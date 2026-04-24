ईरान युद्ध के पीछे कौन? ट्रंप के करीबी कुशनर और विटकॉफ की भूमिका पर उठे बड़े सवाल

Trump close Jared Kushner And Steve Witkoff: अमेरिकन आर्मी के बीच लगातार ट्रम्प के ख़िलाफ़ नाराज़गी का दौर जारी है और इस्तीफ़े हो रहे हैं. दो और ऐसे लोग जो ट्रम्प के बेहद करीबी हैं उन पर भी उँगलियाँ उठ रही हैं के उन्होंने ट्रम्प को ईरान के साथ जंग में धकेल दिया. ये दो नाम हैं, जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ. जेरेड कुशनर का नाम इस पूरे हंगामे के बीच एक मास्टरमाइंड या फिर एक ग़लत मशविरा देने वाले Adviser के तौर पर उभर रहा है. 2026 की इस ख़ौफ़नाक जंग के पीछे कुशनर के किरदार को डीकोड करने की कोशिश करते हैं.

जारेड कुशनर अमेरिकी सत्ता के गलियारों का वो ख़ामोश खिलाड़ी है, जिसने दुनिया को जंग में धकेल दिया. न्यू जर्सी में पैदा हुए जारेड कुशनर का ताल्लुक एक असरदार कारोबारी खानदान से है. रियल एस्टेट और मीडिया की दुनिया में उनकी फ़ैमिली पहले ही मजबूत पकड़ रखती थी. लेकिन उनकी असली पहचान उस वक़्त बनी जब उन्होंने Donald Trump की बेटी Ivanka Trump से शादी की और सीधे अमेरिका की सियासत के सबसे ताक़तवर दायरे में दाख़िल हो गए. Donald Trump की हुकूमत में कुशनर को सीनियर एडवाइज़र बनाया गया, एक ऐसा ओहदा, जिसके लिए ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था, ना ही उनके पास सियासी तजुर्बा था. इसके बावजूद उन्हें वो ज़िम्मेदारियां दी गईं, जिन्हें अक्सर तजुर्बेकार सियासतदान को भी देने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है और अंजाम ये हुआ के कुश्नर ने दुनिया को जंग में धकेल दिया.

जब दुनिया को लग रहा था कि ईरान और अमेरिका में होने वाली बातचीत कामयाब हो जाएगी, तब कुशनर ने ट्रंप को एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट दी थी। कुशनर का दावा था कि ईरान सिर्फ़ वक्त गुज़ारी यानी Delaying Tactics का इस्तेमाल कर रहा है. ताकि वो अपने underground nuclear हथियारों को कहीं और छुपा सके. लेकिन experts का मानना है कि ईरान उस वक़्त वाक़ई पीछे हटने को तैयार था, लेकिन कुशनर की रेड फ़्लैग रिपोर्ट ने ट्रंप को हमला करने पर मजबूर कर दिया.

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ये सबसे बड़ा और अहम पहलू है. कुशनर के ताल्लुकात सिर्फ़ अमेरिका तक महदूद नहीं हैं. इसराइल के PM नेतन्याहू के साथ कुशनर की पुरानी और गहरी दोस्ती है. इसराइल हमेशा से चाहता था कि अमेरिका ईरान के nuclear ठिकानों को तबाह कर दे. और

जारेड कुशनर ने नेतन्याहु के इस ख़्वाब को पूरा करने में मदद की.

जारेड कुशनर की साज़िश बेपरदा हो चुकी है. ईरान ने जब यूरेनियम की मिक़दार कम करने की बात की, तो कुशनर ने उसे ईरान की चालाकी बताया था. जारेड कुशनर की इसी ग़लत-फ़हमी या ग़लत अंदाज़े की वजह से 28 फ़रवरी को पहला बड़ा हमला हुआ, जिसने पूरे मिडिल-ईस्ट को आग में झोंक दिया. ईरान ने साफ़ कह दिया है कि वो कुशनर को एक Neutral Negotiator नहीं मानता. उनके मुताबिक़, कुशनर एक ऐसे वकील हैं जो सिर्फ़ इसराइल का केस लड़ रहे हैं. इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान की बातचीत में कुशनर की मौजूदगी पर एतराज़ जताया था.

