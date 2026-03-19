Joseph Kent letter: ईरान जंग पर ट्रम्प के अपने ने ही US को कर दिया नंगा; पढ़ें, Joseph Kent की चिट्ठी

Joseph Kent के इस्तीफ़े से एक साथ कई चेहरे बेनक़ाब हो गए हैं. ये दो चेहरे उस बड़ी साज़िश के के पीछे है जिस के नतीजे में इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है. नेतान्याहु ने कैसे ट्रम्प को इस जंग में घसीटा और उससे पहले किस तरह इराक़ वॉर में अमेरिका को जंग के लिए मजबूर किया और लाखों बेगुनाह मारे गए उसे Trump के सबसे करीबी और अपने ही भरोसेमंद शख़्स ने Joseph Kent ने बेनक़ाब कर दिया है .



Joe Kent, Trump के right hand माने जाते थे और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ये सिर्फ़ एक इस्तीफ़ा नहीं है, दरअसल ये अमेरिका की हार, ट्रम्प की नाकामी और नाअहली, israel की साज़िश और अमेरिका में Israel की हर साज़िश को अंजाम तक पहुँचाने में को लगी strong American lobby का पर्दाफ़ाश है. Joe Kent जो कभी ट्रम्प के हर फैसले के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते थे, उन्होंने इस लेटर में ट्रम्प की नीतियों, उनके फैसलों और यहाँ तक कि उनकी नीयत पर सवाल उठाए हैं?

पढ़ें Joseph Kent का वो पूरा लेटर

केंट ने इस लेटर में ट्रम्प पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इस लेटर में Joe Kent ने क्या लिखा है, वो देखें.

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सद्र ट्रंप,

मैं अपने ज़मीर की बिना पर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता. ईरान से हमारे मुल्क को कोई फौरी खतरा नहीं था, और ये साफ है कि हमने ये जंग Israel और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू की है.

मैं आपके उन कद्रों यानी Values और फॉरेन पॉलिसीज की हिमायत करता हूँ, जिनकी बुनियाद पर आपने 2016, 2020 और 2024 में चुनाव लड़ा था, जिन्हें आपने अपने पहले टर्म में लागू किया. जून 2025 तक, आप समझते थे कि मिडिल ईस्ट की जंगें एक trap हैं, जिन्होंने अमेरिका के कीमती जांबाजों की जानें लीं और हमारी कौम की दौलत और खुशहाली को खत्म किया है.

अपने पहले टर्म में, आप किसी भी Modern President के मुकाबले बेहतर समझते थे के कभी न खत्म होने वाली जंगों में बिना फंसे हुए, फौजी ताकत का फैसलाकुन इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आपने कासिम सुलेमानी को मारकर और ISIS को शिकस्त देकर ये साबित किया था.

इस टर्म की शुरुआत में ही, Israel के आला ओहदेदारों और अमेरिकी मीडिया के Influential लोगों ने एक misinformation campaign चलाया जिसने आपके 'अमेरिका फर्स्ट' प्लेटफॉर्म को पूरी तरह कमजोर कर दिया और ईरान के साथ जंग के हक में sentiment पैदा किए. और इस Echo chamber का इस्तेमाल आपको ये यकीन दिलाने के लिए किया गया कि ईरान अमेरिका के लिए एक फौरी खतरा है, और अगर आप अभी हमला करते हैं, तो फतह का रास्ता मौजूद है.

ये एक झूठ था और ये वही चाल है जो इस्राइलियों ने हमें इराक की उस तबाहकुन जंग में धकेलने के लिए इस्तेमाल की थी, जिसमें हमारी कौम के हजारों बेहतरीन लोगों की जानें गईं. हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते.

एक वेटरन के तौर पर जो 11 बार जंग में तैनात रहा, और एक 'गोल्ड स्टार हसबैंड' के तौर पर जिसने अपनी प्यारी बीवी शैनन को Israel की बनाई हुई एक जंग में खो दिया, मैं अगली नस्ल को एक ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए भेजने की हिमायत नहीं कर सकता, जिसका अमेरिकी अवाम को कोई फायदा नहीं है, और न ही वो अमेरिकी जिंदगियों की कीमत का कोई Justification पेश करती है.

मैं दुआ करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं, और हम ये किसके लिए कर रहे हैं? दिलेराना कदम उठाने का वक्त अब है. आप रास्ता बदल सकते हैं और हमारी कौम के लिए एक नई राह बना सकते हैं, या फिर आप हमें मज़ीद ज़वाल और अफरा-तफरी की तरफ जाने दे सकते हैं.

आख़िर में Joe Kent लिखते हैं ‘You hold the cards’ मतलब बाज़ी अब आप के हाथ में है.

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बीवी की मौत ने Joseph Kent को सच बोलने के लिए किया मजबूर

Joseph Kent का ये ख़त दरअसल, उनके ज़मीर की आवाज़ है. सबसे पहले उन्होंने कहा की ईरान से कोई फ़ौरी ख़तरा नहीं था, ये बात पेंटगान ने भी जंग से पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था ट्रम्प को दूसरी बात ईरान पर हमला Israel की साज़िश और अमेरिका की powerful lobby का नतीजा है. इराक़ वॉर में हज़ारों Americans के मरने से भी केंट ख़फ़ा थे.

इस ख़त में उन्होंने अपनी वाइफ़ Shanon का ज़िक्र किया है. आपको बता दें की Shanon US नेवी की officer थीं और 16 जनवरी 2019 को एक ख़ास मिशन पर Syria में suicide bombing में मारी गयी थीं. केंट लिखते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ़ को Israel के बनाए हुए एक 'War Trap' में खो दिया, और अब वो नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी के नौजवानों को भी ऐसी ही बेमतलब की जंगों में मरने के लिए भेजा जाए.

Joe Kent का ये इस्तीफ़ा Israel की हर साज़िश को बेनक़ाब करती है के कैसे ताक़त, दौलत, रुतबा और blackmailing से दुनिया एक के बाद एक जंग में झोंकता रहा है Isreal…लेकिन इस बार ट्रम्प की मुख़ालिफ़त उन्हें बहुत मुश्किल में डाल रही है.



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