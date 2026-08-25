Add Zee Business As A Preferred Source
App

तेहरान को अलग-थलग करने की अमेरिकी तैयारी, ट्रंप ने छेड़ा आर्थिक अभियान

US wage economic war against Iran: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेहरान की आर्थिक जीवनरेखाओं को काटकर उसे वैश्विक स्तर पर अलग-थलग किया जाएगा. राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के तहत उठाए गए इस कदम का इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 25, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:46 AM IST
तेहरान को अलग-थलग करने की अमेरिकी तैयारी, ट्रंप ने छेड़ा आर्थिक अभियान

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'स्टेट स्पॉन्सर टेरर लिस्ट' से बाहर बाहर आया सीरिया, अमेरिका के इस फैसले का हुआ स्वा
2
3
4
5