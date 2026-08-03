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दिल्ली पहुंचे उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव; दोनों मुल्कों के बीच होगी अहम चर्चा

Uzbekistan India Relations: उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं. इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे. दोनों देश व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे, ताकि रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:09 AM IST
दिल्ली पहुंचे उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव; दोनों मुल्कों के बीच होगी अहम चर्चा

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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