Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3193347
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंअरब सागर में US नेवी का बड़ा एक्शन, ईरानी जहाज को लौटना पड़ा वापस

अरब सागर में US नेवी का बड़ा एक्शन, ईरानी जहाज को लौटना पड़ा वापस

US Iran Tension: ईरान-अमेरिका वार्ता विफल होने के बीच पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नाकेबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट ने तनाव बढ़ा दिया है. US नेवी ने ईरान से जुड़े जहाज़ M/V Sevan को रोककर बड़ा संदेश दिया, जबकि CENTCOM की कार्रवाई से क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर चिंताएँ गहरा गईं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:49 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

US Iran Tension: इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की कोशिश नाकाम हो गई है. ट्रंप ने अपने डेलिगेशन वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान से वापस ईरान के लिए रवाना हो गए. इन सब के बीच स्ट्रटे ऑफ होर्मुज बंद है और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेड जारी रखा है. इसी नेवल ब्लॉकेड के तहत US नेवी ने शनिवार (25 अप्रैल) को अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ M/V Sevan को रोका. यह जहाज़, जिसे ईरान के "शैडो फ्लीट" का हिस्सा माना जाता है, उसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया और अब उसे ईरानी जलक्षेत्र की ओर वापस ले जाया जा रहा है.

यह ऑपरेशन, जिसकी अगुवाई गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS Pinckney (DDG 91) ने की, US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के तेहरान के अवैध ऊर्जा निर्यात को रोकने के प्रयासों में एक बड़ा कदम है. US सेंट्रल कमांड के अनुसार, जहाज़ M/V Sevan उन 19 "शैडो फ्लीट" जहाज़ों में से एक था, जिन पर US ट्रेजरी विभाग ने ईरानी ऊर्जा उत्पादों - जिसमें तेल, गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं - को विदेशी बाज़ारों तक पहुँचाने से जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाए थे.

CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह, अरब सागर में गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS Pinckney (DDG 91) के एक US नेवी हेलीकॉप्टर ने Sevan को रोका, और यह व्यापारिक जहाज़ अब US सेना के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा घेरे में ईरान की ओर वापस लौट रहा है."

Add Zee News as a Preferred Source

CENTCOM ने आगे कहा कि US सेना ईरानी बंदरगाहों में आने या वहाँ से जाने वाले जहाज़ों पर प्रतिबंधों को लागू करना और नाकेबंदी बनाए रखना जारी रखे हुए है। बयान में कहा गया, "US सेना US प्रतिबंधों को लागू करना और ईरानी बंदरगाहों में आने या वहाँ से जाने वाले जहाज़ों पर नाकेबंदी को पूरी तरह से लागू करना जारी रखे हुए है। नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 37 जहाज़ों का रास्ता बदला गया है."

इससे पहले शनिवार को, US युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि US ने ईरानी-संबंधी जहाज़ों को निशाना बनाते हुए अपनी नौसैनिक नाकेबंदी का विस्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह नाकेबंदी ओमान की खाड़ी से लेकर अन्य जलक्षेत्रों तक फैली हुई है और इसे US नेवी द्वारा लागू किया जा रहा है.

हेगसेथ ने कहा कि US ईरान के संबंध में कूटनीतिक और सैन्य, दोनों तरह के दृष्टिकोण अपना रहा है. उन्होंने कहा, "ईरान के पास एक महत्वपूर्ण विकल्प है, एक समझौता करने का मौका है," और साथ ही यह भी जोड़ा कि US मानदंडों के तहत पहचाने गए जहाज़ों को - जिनमें ईरानी बंदरगाहों से जुड़े जहाज़ भी शामिल हैं - वापस लौटा दिया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि 34 गैर-ईरानी जहाज़ों को जाँच-पड़ताल के बाद वहाँ से गुज़रने की अनुमति दी गई है. हेगसेथ के अनुसार, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है, जहाँ नाकेबंदी शुरू होने से पहले ईरानी बंदरगाहों से निकले ईरान से जुड़े दो जहाज़ों को ज़ब्त कर लिया गया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

US Iran TensionUS Naval BlockadeWorld NewsToday News

Trending news

US Iran Tension
अरब सागर में US नेवी का बड़ा एक्शन, ईरानी जहाज को लौटना पड़ा वापस
India UAE Relations
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल का UAE दौरा; इन मुद्दों पर हुई चर्चा
Palestine news
ग़ज़ा को खुशियां भी नसीब नहीं, 300 जोड़ों की शादी में 18 साल की दुल्हन को मारी गोली
iran news
ट्रंप की मनमानी पर तेहरान ने लगाया ब्रेक, ईरान-अमेरिका में फिर बढ़ी टेंशन!
Uttar Pradesh news
मामूली रंजिश को लेकर हैवान बना शिवम, दो मासूमों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा!
Telangana NEWS
सियासत की पिच पर बड़ी पारी खेलने को तैयार अजहरुद्दीन, MLC के लिए मिली हरी झंडी
Uttar Pradesh news
आशीष ने रहमान बनकर फातिमा को दिया धोखा; बेटे को बेचने की धमकी!
West Bengal news
West Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब
Rajasthan news
अजमेर शरीफ में रमेश ने महिला जायरीनों से की बदसलूकी, रोकने पर साथियों संग किया हमला
Assam news
गुवाहाटी एयरपोर्ट पर आजमीन बेहाल, बारिश में भीगकर 18 घंटे करना पड़ा फ्लाइट का इंतजार