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होर्मुज में 20% टोल वसूलने के फैसले से पीछे हटे ट्रंप; कारोबार और निवेश पर दिया जोर

US Backs Down Hormuz Toll Plan: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने की प्लानिंग वापस लेने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसके बजाय खाड़ी देशों के साथ निवेश और व्यापार समझौतों को बढ़ावा दिया जाएगा. इस बीच क्षेत्र में जारी तनाव बैनुल-अकवामी कारोबार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:08 PM IST
होर्मुज में 20% टोल वसूलने के फैसले से पीछे हटे ट्रंप; कारोबार और निवेश पर दिया जोर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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