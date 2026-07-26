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कौन हैं ब्रिटेन के नए वज़ीर-ए-आज़म? क्या मुसलमानों का देंगे साथ इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़!

Uttar Pradesh News: एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन की राजनीति में मुसलमानों का करीबी नेता माना जाता है. उन्होंने इस्लामोफ़ोबिया के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और ग़ज़ा में जंगबंदी की मांग का समर्थन किया. हालांकि उनके कुछ पुराने राजनीतिक फैसलों पर सवाल भी उठते हैं. अब ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय की निगाहें उनके अगले कदमों पर टिकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByShoeb Salmani Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 26, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:41 AM IST
कौन हैं ब्रिटेन के नए वज़ीर-ए-आज़म? क्या मुसलमानों का देंगे साथ इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़!

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Shoeb Salmani

Shoeb Salmani

शोएब सलमानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि मानी जाती है. शोएब पिछले 3 सालों से  Zee Media Network के Salaam TV में Social Media Senior Executive की हैसियत से जुड़े  हैं. उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया में काम करने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. Zee से पहले उन्होंने The Quint और Gulistan TV Network में काम किया है. शोएब सलमानी ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से टीवी जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर खबरें करने और सोशल मीडिया कैम्पेनिंग करने में महारत हासिल हैं. शोएब सलमानी तक अपनी बात पहुंचाने का पता: Mohammad.Shoib@zeemedia.com 

 

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