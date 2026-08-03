/दिल्ली पहुंचे उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव; दोनों मुल्कों के बीच होगी अहम चर्चा

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Uzbekistan India Relations: उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत की हाई लेवल ऑफिसियल दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं. यह दौरा 2 से 5 अगस्त, 2026 तक चलेगी. सैदोव का इस्तकबाल करते हुए विदेश मंत्रालय के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, "ऑफिसियल दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल है."
उज़्बेक विदेश मंत्री के कार्यक्रम में जरूरी राजनयिक बैठकें और आर्थिक चर्चाएं शामिल हैं, जिनका मकसद भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यात्रा का मुख्य हिस्सा आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के साथ शुरू हो रहा है. आज सुबह बाद में सैदोव राजधानी में एक विशेष बिजनेस फोरम में भाग लेंगे. दिन की प्रमुख राजनीतिक बातचीत के समापन पर, वह हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे.
बुधवार, 5 अगस्त को राजधानी से मंत्री के निर्धारित प्रस्थान से पहले, मंगलवार, 4 अगस्त को नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यह चार दिवसीय दौरा नई दिल्ली और ताशकंद के बीच हाल ही में हुई हाई लेवल बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाती है, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रोटोकॉल पर 18 मार्च 1992 को ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे. भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी.
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव की पिछली संक्षिप्त मुलाकात सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. भारत उज़्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 756.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर (उज़्बेक आंकड़ों-2023 के अनुसार) है, जो इसकी क्षमता से काफी कम है.
भारत के मुख्य एक्सपोर्ट आइटम में दवाएं, मैकेनिकल उपकरण, गाड़ियों के पार्ट्स, सर्विस, फ्रोज़न भैंस का मांस, ऑप्टिकल उपकरण और मोबाइल फोन शामिल हैं। MEA के अनुसार, उज़्बेकिस्तान से भारत के इंपोर्ट में मुख्य रूप से फल और सब्ज़ियों के उत्पाद, सर्विस, फर्टिलाइज़र, जूस और उससे जुड़े उत्पाद, और लुब्रिकेंट शामिल हैं. भारत और उज़्बेकिस्तान ने 27 मई 2026 को उज़्बेकिस्तान के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन में शामिल होने के सिलसिले में बाइलेटरल मार्केट एक्सेस प्रोटोकॉल पर साइन किए.