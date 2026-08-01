यारकंद से कजाकिस्तान तक, उइगर मुद्दे पर चीन के खिलाफ तेज हुई मुहिम

इस बीच, कजाकिस्तान में चीन के नए 'एथनिक यूनिटी लॉ' (जातीय एकता कानून) को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जो 1 जुलाई से लागू हुआ है. आलोचकों को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल विदेशों में रहने वाले उइगर, कज़ाख और दीगर तुर्क कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है. WUC की उपाध्यक्ष ज़ुमरेटे अर्किन ने आरोप लगाया कि बैनुल-अकवामी स्तर पर दमन का दायरा बढ़ाने के चीन के बढ़ते आत्मविश्वास को मज़बूत बैनुल-अकवामी कार्रवाई की कमी से बढ़ावा मिला है. चीनी सरकार ने शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के इल्जामों को बार-बार खारिज किया है. उसका कहना है कि उसकी नीतियों का मकसद आतंकवाद का मुकाबला करना, स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में सुधार करना है.