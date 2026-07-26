/कौन हैं ब्रिटेन के नए वज़ीर-ए-आज़म? क्या मुसलमानों का देंगे साथ इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़!

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Uttar Pradesh News: ब्रिटेन को एक नया वज़ीर-ए-आज़म मिल गया है और नाम है एंडी बर्नहैम, जिसे कहा जाता है 'किंग ऑफ़ द नॉर्थ'. लेकिन मुसलमानों के लिए असल ख़बर ये है कि बर्नहैम वही लीडर है जिसने ग़ज़ा में जंगबंदी का खुलकर मुतालबा किया, मैनचेस्टर को इस्लामोफ़ोबिया-फ़्री ज़ोन बनाने का ऐलान किया, और जिसे ग्रेटर मैनचेस्टर की मस्जिदों में आज भी अपने लीडर के तौर पर देखा जाता है. 56 साला एंडी बर्नहैम को आज 'किंग ऑफ़ द नॉर्थ' कहा जाता है. इसकी वजह क्या है? ग्रेटर मैनचेस्टर आपको याद होगा, ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड का वो इलाक़ा है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बसती है. ओल्डहम, बोल्टन, रोचडेल, बरी - यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के मदरसे, यहाँ के मुस्लिम कारोबारी, बर्नहैम पिछले 8 साल से इन्हीं के मेयर हैं। और मेयर रहते हुए बर्नहैम ने मुसलमानों का दिल जीता है.
इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़ उनकी दो-टूक पोज़ीशन हमेशा चर्चा में रही है, जब पूरे यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी, तो बर्नहैम ने खुलकर कहा था. "मैनचेस्टर में इस्लामोफ़ोबिया के लिए कोई जगह नहीं है." ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस में उन्होंने सबसे पहले इस्लामोफ़ोबिया को हेट क्राइम के तौर पर रिकॉर्ड करना शुरू करवाया, जो पूरे बरतानिया में एक मिसाल बना.
इंसाफ़ की लड़ाई
बर्नहैम वही शख़्स हैं जिन्होंने 1989 में हिल्सबोरो हादसे में मारे गए 97 फ़ुटबॉल फ़ैंस को इंसाफ़ दिलाने की लड़ाई लड़ी थी. लिवरपूल के लोग आज भी उन्हें इंसाफ़ पसंद लीडर मानते हैं. मुस्लिम कम्युनिटी को भी लगता है कि जो शख़्स 30 साल तक इंसाफ़ की लड़ाई लड़ सकता है, वही फ़लस्तीन से लेकर इस्लामोफ़ोबिया तक हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ा होगा.
हालांकि, तस्वीर का दूसरा रुख़ भी है। बर्नहैम पर इल्ज़ाम लगता है कि वह मौक़ापरस्त सियासतदां हैं. कल तक वह टोनी ब्लेयर के साथ थे, फिर जेरेमी कॉर्बिन के साथ आ गए, जो फ़लस्तीन के सबसे बड़े हामी थे। माहीरीन कहते हैं कि उनका झुकाव हमेशा हवा के साथ होता है। लेकिन सच ये भी है कि वह 60 और 70 के दशक में हेरोल्ड विल्सन के बाद पहले शुमाली इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और शुमाली इंग्लैंड ही बरतानिया के मुसलमानों का गढ़ है, तो क्या 'किंग ऑफ़ द नॉर्थ' वाक़ई मुसलमानों के दिलों का किंग बन पाएगा? क्या नंबर 10 में एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आएगा जो ग़ज़ा पर ख़ामोश नहीं रहेगा? बरतानिया के 40 लाख मुसलमानों की निगाहें अब एंडी बर्नहैम पर टिकी हैं.
PM एंडी बर्नहैम मुसलमानों के हैं लेकिन ग़ाज़ा पर क्या है उनकी राय?
मैनचेस्टर की गलियों में, मस्जिदों में, एंडी बर्नहैम एक भरोसेमंद, सबको जोड़ने वाले लीडर हैं। लेकिन जब बात ग़ज़ा की आती है, तो उनकी सियासत में एक धुंध सी नज़र आती है और यही धुंध है, जिसे 'ग़ैर वाज़ेह लेकिन पसंदीदा' कहा जा रहा है. क्या एक लीडर लोकल मुसलमानों के लिए फ़रिश्ता हो सकता है, लेकिन फ़लस्तीन के मसले पर ख़ामोश? ब्रिटेन के मैनचेस्टर की सियासत में आज यही सबसे बड़ा सवाल है. एक तरफ़ हैं एंडी बर्नहैम, जिन्हें मैनचेस्टर का हर मुसलमान अपना हमदर्द मानता है, दूसरी तरफ़ ग़ज़ा है, जो ब्रिटेन के हर पाँच में से एक मुस्लिम वोटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या बर्नहैम इस इम्तिहान पर खरे उतरते हैं?
