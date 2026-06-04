क्या पीछे हटेगा हिजबुल्लाह? लेबनान-इजरायल के बीच सीजफायर पर बनी सहमति

Lebanon Israel Ceasefire: अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम लागू करने पर सहमति बनने की खबर सामने आई है. समझौते के तहत हिजबुल्लाह की ओर से गोलीबारी रोकने और दक्षिणी लेबनान से लड़ाकों को हटाने की शर्त रखी गई है. यह पहल क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Lebanon Israel Ceasefire: इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस हमले की प्रतिक्रिया में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने बीते 2 मार्च को इजरायल पर हमला किया. इसके बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया. हालांकि इजरायल दो मार्च से पहले भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था. अब खबर है कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच "युद्धविराम लागू करने" पर सहमति बन गई है. संघर्ष के दौरान इजरायल ने तीन हजार से ज्यादा लेबनान के आम आवाम की मौत के घाट उतारा है.
बीते बुधवार (3 जून) को अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक यह सहमति पूरी तरह से इस शर्त पर आधारित है कि हिजबुल्लाह की ओर से गोलीबारी "पूरी तरह से बंद" हो और दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके हटा दिए जाएं.
यह घटनाक्रम इज़रायली सरकार की उन हालिया चेतावनियों के बाद सामने आया है, जिनमें लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज़ करने की संभावना जताई गई थी. यह एक ऐसा तनावपूर्ण मुद्दा था, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही समानांतर बातचीत भी पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया था.
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यह कूटनीतिक प्रगति एक बेहद नाज़ुक सुरक्षा माहौल के बीच हुई है, क्योंकि मौजूदा युद्धविराम का बार-बार उल्लंघन होता रहा है और इज़रायल और हिजबुल्लाह के बीच जवाबी हमले जारी हैं. अमेरिकी विदेश विभाग में हुई ये गहन बातचीत बुधवार को लगभग नौ घंटे तक चली, जिसके पहले मंगलवार को पूरे दिन प्रारंभिक बातचीत हुई थी.