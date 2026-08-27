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पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जाम, अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर की ये मांग

Pakistan News: पाकिस्तान में 18 वर्षीय ईसाई युवती नेहा फ़कीर के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान सरकार से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिवार और वकीलों से स्वतंत्र मुलाकात कराने तथा बिना किसी दबाव के उसकी इच्छा जानने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 27, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:10 AM IST
पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जाम, अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर की ये मांग
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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