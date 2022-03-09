पूरी दुनिया में दादागिरी करने वाले ट्रम्प क्यों बन गए भीगी बिल्ली; इस वजह से दोस्तों ने छोड़ा साथ

अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच जंग का 18वां दिन गुज़र चुका है. इज़रायल का ईरान के सबसे ताक़तवर अफ़सर अली लारिजानी पर हमले का आज दावा किया था. इज़रायल के दावों के बीच अली लारिजानी के X अकाउंट पर हाथ से लिखा नोट पब्लिश किया गया जिसमें ईरानी फ़ौजियों को ख़िराजे अक़ीदत पेश की गई. वहीँ, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजशकियान ने ऐलान किया है कि ईरान ज़ुल्म के आगे नहीं झुकेगा ईरान.

उधर, अमेरिका इस जंग को सिर्फ इजराइल की वजह से लड़ रहा है. उसके सभी पुराने सहयोगी एक-एककर उसका साथ छोड़ रहे हैं. NATO 32 मुल्कों का ऐसा Aliens है जो अब तक हर जंग में अमेरिका के साथ रहा है, लेकिन इस बार ये पासा पलट गया है.

NATO क्यों छोड़ रहा US का साथ ?

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्या वजह है कि NATO दुनिया का सबसे ताक़तवर फ़ौजी गठबंधन ईरान के साथ इस जंग में खुलकर Donald Trump के साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है? ये सिर्फ़ एक फ़ौजी सवाल नहीं बल्कि सियासत, क़ानून और भरोसे का मसला है. सबसे पहले समझते हैं के इस Aliens में कौन-कौन से बड़े मुल्क शामिल हैं? NATO में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, तुर्किए, ग्रीस, स्पेन और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं. डोनल्ड ट्रंप ने इन NATO देशों से सीधे ईरान जंग में शामिल होने की अपील की है. खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को ईरान से आज़ाद करने के लिए नेवी भेजने की अपील भी की थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या वजह है कि डोनल्ड ट्रंप की बार-बार अपील पर NATO देशो ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी. आईए इस वजह को समझते हैं.

इस की पहली वजह है Article 5 है. मतलब एक पर हमला, सब पर हमला. NATO का सबसे अहम उसूल है Article 5, यानी सदस्य देशों में किसी एक पर हमला होता है, तो सब पर हमला माना जाएगा. मगर ये उस वक़्त लागू होता है, जब किसी NATO मुल्क पर सीधा हमला हो. ईरान के साथ इस जंग की शुरुआत अमेरिका ने ख़ुद की है और वो भी NATO Allies को confidence में लिए बिना. इसलिए NATO पर कोई क़ानूनी ज़िम्मेदारी या Compulsion नहीं बनती है कि वो इस जंग में कूदे. कई यूरोपीय लीडर्स ने साफ़ कहा के ये NATO का नहीं, अमेरिका का फ़ैसला है.

दूसरी वजह यूरोप की DIPLOMACY FIRST POLICY है. Germany और France जैसे मुल्क हमेशा जंग से पहले डिप्लोमैसी को तरजीह देते हैं. जर्मन चांसलर ने कहा है कि मिडल ईस्ट में जंग की कोई जगह नहीं है. फ्रांस की तरफ़ से भी ये ही पैग़ाम आया के तनाव कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए.

तीसरी वजह है, ईरान न्यूक्लियर डील का मुद्दा

Iran Nuclear Deal, JCPOA यूरोप के लिए एक अहम समझौता था, लेकिन ट्रम्प ने Israel के दबाव में इस डील को तोड़ दिया. तब कई यूरोपीय मुल्कों ने खुलकर नाइत्तेफ़क़ी का इज़हार भी किया था. यूरोप ने साफ़ तौर पर कहा था के हम इस डील को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यही जंग को रोक सकती है. लेकिन तब अमेरिका ने सिरे से NATO के दोस्तों की सलाह को ख़ारिज कर दिया था.

