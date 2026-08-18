ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु मुद्दे पर तेहरान से टकराव बरकरार

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर से कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वॉशिंगटन का मकसद बना हुआ है. ट्रंप ने कहा, "आप समझते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे. यह बहुत आसान है. वे परमाणु युद्ध नहीं कर सकते." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सभी ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक घेराबंदी के जरिए होर्मुज पर अमेरिका का "पूरा नियंत्रण" है और उन्होंने बार-बार इसे अमेरिका का इलाका बनाने की बात कही.