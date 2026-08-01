यारकंद से कजाकिस्तान तक, उइगर मुद्दे पर चीन के खिलाफ तेज हुई मुहिम

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Uyghur Leader Dolkun Isa Detention: वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने चीन की तनकीद और तेज़ कर दी है. WUC का इल्जाम है कि बीजिंग की नीतियां, जो उइगरों और दीगर तुर्क बिरादरियों को निशाना बनाती हैं, पूर्वी तुर्किस्तान से आगे बढ़कर दूसरे मुल्कों में भी असर डाल रही हैं. अपनी हालिया प्रेस विज्ञप्ति में, WUC ने मोरक्को के जरिए उइगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर और WUC के साबिक सदर डोलकुन ईसा को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की निंदा की. ईसा को 20 जुलाई को 'इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट' में भाग लेने के लिए कैसाब्लांका पहुंचने के बाद लगभग 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया था और बाद में उन्हें जर्मनी निर्वासित कर दिया गया.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने दावा किया कि यह घटना कथित तौर पर सीमा-पार दमन के एक बड़े पैटर्न को दर्शाती है. तंजीम ने मोरक्को से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इस फैसले में चीन सहित किसी बाहरी दबाव की भूमिका थी. तंजीम ने यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर म्यूनिख में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया. WUC ने इल्जाम लगाया कि जुलाई 2014 में यारकंद काउंटी में एहतेजाज के बाद चीनी सुरक्षा बलों ने उइगर नागरिकों के खिलाफ घातक कार्रवाई की थी. तंजीम ने बीजिंग से मारे गए या लापता लोगों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने और बैनुल-अकवामी बिरादरी से इंडिपेंडेंट जांच का समर्थन करने का आग्रह किया.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने पूर्व चीनी पुलिस अधिकारी झांग याबो के बयान का भी ज़िक्र किया, जिसकी रिपोर्ट 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में छपी थी. झांग जिन्होंने पूर्वी तुर्किस्तान में लगभग एक दशक तक काम किया और अब जर्मनी में शरण मांग रहे हैं, ने कथित तौर पर घरों में छापेमारी, हिरासत में लिए गए लोगों को दूसरी जगह भेजने, निगरानी अभियानों और जबरन श्रम की देखरेख में अपनी भूमिका के बारे में बताया. WUC ने कहा कि इस बयान से क्षेत्र में चीन की सुरक्षा प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी मिलती है.
इस बीच, कजाकिस्तान में चीन के नए 'एथनिक यूनिटी लॉ' (जातीय एकता कानून) को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है. आलोचकों को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल विदेशों में रहने वाले उइगर, कज़ाख और दीगर तुर्क कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है. WUC की उपाध्यक्ष ज़ुमरेटे अर्किन ने आरोप लगाया कि बैनुल-अकवामी स्तर पर दमन का दायरा बढ़ाने के चीन के बढ़ते आत्मविश्वास को मज़बूत बैनुल-अकवामी कार्रवाई की कमी से बढ़ावा मिला है. चीनी सरकार ने शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के इल्जामों को बार-बार खारिज किया है. उसका कहना है कि उसकी नीतियों का मकसद आतंकवाद का मुकाबला करना, स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में सुधार करना है.