चौथी वजह ट्रम्प की America First Policy

ट्रम्प ने बार-बार फंडिंग, ज़िम्मेदारी और रोल को लेकर NATO पर सवाल उठाए . इससे यूरोप में ये एहसास पैदा हुआ कि अमेरिका सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए NATO Alliance का इस्तेमाल कर रहा है. हाल के बयान में भी Trump ने कहा के अगर NATO इस जंग में शामिल नहीं होता है, तो उसे बुरे नतीजे के लिए तैय्यार रहना चाहिए. तब कई यूरोपीय नेताओं ने इशारों में कहा, गठबंधन भरोसे पर चलता है, दबाव पर नहीं.

पाँचवीं वजह है, सीधा ख़तरा...यूरोप, मिडल ईस्ट के क़रीब है

जंग का असर सबसे पहले उसी पर पड़ता है, जो जंग के करीब हो. चाहे वो रिफ्यूजी क्राइसिस हो, तेल और गैस की सप्लाई हो या फिर तेल की क़ीमतें. स्पेन और जर्मनी जैसे देशों ने अपने सैनिकों को या तो पीछे हटा लिया या फिर उनकी भूमिका कम कर दी.

इन सब बातों का नतीजा ये हुआ के इस जंग में NATO ट्रम्प के साथ नहीं है. आज के माहौल में रूस और Ukraine जंग के नताएज देखने के बाद हर मुल्क अपने National Interest को पहले रखता है, और जब बात जंग की हो, तो दोस्ती से ज़्यादा सोच-समझ कर क़दम उठाए जाते हैं. शायद इसी लिए दुनिया का सबसे ताक़तवर Aliens NATO भी इस बार ख़ामोशी को तरजीह दे रहा है.

एक तरफ़ NATO का धोखा है तो दूसरी तरफ़ QUAD की खामोशी भी है. क्या वजह है कि Quadrilateral Security Dialogue यानी QUAD ईरान के साथ इस जंग में खुलकर Donald Trump के साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है? सबसे पहले यहाँ ये समझना ज़रूरी है के QUAD, NATO की तरह कोई Collective Defense Pact नहीं है. ये सिर्फ़ एक Strategic Dialogue है. इसके तहत सदस्य देश एक-दूसरे के लिए जंग लड़ने का वादा नहीं करते हैं. इस में US, India, Japan और Australia सदस्य हैं.

QUAD क्यों दूर है?....QUAD का फ़ोकस Middle East नहीं है बल्कि चाइना है, और जैसा मैंने कहा के ये कोई फ़ौजी वादे के लिए मुआहेदा नहीं है, तो ज़ाहिर है यहाँ भी Trump को ज़्यादा उम्मीद नहीं है.

अब कुछ मुल्कों की बात करते हैं, जो हमेशा अमेरिका के पीछे खड़े रहे लेकिन इस बार वो भी अमेरिका की चाल से वाक़िफ़ होकर किनारा कर चुके हैं. ईरान एक ऐसी जगह बैठा है, जहां से वो पूरी दुनिया की इकॉनमी का गला घोंट सकता है. Hormuz के बंद होने से Europe और बाक़ी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, और इस जंग में ईरान इस कमज़ोर नस पर पैर रख कर बैठ गया है.

अमेरिका के दोस्त ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान से सीधे टक्कर बहुत भारी पड़ेगी. ये दोस्त इस जंग पर अमेरिका से क्या कहते हैं, आईए पहले वो जानते हैं.

जर्मनी चांसलर Friedrich Merz कहते हैं, “जर्मनी फ़ौजी मदद कैसे दे सकता है, यह सवाल ही नहीं उठता ? हम ऐसा नहीं करेंगे, ईरानी रिजीम का ख़ात्मा होना ही चाहिए, लेकिन पिछले साल और दशकों में हमने देखा है कि ईरान पर बमबारी करके उसे झुकाना सही तरीका नहीं है. "

UK के पीएम Keir Starmer कहते हैं, “UK को इस बड़ी जंग में नहीं खींचा जाना चाहिए. हालांकि हम एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं. आख़िरकार तेल के बाज़ार को स्टेबल बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना होगा और ये कोई आसान काम नहीं है. ”

इसी तरह इटली की फ़ॉरेन मिनिस्टर Antonio Tajani ने कहा, “डिप्लोमेसी को ही तरजीह दी जानी चाहिए. उनका देश किसी भी ऐसी नेवल मिशन में शामिल नहीं होगा जिससे उसका दायरा रीजन तक बढ़ेगा.”

