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इमरान खान की हालत पर अमेरिकी सांसद चिंतित, उठाए अहम सवाल

US lawmaker Concerns For Imran Khan: अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने इमरान खान की जेल में स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की जरूरत बताई. सुब्रमण्यम ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान में हो रही घटनाओं पर खुलकर बोलना चाहिए. उन्होंने ईरान के साथ पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी संदेह जताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 25, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:30 PM IST
इमरान खान की हालत पर अमेरिकी सांसद चिंतित, उठाए अहम सवाल

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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