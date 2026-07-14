/होर्मुज में 20% टोल वसूलने के फैसले से पीछे हटे ट्रंप; कारोबार और निवेश पर दिया जोर

US Backs Down Hormuz Toll Plan: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के लिए ब्लॉकेड लगाने के ऐलान के साथ वहीं से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से 20 परसेंट टोल लेने का ऐलान किया था. डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐलान को लेकर अपना कदम पीछे खींच लिया है. ट्रंप ने मंगलवार (14 जुलाई) को होर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर 20% टोल लगाने की योजना को रद्द करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसके बजाय मिडिल ईस्ट के मुल्क अमेरिका के साथ निवेश और कारोबार समझौते करेंगे. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बहुत ही सार्थक बातचीत के आधार पर, मैंने 20% अमेरिकी प्रतिपूर्ति शुल्क (reimbursement fee) को कारोबार और निवेश समझौतों से बदलने का फैसला किया है, जो अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे."