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ईरान जंग पर घिरे ट्रंप, सीनेटर मर्फी ने लगाया गंभीर इल्जाम

US Iran War: अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान युद्ध को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि ट्रंप बार-बार जंग खत्म होने और समझौते के दावे करते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले. मर्फी ने युद्ध जल्द समाप्त करने और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 10, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:31 AM IST
ईरान जंग पर घिरे ट्रंप, सीनेटर मर्फी ने लगाया गंभीर इल्जाम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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