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यारकंद से कजाकिस्तान तक, उइगर मुद्दे पर चीन के खिलाफ तेज हुई मुहिम

Uyghur Leader Dolkun Isa Detention: वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने चीन पर उइगरों और दीगर तुर्क बिरादरियों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाने का इल्जाम लगाया है. तंजीम का कहना है कि इन नीतियों का असर चीन से बाहर भी दिख रहा है. WUC ने उइगर नेता डोलकुन ईसा की हिरासत और निर्वासन की निंदा करते हुए बैनुल-अकवामी जांच की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:55 PM IST
यारकंद से कजाकिस्तान तक, उइगर मुद्दे पर चीन के खिलाफ तेज हुई मुहिम

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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