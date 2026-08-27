/पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जाम, अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर की ये मांग

सांसदों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से देश की न्यायिक प्रणाली के ज़रिए कार्रवाई करने को कहा ताकि "सुश्री फ़कीर की शारीरिक सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हो सके; उन्हें स्वतंत्र कानूनी सलाहकार से गोपनीय रूप से मिलने और अपने परिवार से खुलकर और निजी तौर पर बातचीत करने का मौका मिले; और यह सुनिश्चित हो कि आगे की कोई भी न्यायिक कार्यवाही ऐसी स्थितियों में हो जहाँ वह बिना किसी डर या अनुचित दबाव के अपनी इच्छा ज़ाहिर कर सकें." इस पत्र पर डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जेम्स पी. मैकगवर्न और ब्रैड शर्मन, तथा रिपब्लिकन फ्रेंच हिल, गस बिलिराकिस, एंडी हैरिस, मारिया एल्विरा सालाज़ार, राइली मूर, रैंडी वेबर, माइकल क्लाउड और ब्लेक मूर ने भी हस्ताक्षर किए.