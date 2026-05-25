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ईरान इस समझौते के तहत इजरायल से कर सकता है दोस्ती? ट्रंप के दावे ने मचाई हलचल

Will Iran Join Abraham Accords: ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान भविष्य में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है. यह समझौता अरब देशों और इजरायल के रिश्ते बेहतर करने के लिए बना था. ट्रंप के इस बयान ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 25, 2026, 08:35 AM IST

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Will Iran Join Abraham Accords: ईरान और अमेरिका के बीच समझौता जल्द हो सकता है, दोनों देश समझौते के बहुत करीब है. इस समझौते के लिए पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की है. इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप के दावे ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है. ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में दावा किया कि ईरान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है. इस समझौते का मकसद अरब देशों को इजरायल के करीब लाने, इजरायल के साथ रिश्तें बहाल करने और इजरायल को मान्यता दिलाना है. अब इस समझौते में ईरान भी शामिल होगा, ऐसा ट्रंप का दावा है. हालांकि ईरान ने अभी तक ट्रंप के इस दावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

दरअसल, ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, " मैं मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से यह सहयोग और मजबूत होगा और कौन सानता है कि इस अकॉर्ड में ईरान भी शामिल हो जाए." ट्रंप के इसी बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं. 

इसे भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शांति की उम्मीद, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश

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अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है. ईरान, इजरायल को देश नहीं मानता बल्कि, एक कब्जा करने वाली ताकत मानता है. ईरान का मानना है कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों की जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है. ऐसे में अगर ईरान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो यह मिडिल ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकती है. 

गौरतलब है कि 15 सितंबर 2020 को अब्राहम अकॉर्ड पर इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन के बीच हस्ताक्षर हुए. यह समझौता अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाया. इसके बाद सूडान और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हो गए. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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