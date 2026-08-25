इमरान खान की हालत पर अमेरिकी सांसद चिंतित, उठाए अहम सवाल

US lawmaker Concerns For Imran Khan: भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जताई है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के घटनाक्रम पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंताजनक संकेत देते हैं. सुब्रमण्यम ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के एक सदस्य के साथ हुई बैठक के दौरान उन्हें इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति और जेल में उनके हालात की विस्तृत जानकारी मिली. डेमोक्रेटिक सांसद ने एक साक्षात्कार में कहा, "खान परिवार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्हें आवश्यक चिकित्सीय देखभाल मिलनी चाहिए."