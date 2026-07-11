तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी कारोबारी पर लगाए प्रतिबंध

US Sanctions Iranian: अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने और हटाने की शर्तें थीं. इस बीच दोनों देशों के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो चुका है. अमेरिका ने ईरान में सैंकड़ों ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें दर्जनों बेगुनाहों की मौत हो गई. वहीं, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशान बनाया. इसी कड़ी में अमेरिका ने शुक्रवार (10 जुलाई) को दुबई स्थित ईरानी "फाइनेंसर" अली अंसारी पर प्रतिबंध लगा दिए. एक तरफ MOU में प्रतिबंध हटाने की बात हुई थी. वहीं, दूसरी ओर संघर्ष शुरू होते ही अमेरिका ने फिर से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं.