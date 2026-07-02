/बहरीन में जुटे 12 मुल्कों के मिलिट्री लीडर्स; US के साथ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर बनी साझा रणनीति

अमेरिका के साथ रीजनल मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल बनाया

इस मीटिंग में उभरते खतरों के खिलाफ रीजनल एयरस्पेस की सिक्योरिटी के लिए बढ़ती कोशिशों पर ज़ोर दिया गया. इसके अलावा, CENTCOM ने मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़े कोऑर्डिनेशन और जानकारी के तबादले को यकीनी बनाने के लिए पहले की गई कोशिशों पर भी बात की. इसमें लिखा गया, "अमेरिका और रीजनल पार्टनर्स मिडिल ईस्ट में दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा एक्टिव एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम चलाते हैं. जनवरी में, CENTCOM और रीजनल देशों ने जानकारी और खतरे की चेतावनियां साझा करने के साथ-साथ इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए एक नया मिडिल ईस्टर्न एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल बनाया."