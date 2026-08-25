तेहरान को अलग-थलग करने की अमेरिकी तैयारी, ट्रंप ने छेड़ा आर्थिक अभियान

US wage economic war against Iran: अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक अभियान का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य तेहरान की आर्थिक जीवनरेखाओं को काटकर उसे पूरी तरह अलग-थलग करना है. साथ ही उन्‍होंने चेतावनी भी दी क‍ि जो लोग खुद को तेहरान से जोड़कर रखेंगे उन्‍हें भी नतीजा भुगतना होगा. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा, ''द्वितीय विश्व युद्ध में 'डी-डे' उस ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत थी, जिसमें हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुश्मन को उसके ठिकानों से, यहां तक कि तीसरे देशों में मौजूद ठिकानों से भी, निशाना बनाया और वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया था. आज उसी भावना के साथ हम दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संबंधों के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक अभियान शुरू कर रहे हैं.''