कुशनर के पास कोई डिप्लमैटिक तजुर्बा नहीं है और इसीलिए अब अमेरिकी कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है के एक businessman या एक आम शहरी इतने बड़े जंगी फ़ैसले कैसे ले सकता है? कुश्नर पर ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं के उन्होंने जानबूझकर ट्रंप को ग़लत मालूमात दीं ताकि अपने personal interests पूरे कर सकें.

ट्रंप के स्टीव विटकॉफ स्टीव विटकॉफ

इस जंग में जो दूसरा नाम आपने बार बार सुना होगा वो है स्टीव विटकॉफ. मिडल ईस्ट के स्पेशल envoy लेकिन ट्रम्प के बेहद ख़ास. कमाल की बात है के स्टीव विटकॉफ के पास भी कोई डिप्लमैटिक तजुर्बा नहीं है लेकिन जंग के माहौल में हर बातचीत के टेबल पर मौजूद है. अगर कुशनर सियासत के अंदरूनी गलियारों का चेहरा हैं, तो स्टीव विटकॉफ कारोबार की दुनिया के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. The Witkoff Group के ज़रिए उन्होंने रियल एस्टेट में अपनी अलग पहचान बनाई. विटकॉफ की खासियत ये रही कि उन्होंने गिरती हुई प्रॉपर्टीज़ को खरीदकर उन्हें लग्ज़री प्रोजेक्ट्स में तब्दील किया. लेकिन उनकी असली ताक़त सिर्फ़ इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि बड़े-बड़े सौदे करना है, ऐसे सौदे जो अक्सर पर्दे के पीछे होते हैं.

स्टीव विटकॉफ की Donald Trump के साथ गहरी दोस्ती ने उन्हें सियासत के सबसे अंदरूनी हलकों तक पहुंचा दिया. ये रिश्ता सिर्फ़ कारोबारी नहीं, बल्कि भरोसे और असर का भी है. गोल्फ कोर्स से लेकर निजी और बेहद sensitive बैठकों तक, स्टीव विटकॉफ की पहुँच हार जगह है. ये वही नेटवर्क है जहां असल फैसले लिए जाते हैं, और जहां से दुनिया की सियासत का रुख तय होता है और एक रियल इस्टेट tycoon दुनिया में जंग होगी या नहीं ceasefire होगा या नहीं पर्दे के पीछे तय करता है. क्योंकि खेल पैसे का है और ये दोनों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर जंग के असली सौदागर हैं.

जब सियासत और दौलत एक ही जगह मिलते हैं, तो एक नया पावर स्ट्रक्चर पैदा होता है. इसी में Public Investment Fund का नाम सामने आता है जो सऊदी अरब का huge सॉवरेन वेल्थ फंड है. कुशनर के investment फंड और इस फंड के दरमियान रिश्तों ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये महज़ एक कारोबारी साझेदारी है, या फिर इसके पीछे सियासी मक़सद भी छुपे हैं?

आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है, के क्या जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सिर्फ़ डील मेकर हैं? या फिर वो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की सियासत का रुख़ तय कर रहे हैं? क्या अमेरिका की democracy महज़ एक ज़ाहिरी ढांचा बनकर रह गया है, और असल फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं? जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी ऐसे ही नाम हैं जिनकी मौजूदगी शायद नजर ना आए, लेकिन जिनका असर पूरी दुनिया की सियासत और इकॉनमी पर महसूस किया जा रहा है। नाम भले ही छोटे लगें लेकिन उनका खेल बहुत बड़ा है.