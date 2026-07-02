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बहरीन में जुटे 12 मुल्कों के मिलिट्री लीडर्स; US के साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर बनी साझा रणनीति

Middle East Security Meeting: स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए 12 देशों के टॉप मिलिट्री ऑफिसर बहरीन में बैठक की. इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सिक्युरिटी, रक्षा सहयोग और एयर डिफेंस समन्वय पर चर्चा हुई. वहीं, कतर और पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थता करते हुए सकारात्मक प्रगति की जानकारी दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 02, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:03 AM IST
बहरीन में जुटे 12 मुल्कों के मिलिट्री लीडर्स; US के साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर बनी साझा रणनीति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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