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तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी कारोबारी पर लगाए प्रतिबंध

US Sanctions Iranian: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद अमेरिका ने दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिकी ट्रेजरी का आरोप है कि अंसारी ने ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को आर्थिक फायदा पहुंचाया. वहीं, वॉशिंगटन ने ईरानी प्रभावशाली लोगों पर दबाव बढ़ाने का संकेत दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 11, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:44 AM IST
तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी कारोबारी पर लगाए प्रतिबंध
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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