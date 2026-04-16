ग़ज़ा नरसंहार पर घिरे जेडी वेंस, ठीकरा फोड़ा ट्रंप की बजाय बाइडेन सरकार पर

Gaza Genocide: ग़ज़ा में मानवीय संकट और फिलिस्तीनियों के नरसंहार का सिलसिल थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिलिस्तीन इस वक्त मलबे के ढरे में तब्दील हो चुका है, इसकी वजह है अमेरिकी संरक्षण में इजरायल लगातार ग़ज़ा में बमबारी कर रहा है. बीते कुछ दिनों से इजरायल ने लेबनान के कई शहरों पर हमला शुरू कर दिया है, और एक बड़े भू-भाग पर सिक्योरिटी का मुद्दा बताकर अवैध कब्जा कर लिया है.

बीते 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हमले में 72 से 75 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और यहां 90 फीसदी बुनियादी ढांचा नेस्तानाबूद हो चुका है. ग़ज़ा नरसंहार को लेकर दुनियाभर में अमेरिका और इजरायल की आलोचना हो रही है. आलम यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू को अपने देश में ही इस फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ इजरायल के अपराधों की आलोचना हो रही है, तो दूसरी तरफ इसके बवाज में एक वर्ग खड़ा है.

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस को ग्रीस की राजधानी एथेंस में मौजूद जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा. यह कार्यक्रम एक संगठन के मंच पर हो रहा था, जहां उनकी बातों के बीच कई बार दर्शकों ने हस्तक्षेप किया और ग़ज़ा को लेकर अमेरिकी नीति पर नाराज़गी जताईय कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने खुलकर विरोध किया और ग़ज़ा में हो रही हिंसा को लेकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए.

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एक श्रोता ने जोर से कहा कि "ईसा मसीह नरसंहार का समर्थन नहीं करते." इसके बाद कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया. जेडी वेंस का विरोध करते हुए कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नीतियों की वजह से ग़ज़ा में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बमबारी हो रही है. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि प्रदर्शनकारी ग़ज़ा की बात कर रहे थे या ईरान की, लेकिन उनके आरोपों ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों को लेकर दुनियाभर में बढ़ती नारजगी को जाहिर कर दिया.

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हालांकि, इन आरोपों पर जवाब देते हुए जे. डी. वेंस ने कहा कि वे इस भावना से सहमत हैं कि ईसा मसीह कभी भी नरसंहार का समर्थन नहीं कर सकते. उन्होंने इसे एक सरल और स्पष्ट सिद्धांत बताया. इस मौके पर ग़ज़ा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार इजरायल का समर्थन करने को लेकर वेंस ने अपनी सरकार का बचाव करते नजर और इसका ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पर फोड़ दिया.

जेडी वेंस ने दावा किया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, उस समय ग़ज़ा के हालात पूरी तरह खराब हो चुके थे और इसके लिए उन्होंने पिछली सरकार, यानी जो बाइडेन के अगुवाई वाले प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. वेंस ने कहा कि मौजूदा प्रशासन ने हालात सुधारने के लिए गंभीरता से काम किया है. उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में ट्रंप सरकार ने ग़ज़ा में मानवीय सहायता बढ़ाई है और आज वहां पहले के मुकाबले ज्यादा मदद पहुंचाई जा रही है.

प्रदर्शनकारियों के बार-बार हस्तक्षेप के बीच जेडी वेंस ने कहा कि पिछले पांच सालों की तुलना में इस समय ग़ज़ा में ज्यादा मानवीय सहायता भेजी जा रही है, क्योंकि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है. अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने ट्रंप प्रशासन का बचाव करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आखिर में उनका लहजा कुछ नरम नजर आया. उन्होंने आलोचकों से अपील की कि वह हमसे जुड़े रहें और सिर्फ मतभेद की वजह से दूरी नहीं बनाएं.

वेंस ने कहा कि हर मुद्दे पर सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन असहमति की वजह से पूरी तरह अलग हो जाना सही नहीं है. अपने संबोधन में जेडी वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका का नौजवान तबका मिडिल ईस्ट की नीतियों से खुश नहीं है. उन्होंने कहा कि वे इस असंतोष को समझते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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