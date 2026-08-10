US और तेहरान में जुबानी जंग; ट्रंप के बयान ने बढ़ाई हलचल

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच 'बहुत अच्छी बातचीत' चल रही है। हालांकि, तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है. ट्रंप इससे पहले ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि वह उसे 'अंतिम मौका' दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि होर्मुज स्‍ट्रेट को खोलने को लेकर बातचीत चल रही है और यह 'शायद अगले ही दिन' खुल सकता है. सोमवार को ओवल ऑफिस में उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है कि यह मामला एक न एक तरह से जल्दी सुलझ जाएगा। यह कोई बहुत जटिल मुद्दा नहीं है."