आइए ब्रिटिश न्यूज़ पोर्टल हाइफ़न की इस ख़ास रिपोर्ट से समझते हैं। ब्रिटिश न्यूज़ पोर्टल हाइफ़न जो फ़लस्तीन पर लीडरों के बयान को ट्रैक करती है, उनके मुताबिक ग़ज़ा पर उनका स्टैंड हमें 'ग़ैर-वाज़ेह' लगता है। बर्नहैम का रिकॉर्ड दो-रंगी है। वो शुरू से ही दो-रियासती हल के हामी रहे हैं. ग़ज़ा का मसला। ये वो मुद्दा है जिस पर मौजूदा लेबर लीडर कीर स्टार्मर से मुसलमान नाराज़ हुए, लेकिन एंडी बर्नहैम उन चंद लेबर लीडरों में थे जिन्होंने फ़ौरन जंगबंदी का मुतालबा किया. उन्होंने कहा था - "ग़ज़ा में जो हो रहा है, उसे देखकर ख़ामोश नहीं रहा जा सकता, ये इंसानी अलमिया है." इसी बयान के बाद से बरतानिया के मुसलमान उन्हें एक हमदर्द लीडर के तौर पर देखने लगे.
साल 2015 में जब वो लेबर लीडर बनने की दौड़ में थे, तब उन्होंने फ़लस्तीन सॉलिडैरिटी कैंपेन को लिखे ख़त में इस्राईल की नाजायज़ बस्तियों की सख़्त मज़म्मत की थी और कहा था कि अमन की कोशिशों में कोई तरक़्क़ी नहीं हो रही, लेकिन उसी दौड़ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि लीडर बनने पर उनका पहला दौरा इस्राईल का होगा और फ़लस्तीन के हक़ में चलने वाली बीडीएस तहरीक को उन्होंने 'नफ़रत-अंगेज़' तक कह दिया था.
फिर तस्वीर बदली अक्टूबर 2023 में। जब लेबर पार्टी के बड़े लीडर ग़ज़ा पर बोलने से बच रहे थे, तब एंडी बर्नहैम, सादिक़ ख़ान और अनस सरवर. ये तीन नाम थे जो खुलकर जंगबंदी की माँग कर रहे थे. यहीं से मुस्लिम दिलों में उनकी जगह और पक्की हो गई. हालांकि, एक दाग़ जो उनके दामन पर है, वो है इराक़ जंग का. नौजवान सांसद के तौर पर उन्होंने इराक़ पर हमले के हक़ में वोट दिया था. एक ऐसा फ़ैसला जिसे वो आज अपनी किताब 'हेड नॉर्थ' में अपनी ज़िंदगी का "सबसे बुरा तजुर्बा" बताते हैं और कहते हैं कि वो उस वक़्त 'फंसे हुए' थे.
एंडी बर्नहैम इंग्लैंड में मुसलमानों के हैं पसंदीदा प्रधानमंत्री
ग्रेटर मैनचेस्टर, जहाँ ब्रिटेन के सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय आबाद हैं. रोशडेल हो या ओल्डहैम, यहाँ की सियासत में मुसलमानों का वोट हमेशा से फ़ैसला-कुन रहा है. लेकिन सवाल ये है कि क्या अब मुसलमान लेबर पार्टी से दूर जा रहा है? साल 2024 के आम चुनाव में हमने देखा कि ग़ज़ा जंग की वजह से लेबर पार्टी को मुस्लिम वोटरों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा. इसी नाराज़गी का फ़ायदा ग्रीन पार्टी और जेरेमी कॉर्बिन की नई पार्टी 'योर पार्टी' उठाना चाहती है. लेकिन इस सारी सियासत के बीच मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम को लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं?
सिर्फ़ कोविड ही नहीं, पिछले साल 2024 में जब पूरे ब्रिटेन में फ़सादात हुए और अभी हाल ही में जब मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद पर हमले की कोशिश हुई, तब भी एंडी बर्नहैम ने जिस तरह लीडरशिप दिखाई, मुस्लिम समुदाय उसकी क़द्र करता है, तो तस्वीर साफ़ है, जहाँ एक तरफ़ क़ौमी सतह पर लेबर पार्टी मुस्लिम वोटरों में अपनी साख को लेकर जूझ रही है, वहीं लोकल सतह पर एंडी बर्नहैम जैसे लीडर आज भी मुसलमानों के बीच भरोसे की अलामत बने हुए हैं. अब देखना ये होगा कि क्या ये लोकल भरोसा, लेबर पार्टी के लिए क़ौमी नुक़सान की भरपाई कर पाएगा?