ईरान को भद्दे शब्दों में धमकी देने पर घिरे बड़बोले ट्रंप, अब अमेरिकी नेता दे रहे हैं उन्हें गाली!

Iran US War Update: अमेरिकी नीति, इजरायल की हठधर्मिता और ईरान की अपने अवाम की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है. एक तरफ अमेरिका और इजरायल लगातार अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए झूठे कथित आरोपों की आड़ में ईरान के बेगुनाहों पर बमबारी कर रहे हैं. तेहरान ने भी जवाब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया, और इजरायल पर मिसाइलें बरसाईं. तेहरान के जवाब से बौखलाए अमेरिकी नेता और फौज अब बैकफुट पर, और उनको अपने देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

अमेरिकी की बौखलाहट का अंदाजा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से लगाया जा सकता है, जो लगातार बदल रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि सोमवार तक ईरान के साथ कोई डील हो सकती है. एक न्यूज चैनल से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि कल इसकी पूरी संभावना है, बातचीत जारी है." हालांकि, महज चंद सेकेंड बाद वह अपनी बयानों से पलटते हुए और नजर आए. ट्रंप ने ईरान सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो वह उसे तबाह कर तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच सकते हैं.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की दी होर्मुज खोलने की धमकी

इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था. ट्रंप ने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के बिजली घरों और पुल जैसे अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर 7 अप्रैल को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे तक घोषित कर दिया, जो उनके हिंसक और आक्रामक रुख को दर्शाता है.

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इतवार (5 मार्च) को अपने पोस्ट में ट्रंप ने भद्दे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को धमकी दी कि ".....स्ट्रेट खोल दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो." ट्रंप के इस बयान को अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा कि स्ट्रेट ऑफ होरमुज दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहत अहम रास्ता माना जाता है, लेकिन दुनिया का लगभग 20 फीसदी ऊर्जा आपूर्ति की सप्लाई इसी रास्ते से होती है.

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ट्रंप लगातार बदल रहे हैं बयान

इससे पहले 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इस जलमार्ग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है. इसके चलते दुनियाभर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में उछाल देखने को मिला है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की समय-सीमा तय की हो. 21 मार्च को उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसे बाद में 26 मार्च को बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया. उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और मध्यस्थों के जरिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. इसी वजह से संभावित हमलों को 6 अप्रैल तक टाल दिया गया था.

डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह से ईरान को धमकी देने को लेकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है. उधर, थाइलैंड में मौजूद ईरान के दूतावास ने भी ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. दूतावास ने कहा कि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर जिस तरह से बच्चों की तरह गालियां दे रहे हैं, वह किसी जिम्मेदार नेता जैसा नहीं लगता. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि यह व्यवहार देखकर ऐसा लगता है मानो अमेरिका उम्मीद से पहले ही पाषाण युग में लौट गया हो.

"पागल हो गए हैं ट्रंप, और पागलपन वाली हरकतों में दखल देना चाहिए"

इस बीच अमेरिकी सियासत में भी इस मुद्दे पर ट्रंप घिरते नजर आए. न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शुमर ने ईस्टर के मौके पर एक पोस्ट करते हुए ट्रंप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब देश के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ चर्च जा रहे हैं और ईस्टर का त्योहार मना रहे हैं, उस समय राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर बेकाबू पागल की तरह बड़बड़ा रहे हैं. शुमर के मुताबिक, ट्रंप ऐसे बयान देकर न सिर्फ संभावित जंग अपराधों की धमकी दे रहे हैं, बल्कि अपने सहयोगियों को भी नाराज कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका इससे बेहतर नेतृत्व का हकदार है.

बीबीसी ने अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर के हवाले से लिखा कि ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति का इस तरह का पोस्ट करना बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाला है. उन्होंने ट्रंप प्रशासन में खुद को ईसाई कहने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को घुटनों पर बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए. उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के पागलपन वाली हरकतों में दखल देना चाहिए. मैं आप सबको और ट्रंप को जानता हूं." टेलर ने लिखा, "ट्रंप इस वक्त पागल हो गए हैं, और आप सब लोग भी इसमें उनके साथ शामिल हैं."

मार्जोरी टेलर ने यह भी कहा कि वह ईरान का बचाव नहीं कर रही हैं, लेकिन हालात को ईमानदारी से देखना जरूरी है.उनके मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के पीछे अमेरिका और इजरायल की नीतियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बिना उकसावे के ईरान के खिलाफ जंग जैसे हालात पैदा किए हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु हथियारों को लेकर ईरान पर लगाए जा रहे दावे सालों से दोहराए जा रहे हैं, जिनके आधार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है.

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