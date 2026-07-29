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अमेरिका और सऊदी का संयुक्त हमला, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकाने बने निशाना

US Saudi Airstrikes In Iraq: अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हुए उन ठिकानों पर हमले किए, जिन्हें दोनों देशों ने ईरान समर्थित समूहों से जुड़ा बताया. CENTCOM के मुताबिक यह कदम ड्रोन हमलों के जवाब में उठाया गया. इस बीच उत्तरी इराक में ड्रोन हमलों और धमाकों से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:57 AM IST
अमेरिका और सऊदी का संयुक्त हमला, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकाने बने निशाना
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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