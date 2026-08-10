ईरान जंग पर घिरे ट्रंप, सीनेटर मर्फी ने लगाया गंभीर इल्जाम

ट्रंप की कंपनी ने ट्रुथ सोशल पर शुरू किया है सब्सक्रिप्शन

मर्फी ने कहा कि ट्रंप के युद्धविराम वाले ऐलान अचानक नहीं होते, बल्कि पैसे कमाने की एक सोची-समझी योजना का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि करीब एक हफ्ता पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि अगर कोई उन्हें $100,000 महीना दे, तो उसे अमेरिकी विदेश नीति के फैसलों की पहले से जानकारी दी जाएगी.मर्फी ने इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा बताया और कहा कि यह बिना किसी शक के बहुत फायदे का सौदा है. उन्होंने अपने रिपब्लिकन साथियों पर भी निशाना साधा और कहा कि क्या कोई रिपब्लिकन सीनेटर युद्ध के बीच व्हाइट हाउस से $100,000 महीने में ऐसी घोषणाएं बेचने का बचाव करेगा. मर्फी ने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं करेगा.