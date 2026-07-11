तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी कारोबारी पर लगाए प्रतिबंध

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US Sanctions Iranian: अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने और हटाने की शर्तें थीं. इस बीच दोनों देशों के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है. अमेरिका ने ईरान में सैंकड़ों ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें दर्जनों बेगुनाहों की मौत हो गई. वहीं, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशान बनाया. इसी कड़ी में अमेरिका ने शुक्रवार (10 जुलाई) को दुबई स्थित ईरानी "फाइनेंसर" अली अंसारी पर प्रतिबंध लगा दिए. एक तरफ MOU में प्रतिबंध हटाने की बात हुई थी. वहीं, दूसरी ओर संघर्ष शुरू होते ही अमेरिका ने फिर से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं.
अमेरिकी ट्रेजरी महकमे ने अंसारी को ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के लिए एक "प्रमुख फाइनेंसर" बताया और उन पर ईरानी शासन के भीतर बड़े पैमाने पर, संस्थागत गबन का इल्जाम लगाया. ट्रेजरी महकमे ने एक ऑफिसियल बयान में कहा, "आज, होर्मुज में बैनुल-अकवामी जहाजों पर ईरान के हमले फिर से शुरू होने के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी महकमे के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने ईरानी फाइनेंसर अली अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की. अंसारी संपत्तियों के एक बड़े वैश्विक नेटवर्क की देखरेख करते हैं, जिससे ईरान के नेता मोजतबा खामेनेई और शासन के अन्य प्रभावशाली लोगों को फायदा होता है."
बयान में आगे कहा गया, "अंसारी ने ईरानी शासन के भीतर बड़े पैमाने पर गबन को प्रभावी ढंग से संस्थागत रूप दिया है. उन्होंने आवामी धन से बनी संपत्ति को रियल एस्टेट और कमर्शियल होल्डिंग्स के बड़े विदेशी पोर्टफोलियो में बदल दिया, ताकि वे खुद को, शासन के प्रभावशाली लोगों को - जिसमें सुप्रीम लीडर के कार्यालय के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं - और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को अमीर बना सकें." ट्रेजरी महकमे के मुताबिक अंसारी ने शासन के भीतर गबन को संस्थागत बनाकर अपनी पहचान बनाई.