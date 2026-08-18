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ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु मुद्दे पर तेहरान से टकराव बरकरार

Iran US Negotiations: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद तनाव फिर चर्चा में है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख दोहराया, जबकि तेहरान ने बैकचैनल वार्ता के दावों को खारिज कर दिया. दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर मतभेद अब भी बरकरार हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 18, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:58 AM IST
ट्रंप का सख्त संदेश, परमाणु मुद्दे पर तेहरान से टकराव बरकरार

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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