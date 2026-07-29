/अमेरिका और सऊदी का संयुक्त हमला, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकाने बने निशाना

इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास हुए धमाके के बाद US और सऊदी ने की ये कार्रवाई

यह ऑपरेशन तब हुआ जब मंगलवार की सुबह उत्तरी इराक के एरबिल में कई धमाके हुए, जिनमें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास हुआ धमाका भी शामिल है, क्योंकि ईरानी ड्रोन ने इस इलाके में कई जगहों को निशाना बनाया. पुलिस सूत्रों के हवाले से अल जज़ीरा ने बताया कि कम से कम चार ईरानी ड्रोन ने उत्तरी इराक के खलीफ़ान और सोरान इलाकों में कई जगहों को निशाना बनाया, जो एरबिल के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं. इसके अलावा ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने इराकी सूत्रों के हवाले से अल-अंबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन के नष्ट होने की खबर दी, और स्थानीय मीडिया ने हदीथा बांध के पास एक अमेरिकी ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें भी प्रकाशित कीं. इन हमलों के साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी इराक में बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां भी हुईं. IRIB ने बताया कि सुलेमानियाह में खोर मोर गैस फील्ड पर हमला किया गया.