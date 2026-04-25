अमेरिका में मुस्लिम आबादी में उफान, 50 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही हिस्सादेरी

American Muslim News: अमेरिका जैसे बहुसांस्कृतिक देश में इस्लाम और मुसलमानों की मौजूदगी एक खास पहचान रखती है. यहां का मुस्लिम समाज न सिर्फ अपनी मजहबी पहचान के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी विविधता और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल के लिए भी पहचाना जाता है. यही वजह है कि अमेरिका में मुसलमानों की तस्वीर एक रंग-बिरंगी और मजबूत सामाजिक पहचान के रूप में सामने आती है.

अमेरिका में मुसलमानों को सबसे विविध समुदायों में गिना जाता है. इस समुदाय में अलग-अलग नस्ल, संस्कृति, भाषा और पीढ़ियों के लोग शामिल हैं. यानी यह सिर्फ एक तरह के लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से आए लोगों का एक बड़ा और मिला-जुला समाज है. यही विविधता इसे खास बनाती है और इसकी पहचान को और मजबूत करती है.

सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेट एंड बुलिंग (CPHB) के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में मुस्लिम आबादी 35 लाख से ज्यादा है. यह आंकड़ा प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के करीब है, जिसने साल 2017 तक अमेरिका में करीब 34.5 लाख मुसलमानों की संख्या बताई थी. इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि मुस्लिम समुदाय अमेरिका की आबादी का एक अहम हिस्सा है और उसकी मौजूदगी लगातार मजबूत बनी हुई है.

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अमेरिका में मुसलमान सिर्फ किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं हैं. वे देश के सभी 50 राज्यों में रहते हैं. हालांकि, उनकी ज्यादा आबादी बड़े शहरों और महानगरीय इलाकों में पाई जाती है. इसका वजह यह है कि इन जगहों पर रोजगार, शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मौके ज्यादा उपलब्ध होते हैं. इससे यह भी पता चलता है कि मुस्लिम समाज हर स्तर पर अपनी भागीदारी निभा रहा है.

अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो "लॉन्चगुड" के मुताबिक, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख 24 हजार 475 है. इसके बाद कैलिफोर्निया में लगभग 5,04,056 मुसलमान हैं. इलिनॉय में करीब 4,73,792 मुसलमान रहते हैं, जबकि टेक्सास में यह संख्या लगभग 3 लाख 21 हजार 652 है. मिशिगन में भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है, जहां करीब 2 लाख 41 हजार 828 मुसलमान रहते हैं.

ये आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में मुस्लिम समुदाय न सिर्फ बड़ी संख्या में मौजूद है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ भी है. अलग-अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद यह समुदाय एक साथ जुड़ा हुआ है और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है. अमेरिका में मुस्लिम आबादी लगभग 4.45 मिलियन है, यानी कुल अमेरिकी आबादी का 1.34 फीसदी है.

अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रवासी मुसलमान रहते हैं. मुस्लिम प्रवासियों में किसी भी एक देश की 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है. सबसे ज्यादा 15 फीसदी मुस्लिम प्रवासी पाकिस्तान से हैं. इसके बाद ईरान से 11 फीसदी, भारत से 7 फीसदी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6-6 फीसदी, इराक से 5 फीसदी, जबकि कुवैत, सीरिया और मिस्र से 3-3 फीसदी मुस्लिम प्रवासी अमेरिका में रहते हैं.

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