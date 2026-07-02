/बहरीन में जुटे 12 मुल्कों के मिलिट्री लीडर्स; US के साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर बनी साझा रणनीति

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Middle East Security Meeting: मिडिल ईस्ट में मौजूदा सिक्योरिटी हालात पर चर्चा करने के लिए 12 देशों के टॉप मिलिट्री अधिकारी एक साथ आए. यह मीटिंग बहरीन डिफेंस फोर्स के जरिए बुधवार (1 जुलाई) को आयोजित की गई, जिसे US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अगुवाई की. CENTCOM ने एक सोशल मीडिया पोस्ट बताया कि इस हाई-लेवल कॉन्फ्रेंस में CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ-साथ बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के सीनियर मिलिट्री नुमाइंदे शामिल हुए.
इस मीटिंग का मेन फोकस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कमर्शियल शिपिंग के फ्री फ्लो को महफूज रखने के लिए मुल्कों के बीच साझा कमिटमेंट पर था. यह एक अहम ग्लोबल समुद्री चोकपॉइंट है. एक्स (ट्विटर) पर लिखा गया, "CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के सीनियर मिलिट्री अफसरों ने मौजूदा रीजनल सिक्योरिटी माहौल और पूरे क्षेत्र में डिफेंस सहयोग बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की. नेताओं ने होर्मुज से व्यापार के फ्री फ्लो के लिए अपनी साझा कमिटमेंट पर ज़ोर दिया."
सीरिया और लेबनान के मिलिट्री लीडर्स ने रीजनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया
बातचीत के बाद एडमिरल कूपर ने कहा, "हम अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं." उन्होंने आगे कहा, "चर्चाओं ने रीजनल सिक्योरिटी और स्थिरता के प्रति हमारी साझा कमिटमेंट को रेखांकित किया." यह कॉन्फ्रेंस एक अहम डिप्लोमैटिक और मिलिट्री माइलस्टोन थी. CENTCOM ने कहा कि "इस सिक्योरिटी बातचीत में पहली बार सीरिया और लेबनान के मिलिट्री लीडर्स ने अमेरिका के नेतृत्व वाली रीजनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया."
अमेरिका के साथ रीजनल मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल बनाया
इस मीटिंग में उभरते खतरों के खिलाफ रीजनल एयरस्पेस की सिक्योरिटी के लिए बढ़ती कोशिशों पर ज़ोर दिया गया. इसके अलावा, CENTCOM ने मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़े कोऑर्डिनेशन और जानकारी के तबादले को यकीनी बनाने के लिए पहले की गई कोशिशों पर भी बात की. इसमें लिखा गया, "अमेरिका और रीजनल पार्टनर्स मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा एक्टिव एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम चलाते हैं. जनवरी में, CENTCOM और रीजनल देशों ने जानकारी और खतरे की चेतावनियां साझा करने के साथ-साथ इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए एक नया मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल बनाया."
पाकिस्तान और कतर ने US-Iran के नेगोशिएटर के साथ अलग-अलग बैठकें कीं
इस बीच, कतर के विदेश मंत्रालय के ऑफिसियल तर्जुमान के मुताबिक कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं. इन बैठकों में 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) से जुड़े मुद्दों पर "सकारात्मक प्रगति" की सूचना मिली है. गुरुवार (2 जुलाई) को पर एक एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट में, कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक तर्जुमान माजेद अल-अंसारी ने कहा कि ये बातचीत लेक ल्यूसर्न शिखर कॉन्फ्रेंस के नतीजों पर आधारित थी और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहेगी.
इस्लामाबाद समझौते से जुड़े मुद्दे पर प्रोग्रेस हुई
अल-अंसारी ने कहा, "कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने आज दोहा में अमेरिकी और ईरानी नेगोशिएटर के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के नतीजों को आगे बढ़ाते हुए, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई. सभी पक्ष आने वाले समय में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं, और अगली बैठक ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर के जनाजे के बाद जल्द से जल्द तय की जाएगी."