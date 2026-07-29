/अमेरिका और सऊदी का संयुक्त हमला, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकाने बने निशाना

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US Saudi Airstrikes In Iraq: अमेरिका और सऊदी ने मुश्तरका तौर पर मंगलवार (28 जुलाई) को इराक में सटीक हमले किए. दावा किया गया है कि इन हमलों में "ईरान-समर्थक मिलिटेंट" समूहों को निशाना बनाया गया, जिन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सऊदी अरब में अमेरिकी कर्मियों और जरूरी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने का निर्देश दिया था. सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि 72 घंटों के भीतर IRGC के निर्देश पर किए गए 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के जवाब में अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने मिलिटेंट्स के कई लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा, "अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब के सशस्त्र बलों ने 28 जुलाई को इराक में ईरान-समर्थक आतंकवादियों के खिलाफ सटीक हमले किए. इन आतंकवादियों को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी बलों और सऊदी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने का निर्देश दिया था। अमेरिकी बलों के खिलाफ किए गए ये अनुचित हमले सफल नहीं हुए." क्षेत्र में लगातार बने हुए सुरक्षा खतरे का जिक्र करते हुए, CENTCOM ने बताया कि "फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच, इराक में ईरान-समर्थक मिलिशिया के जरिए अमेरिकी नागरिकों और सुविधाओं पर हमले की 600 से अधिक कोशिशें की गईं."
हालात के और बिगड़ने की चेतावनी देते हुए, CENTCOM ने कहा कि IRGC और उसके सहयोगियों को आगे की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तुरंत अपनी आक्रामकता बंद करनी चाहिए. सऊदी अरब ने भी इस जवाबी संयुक्त अभियान की पुष्टि की. X पर साझा किए गए एक बयान में, सऊदी रक्षा मंत्रालय के ऑफिसियल तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि सऊदी वायु रक्षा प्रणालियों ने इराकी क्षेत्र से छोड़े गए कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया. ये ड्रोन पूर्वी प्रांत और रियाद क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे.
UN के आर्टिकल 51 के तहत सऊदी और US ने इराक में किया हमला!
तर्जुमान ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत "सेल्फ डिफेंस के अधिकार" के अनुरूप की गई थी. मेजर जनरल अल-मलिकी ने जोर देकर कहा कि सऊदी सशस्त्र बलों ने CENTCOM के साथ कॉर्डिनेशन करते हुए इराक में उन मिलिशिया ठिकानों के खिलाफ टार्गेटेड हमले किए जो सीमा-पार हमलों से सीधे जुड़े थे. उन्होंने कहा कि इससे किंगडम का "अपनी रक्षा करने और अपनी क्षमताओं की सुरक्षा करने का वैध अधिकार" फिर से स्थापित होता है, साथ ही "सही समय और स्थान पर जवाब देने का अधिकार भी सुरक्षित" रखा गया है.
इराक में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास हुए धमाके के बाद US और सऊदी ने की ये कार्रवाई
यह ऑपरेशन तब हुआ जब मंगलवार की सुबह उत्तरी इराक के एरबिल में कई धमाके हुए, जिनमें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास हुआ धमाका भी शामिल है, क्योंकि ईरानी ड्रोन ने इस इलाके में कई जगहों को निशाना बनाया. पुलिस सूत्रों के हवाले से अल जज़ीरा ने बताया कि कम से कम चार ईरानी ड्रोन ने उत्तरी इराक के खलीफ़ान और सोरान इलाकों में कई जगहों को निशाना बनाया, जो एरबिल के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं. इसके अलावा ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने इराकी सूत्रों के हवाले से अल-अंबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन के नष्ट होने की खबर दी, और स्थानीय मीडिया ने हदीथा बांध के पास एक अमेरिकी ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें भी प्रकाशित कीं. इन हमलों के साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी इराक में बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां भी हुईं. IRIB ने बताया कि सुलेमानियाह में खोर मोर गैस फील्ड पर हमला किया गया.