोड़ बैरल तेल

Global Oil Crisis 2026: अमेरिका और ईरान के बीच करीब 50 दिनों के तनाव के चलते वैश्विक बाजार से 50 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल नहीं पहुंच पाया. इससे ऊर्जा आपूर्ति, हवाई यात्रा और तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ने के आसार है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है, और इस संकट से निपटने में कई महीनों लग सकते हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:09 PM IST

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(फाइल फोटो)
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तेल की हर बूंद पर टिकी दुनिया की रफ्तार तब लड़खड़ा जाती है, जब ताकतवर देशों की टकराहट हदें पार कर जाती है. हालिया हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां अमेरिका और इजरायल की हठधर्मिता ने कई देशों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. अमेरिका-इजरायल के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर डील हो गई हो, लेकिन यह तनाव अब इस हद तक पहुंच गया है कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर साफ देखने को मिल रहा है.

अमेरिका और ईरान में करीब पचास दिन से जारी इस टकराव के चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि वैश्विक बाजार से करोड़ों बैरल कच्चा तेल गायब कर दिया है और इसके दूरगामी असर अब सामने आने लगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस संकट की शुरुआत फरवरी के आखिर में हुई थी और तब से अब तक लगभग 50 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और उससे जुड़ी वस्तुएं वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच पाई हैं. इसे ऊर्जा आपूर्ति के इतिहास में सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है. 

आर्थिक जानकारों का कहना है कि यह कमी आने वाले महीनों ही नहीं, बल्कि सालों तक महसूस की जाएगी. एक्सपर्ट्स ने इस कमी को समझाने के लिए दिलचस्प तुलना भी दी है. उनके मुताबिक, जितना तेल बाजार से गायब हुआ है, वह करीब पूरी दुनिया की दस हफ्तों की हवाई यात्रा की मांग के बराबर है. अगर सड़क परिवहन की बात करें, तो यह दुनिया भर में गाड़ियों के करीब 11 दिनों तक रुक जाने जितना असर डाल सकता है.  यही नहीं, यह मात्रा अमेरिका की लगभग एक महीने की जरूरत या पूरे यूरोप के एक महीने से ज्यादा खपत के बराबर बताई जा रही है. इतना ही नहीं, यह ईंधन अमेरिकी सेना की करीब छह साल की जरूरत पूरी कर सकता था.

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इस दौरान खाड़ी देशों में भी तेल उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में रोजाना करीब 80 लाख बैरल तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ. यह मात्रा दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के कुल उत्पादन के बराबर मानी जा रही है. इसके साथ ही सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और ओमान से निकलने वाले विमान ईंधन की आपूर्ति में भी भारी गिरावट आई. जहां फरवरी में इसकी मात्रा करीब एक करोड़ 96 लाख बैरल थी, वहीं मार्च और अप्रैल में मिलाकर यह घटकर सिर्फ 41 लाख बैरल रह गई.

इस कमी का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है. अनुमान है कि करीब बीस हजार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जरूरी ईंधन प्रभावित हुआ, जिससे वैश्विक स्तर पर हवाई सेवाओं को बड़ा झटका लगा है. तेल की कीमत भी इस दौरान औसतन प्रति बैरल करीब सौ डॉलर के आसपास बनी रही, जिसके चलते गायब हुई कच्चे तेल की कुल कीमत पचास अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई है.

आर्थिक विश्लेषक जोहांस राबल के मुताबिक, कुवैत और इराक जैसे देशों के भारी कच्चे तेल के भंडार को फिर से सामान्य स्तर पर आने में चार से पांच महीने का समय लग सकता है. ऐसे में गर्मियों के दौरान तेल की कमी बनी रहने की आशंका जताई जा रही है. कुल मिलाकर, यह संकट सिर्फ दो देशों के बीच तनाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, हवाई यात्रा और आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर दिया है. आने वाले समय में इसके असर और गहरे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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