French Foreign Ministry ने भी अपने एक्स हैंडल पर इसी तरह का पोस्ट किया है. मिनिस्ट्री का कहना है कि “हमारा नेवल मिशन ईस्टर्न मेडिटेरेरियन सी तक है और डिफ़ेंसिव है.”



स्पेन ने अपना स्टैंड तो जंग शुरू होते ही साफ़ कर दिया था. स्पेन के डिफेंस मिनिस्टर Margarita Robles ने कहा था, “स्पेन होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी मिलिट्री मिशन में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका-इज़रायल जंग को ग़ैर क़ानूनी मानता है.”

ये अमेरिका के वो ख़ास और हां में हां मिलाने वाले दोस्त और मददगार मुल्क हैं जो अब सीधे-सीधे अपना दामन इस मग़रूर तानाशाह से छुड़ा रहे हैं.

अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी पेचीदगी थी कि जिसे NATO के लीडर तो समझ गए, लेकिन मग़रूर तानाशाह नहीं समझ सका, और ईरान पर हमला कर बैठा. Trump की कौन सी मजबूरी थी?

सबसे अहम सवाल के दुनिया की सबसे बड़ी सुपर-पावर एक छोटे से मुल्क के लिए इतनी वफ़ादार क्यों है? तो इस के पीछे अमेरिका में एक बहुत ताक़तवर ग्रुप है जिसे AIPAC यानी American Israel Public Affairs Committee कहते हैं. AIPAC US कांग्रेस के इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर फंडिंग करता है, जो कैंडिडेट इस्राइल के ख़िलाफ़ बोलता है, उसे हराने के लिए ये लॉबी पूरा ज़ोर लगा देती है.

अमेरिकन पॉलिटिशियंस को पता है कि अगर वो इस्राइल के साथ नहीं हैं, तो उनकी फंडिंग रुक सकती है. दूसरी वजह है मोसाद जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के हर कोने की ख़बर देता है. अमेरिका के लिए इस्राइल एक ऐसी Unsinkable Aircraft कैरियर है जिसे डुबोया नहीं जा सकता. इसलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने 40 से ज़्यादा बार अपना वीटो सिर्फ़ Israel को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है.

एक और वजह है- अमेरिका में एक बहुत बड़ा वोटर बेस Evangelical Christians जो मानता है कि इस्राइल की हिफ़ाज़त करना उनका मज़हबी फ़र्ज़ है. ये लोग US गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए रखते हैं. तो क्या सिर्फ़ ये ही वजह है के अमेरिका Israel के प्रेशर में है या कोई give and take relationship भी है?

आइए इस give and take relationship को डीकोड करने की कोशिश करते हैं. इसका पहला सिरा Israel और फ़लस्तीन के बीच लगातार जंग से जुड़ा है, और साथ ही Israel क्यों अपने आप को victim बता कर पड़ोसी मुल्कों से साल भर जंग में उलझा रहता है?

इस के पीछे अमेरिका और इज़राइल के दरमियान फ़ौजी ताल्लुक़ात की एक बेहद ख़तरनाक साज़िश है. इसे आसान और सादा अल्फ़ाज़ में समझते हैं. COMBAT-PROVEN TECHNOLOGY, यानी जंग के मैदान में परखी हुई ताक़त. अमेरिका, इज़राइल को सिर्फ़ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक तरह की MILITARY LAB के तौर पर भी देखता है, क्योंकि इज़राइल अपने आस-पास के इलाक़ों के साथ मुसलसल टकराव और जंग की हालात में रहता है.

अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को क्या फायदा होता है? तो अमेरिका का एक ongoing project है LIVE COMBAT TESTING. अब इसे समझते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला मुल्क होने के बावजूद अमेरिका अपने हर हथियार को असली जंग में टेस्ट नहीं कर सकता. यहीं से इज़राइल का किरदार शुरू होता है एक बड़ी साज़िश को हक़ीक़त में बदलने के लिए, जब अमेरिका कोई नया हथियार, कोई सिस्टम चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो या रडार बनाता है तो वो इज़राइल को देता है. इज़राइली फ़ौज उसे असली ऑपरेशन्स में इस्तेमाल करती है.

