/पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जाम, अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर की ये मांग

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Pakistan News: अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने पाकिस्तान से 18 साल की ईसाई महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. इल्जाम है कि इस महिला को किडनैप कर लिया गया, उसका ज़बरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया और उसे अपने परिवार से निजी तौर पर मिलने की इजाजत नहीं दी गई. टॉम लैंटोस मानवाधिकार आयोग के रिपब्लिकन सह-अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के सदस्य क्रिस स्मिथ ने कहा कि नेहा फ़कीर का मामला पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
स्मिथ ने बुधवार को कहा, "नेहा फ़कीर के लापता होने और उसके बाद हुए धर्म परिवर्तन की परिस्थितियों से उसकी सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और बिना किसी दबाव या डराए-धमकाए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता को लेकर बेहद परेशान करने वाले सवाल उठते हैं." स्मिथ और कांग्रेस के 10 अन्य सदस्यों ने 20 अगस्त को पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री आज़म नज़ीर तरार को एक पत्र भेजा. उन्होंने "पाकिस्तान सरकार से इस मामले का उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने" का आग्रह किया.
सांसदों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से देश की न्यायिक प्रणाली के ज़रिए कार्रवाई करने को कहा ताकि "सुश्री फ़कीर की शारीरिक सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हो सके; उन्हें स्वतंत्र कानूनी सलाहकार से गोपनीय रूप से मिलने और अपने परिवार से खुलकर और निजी तौर पर बातचीत करने का मौका मिले; और यह सुनिश्चित हो कि आगे की कोई भी न्यायिक कार्यवाही ऐसी स्थितियों में हो जहाँ वह बिना किसी डर या अनुचित दबाव के अपनी इच्छा ज़ाहिर कर सकें." इस पत्र पर डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जेम्स पी. मैकगवर्न और ब्रैड शर्मन, तथा रिपब्लिकन फ्रेंच हिल, गस बिलिराकिस, एंडी हैरिस, मारिया एल्विरा सालाज़ार, राइली मूर, रैंडी वेबर, माइकल क्लाउड और ब्लेक मूर ने भी हस्ताक्षर किए.
सांसदों ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 20 का हवाला दिया, जो धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद 25 का भी ज़िक्र किया, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है. स्मिथ ने कहा, "पाकिस्तान का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की रक्षा करता है - लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर कोई युवा महिला सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से अपनी मान्यताओं को ज़ाहिर न कर सके."
"यह मामला पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपहरण, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और ज़बरदस्ती शादी का शिकार होना पड़ा है." 'क्रिश्चियन सॉलिडैरिटी इंटरनेशनल' (CSI) ने 10 जून को फकीर के मामले की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। समूह ने बताया कि सिलाई का कोर्स करने के बाद 24 मार्च को वह लापता हो गई थी. CSI के अनुसार, बाद में वह लाहौर के एक मदरसे में मिली, जहाँ उसका धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम कबूल करवाया गया था.
फकीर 9 जून को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुई. उसके परिवार ने उससे अकेले में बात करने की अनुमति मांगी, लेकिन यह अनुरोध ठुकरा दिया गया. CSI ने बताया कि इसके बाद कोर्ट ने परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसकी वापसी की मांग की गई थी। इस मामले को लंदन में 'पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर' में 16 जून को हुई सुनवाई में भी उठाया गया. इस सुनवाई में धार्मिक अल्पसंख्यकों की महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामलों पर चर्चा की गई. इस कार्यक्रम को लॉर्ड ऑल्टन ने प्रायोजित किया था और इसकी अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी.