Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3192604
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंअमेरिका में मुस्लिम आबादी में उफान, 50 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही हिस्सादेरी

अमेरिका में मुस्लिम आबादी में उफान, 50 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही हिस्सादेरी

Muslim Population in US: बीते कुछ दशकों में अमेरिका में मुस्लिम समुदाय बेहद विविध और मजबूत सामाजिक पहचान के साथ तेजी से उभर रहा है. यहां 35 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो सभी 50 राज्यों में फैले हैं. अलग-अलग देशों से आए मुस्लिम प्रवासी मिलकर एक बहुसांस्कृतिक समाज बना रहे हैं. अमेरिका में भारती मुसलमानों की संख्या भी अच्छी खासी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:25 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

American Muslim News: अमेरिका जैसे बहुसांस्कृतिक देश में इस्लाम और मुसलमानों की मौजूदगी एक खास पहचान रखती है. यहां का मुस्लिम समाज न सिर्फ अपनी मजहबी पहचान के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी विविधता और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल के लिए भी पहचाना जाता है. यही वजह है कि अमेरिका में मुसलमानों की तस्वीर एक रंग-बिरंगी और मजबूत सामाजिक पहचान के रूप में सामने आती है.

अमेरिका में मुसलमानों को सबसे विविध समुदायों में गिना जाता है. इस समुदाय में अलग-अलग नस्ल, संस्कृति, भाषा और पीढ़ियों के लोग शामिल हैं. यानी यह सिर्फ एक तरह के लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से आए लोगों का एक बड़ा और मिला-जुला समाज है. यही विविधता इसे खास बनाती है और इसकी पहचान को और मजबूत करती है.

सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेट एंड बुलिंग (CPHB) के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में मुस्लिम आबादी 35 लाख से ज्यादा है. यह आंकड़ा प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के करीब है, जिसने साल 2017 तक अमेरिका में करीब 34.5 लाख मुसलमानों की संख्या बताई थी. इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि मुस्लिम समुदाय अमेरिका की आबादी का एक अहम हिस्सा है और उसकी मौजूदगी लगातार मजबूत बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में मुसलमान सिर्फ किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं हैं. वे देश के सभी 50 राज्यों में रहते हैं. हालांकि, उनकी ज्यादा आबादी बड़े शहरों और महानगरीय इलाकों में पाई जाती है. इसका वजह यह है कि इन जगहों पर रोजगार, शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मौके ज्यादा उपलब्ध होते हैं. इससे यह भी पता चलता है कि मुस्लिम समाज हर स्तर पर अपनी भागीदारी निभा रहा है.

अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो "लॉन्चगुड" के मुताबिक, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख 24 हजार 475 है. इसके बाद कैलिफोर्निया में लगभग 5,04,056 मुसलमान हैं. इलिनॉय में करीब 4,73,792 मुसलमान रहते हैं, जबकि टेक्सास में यह संख्या लगभग 3 लाख 21 हजार 652 है. मिशिगन में भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है, जहां करीब 2 लाख 41 हजार 828 मुसलमान रहते हैं.

ये आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में मुस्लिम समुदाय न सिर्फ बड़ी संख्या में मौजूद है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ भी है. अलग-अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद यह समुदाय एक साथ जुड़ा हुआ है और अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है. अमेरिका में मुस्लिम आबादी लगभग 4.45 मिलियन है, यानी कुल अमेरिकी आबादी का 1.34 फीसदी है. 

अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रवासी मुसलमान रहते हैं. मुस्लिम प्रवासियों में किसी भी एक देश की 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है. सबसे ज्यादा 15 फीसदी मुस्लिम प्रवासी पाकिस्तान से हैं. इसके बाद ईरान से 11 फीसदी, भारत से 7 फीसदी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6-6 फीसदी, इराक से 5 फीसदी, जबकि कुवैत, सीरिया और मिस्र से 3-3 फीसदी मुस्लिम प्रवासी अमेरिका में रहते हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन तेवर देख US-IRAN शांति वार्ता की उम्मीदें कम

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

US NewsMuslim populationmuslim news

Trending news

US News
अमेरिका में मुस्लिम आबादी में उफान, 50 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही हिस्सादेरी
Mosque in Danger
मस्जिद और कब्रिस्तान पर गिद्ध दृष्टि, बचाने के लिए दर-दर भटक रहे मुसलमान
Uttrakhand
पंतनगर हाईवे पर के पाद बनी मजार पर दौड़ा दिया बुल्डोज़र; एक हफ्ते में गिरे 6 मज़ार
Ex Muslim Salim Wastik
अपहरण और मर्डर केस में 31 सालों से फरार था Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक, गिरफ्तार
Minority Commission
UP में अल्पसंख्यक आयोग भंग, 1870 मुक़दमे लंबित, कौन सुनेगा मजलूमों की फ़रियाद?
Hope for Justice
UP News: इंसाफ की आखिरी उम्मीद; कब्र से बड़ी बहन की लाश निकालना चाहती है छोटी बहन
US-Iran Peace Talks
ईरान के विदेश मंत्री पाक पहुंचे, लेकिन तेवर देख US-IRAN शांति वार्ता की उम्मीदें कम
Donald Trump Social Media Diplomacy
ट्रंप का माइंड गेम या ग्लोबल खतरा?धमकियों और यू-टर्न ने क्यों बढ़ाई दुनिया की बेचैनी
muslim news
भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... RSS नेता के इस बयान पर होगा हंगामा?
Trump close Jared Kushner And Steve Witkoff
ईरान युद्ध के पीछे कौन? ट्रंप के करीबी कुशनर और विटकॉफ की भूमिका पर उठे बड़े सवाल