यानी, लैब की जगह सीधे जंग का मैदान, और मिलता है REAL-WORLD DATA जो अमेरिका के लिए असली ताक़त है. जब ये हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो सिर्फ़ गोली या मिसाइल नहीं चलती हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड होता है, और ये ही है अमेरिका की LIVE COMBAT TESTING है.

ये डेटा अमेरिकी कंपनियों के लिए किसी GOLDMINE या ख़ज़ाने से कम नहीं होता. इस टेस्ट के बाद पता चलता है के हथियार कितना सटीक है ? मुश्किल हालात में कितना भरोसेमंद है ? दुश्मन उसे रोक पा रहा है या नहीं ? और जंग के दौरान उसे कितनी जल्दी दुरुस्त किया जा सकता है ? इन Data को FEEDBACK LOOP कहा जाता है. इज़राइल से मिलने वाला ये डेटा, अमेरिका को दो बड़े फ़ायदे देता है.

पहला : मौजूदा हथियारों को और बेहतर बनाना.

दूसरा : मुस्तक़बिल की जंग के लिए नए हथियार तैयार करना.

यानी, हर ऑपरेशन…अगली जंग की तैयारी भी बन जाता है.

मिसाल के तौर पर F-35 फ़ाइटर जेट. ये दुनिया के सबसे एडवांस फ़ाइटर जेट्स में से एक है. इज़राइल उन पहले मुल्कों में था, जिसने इसे सिर्फ़ हासिल ही नहीं किया बल्कि असली जंग में भी इस्तेमाल किया. सीरिया में, जहाँ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, इज़राइली पायलट्स ने F-35 को उड़ा दिया, और वहां से मिलने वाला डेटा अमेरिका के लिए बेहद क़ीमती साबित हुआ. इससे F-35 की STEALTH, RADAR और SOFTWARE सिस्टम को और बेहतर बनाया गया.

तो अमेरिका के लिए, इज़राइल को फ़ौजी मदद देना सिर्फ़ सियासत नहीं बल्कि एक STRATEGIC INVESTMENT है, क्योंकि इससे एक दोस्त मज़बूत होता है, और साथ ही, अमेरिका अपने हथियारों को असली जंग में परखता भी है. यही वजह है कि COMBAT-PROVEN TECHNOLOGY आज की जंग की सबसे बड़ी ताक़त बन चुकी है.

तस्वीर साफ़ है. अमेरिका और इज़रायल के रिश्ते सिर्फ़ दोस्ती की बुनियाद पर नहीं टिके हैं, बल्कि दोस्ती के साथ-साथ सौदा भी चलता है. हर जंग के बाद एक नई जंग और एक नया सौदा, लेकिन इस जंग ने एक और तस्वीर साफ़ की है कि दुनिया अब आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलती. अब हर मुल्क हर क़दम के पीछे अपना फ़ायदा देखता है तभी अपने क़दम आगे बढ़ाता है. NATO और क्वाड की ख़ामोशी ने तो यही मैसेज दिया है.

जब ताक़त सिर चढ़कर बोलती है, तो हक़ीक़त गिरकर जवाब देती है. एक तानाशाह, जिसे अपनी बुलंदी पर नाज़ था. क्या उसे अपने ज़वाल का अंदाज़ा था ? जब फ़ैसले ग़ुरूर से लिए जाएँ, तो अंजाम हमेशा तबाही वाल होता है. फ़ारसी की एक मशहूर कहावत है. हर उरूज रा ज़वाल अस्त. Trump को यकीनन फ़ारसी तो नहीं आती होगी, लेकिन अंग्रेज़ी की कहावत तो ज़रूर सुनी होगी- What goes up must come down. every rise has its fall. ये थी कहानी एक ऐसे मग़रूर तानाशाह की जो जंग में ऐसा उलझा के अब उलझन सुलझाए नहीं सुलझ रही है.

इसे भी पढ़ें: ईरान से अमेरिका को नहीं था कोई खतरा; US के टॉप अधिकारी ने इस्तीफे के बाद किया खुलासा

इसे भी पढ़ें: यरूशलम: एक शहर और तीन मज़हबों का दावा; 10 मिनट में समझें 2 हज़ार साल पुराना विवाद

इसे भी पढ़ें: हिजाब नहीं है आज़ादी का पैमाना, अमेरिका से बेहतर हालात में हैं ईरानी औरतें; भरोसा न हो तो देख लें ये डाटा