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US और तेहरान में जुबानी जंग; ट्रंप के बयान ने बढ़ाई हलचल

Trump Iran Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सीमित स्तर पर चल रही है और फिलहाल अमेरिका आर्थिक दबाव की नीति अपना रहा है. वहीं, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के दावे अलग-अलग हैं. इस अहम समुद्री मार्ग के भविष्य को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 10, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:58 AM IST
US और तेहरान में जुबानी जंग; ट्रंप के बयान ने बढ़ाई हलचल
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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