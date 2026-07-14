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US Backs Down Hormuz Toll Plan: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के लिए ब्लॉकेड लगाने के ऐलान के साथ वहीं से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से 20 परसेंट टोल लेने का ऐलान किया था. डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐलान को लेकर अपना कदम पीछे खींच लिया है. ट्रंप ने मंगलवार (14 जुलाई) को होर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर 20% टोल लगाने की योजना को रद्द करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसके बजाय मिडिल ईस्ट के मुल्क अमेरिका के साथ निवेश और कारोबार समझौते करेंगे. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बहुत ही सार्थक बातचीत के आधार पर, मैंने 20% अमेरिकी प्रतिपूर्ति शुल्क (reimbursement fee) को कारोबार और निवेश समझौतों से बदलने का फैसला किया है, जो अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे."
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये निवेश "बहुत बड़े" होंगे, हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या ये पिछले साल मिडिल ईस्ट के दौरे के बाद ट्रंप के जरिए ऐलान किए गए निवेशों के अलावा नए वादे होंगे. अमेरिका ने दिन में पहले हमले किए थे, और ईरान ने जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला किया. गोलीबारी की इस ताजा घटना ने उस अंतरिम समझौते को खत्म कर दिया है जिसका मकसद लड़ाई रोकना, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए जरूरी जलमार्ग को फिर से खोलना और बातचीत करने वालों को युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए समय देना था.
इसके बजाय, लड़ाई ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, बैनुल-अकवामी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया है और कमर्शियल एयरलाइंस को चेतावनी दी गई है. जब तक जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक यह पूर्ण युद्ध में बदल सकता है. अब संघर्ष का केंद्र वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जिससे अम्न के वक्त में टोटल व्यापारित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पांचवां हिस्सा गुजरता था. ईरान ने जंग के दौरान जहाजों पर हमला करके और उन्हें धमकाकर इस रास्ते को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया था - एक ऐसी रणनीति जो उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त साबित हुई.
इससे तेल, उर्वरक और दीगर सामानों की कीमतें आसमान छूने लगीं, जबकि बैनुल-अकवामी नेता पहले से ही बढ़ती लागत से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे. अंतरिम समझौते का मकसद जलमार्ग को फिर से खोलना था, लेकिन ईरान ने उन जहाजों पर हमला किया है जो अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे, जो तेहरान के कंट्रोल से बाहर है.