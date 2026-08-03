/दिल्ली पहुंचे उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव; दोनों मुल्कों के बीच होगी अहम चर्चा

बुधवार, 5 अगस्त को राजधानी से मंत्री के निर्धारित प्रस्थान से पहले, मंगलवार, 4 अगस्त को नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यह चार दिवसीय दौरा नई दिल्ली और ताशकंद के बीच हाल ही में हुई हाई लेवल बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाती है, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रोटोकॉल पर 18 मार्च 1992 को ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे. भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी.