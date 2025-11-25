इजरायल के आतंक का विरोध करने पर ट्रंप को लग गई मिर्ची, इस मुस्लिम संगठन पर लगेगा बैन!

US Ban Muslim Brotherhood: अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की इस्लामिक सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो चुकी है. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सोमवार (24 नवंबर) को एक अंतरिम आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद अमेरिका के प्रशासन को यह अधिकार मिल गया है कि वह मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े लोगों और अन्य चीजों की जांच कर सकेगी.

डोनाल्ड ट्रंप के अंतरिम आदेश अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को यह निर्देश दिया गया है कि वे मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े सभी आयामों की जांच करें और बताएं कि इस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में बैन करना जरूरी है या नहीं.

मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका में लगातार मुस्लिम समाज और फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाता रहता है. यही वजह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड निशाने पर है. हालांकि इस पर बैन लगाने की कोशिश से पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका के इंटरनल सिक्यूरिटी के खतरे को कम करना है.

इसी महीने 18 नवंबर को अमेरिका के एक शहर टेक्सास में मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया. टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को विदेशी आतंकवादी संगठन और क्रिमिनल संगठन बताया था, जिसके बाद औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

गौरतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड पर मिस्र और सऊदी समेत कई देशों में प्रतिबंध हैं. इसके अलावा यह संगठन दुनिया के कई देशों में काम भी करता है. मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना मिस्र में साल 1928 में एक स्कूल टीचर हसन अल-बन्ना ने की थी. अरब स्प्रिंग आंदोलन के बाद मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकरा भी बनी, लेकिन मिस्र में इस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया.

