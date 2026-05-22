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क्या गल्फ देशों पर हमला करने की तैयारी में है ईरान; इजरायली रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

Will Iran Attack GUlf Countries​: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. पाकिस्तान दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया कि ईरान गल्फ देशों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर सकता है. परमाणु मुद्दे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 22, 2026, 04:58 PM IST

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Will Iran Attack GUlf Countries​: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है. पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच तनाव खत्म कराने और डील कराने की कोशिश में है. बीते बुधवार को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर (गृह मंत्री) मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे और ईरानी गृह मंत्री और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की. इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान चल रहे समझौते के बीच गल्फ देशों पर हमले कर सकता है. इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट से हलचल मच गई है. 

इजरायली मीडिया आउटलेट 'जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हो सकता है ईरान गल्फ देशों और इज़राइल को निशाना बनाने के लिए एक अप्रत्याशित मिसाइल और ड्रोन हमले की योजना बना रहा हो. ये चेतावनियाँ वरिष्ठ इज़राइली सैन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ के बीच हुई सुरक्षा परामर्श के दौरान सामने आईं है. 

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से कहा, "हमें अमेरिका के विचार मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं. वहीं,  बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज़ में पत्रकारों से कहा कि हालात बेहद नाजूक है. उन्होंने समझौते को लेकर ईरान की ओर से सही और संतोषजनक जवाब की मांग की और चेतावनी दी. उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए मीडिया से कहा कि यकीन मानिए अगर हमें 100 परसेंट सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो चीज़ें बहुत तेजी से बिगड़ सकती हैं. 

गौरतलब है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है. ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रेगुलेट करना चाहता है. ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है. ईरान सिविलयन यूज के लिए परमाणु संवर्धन जारी रखने पर अड़ा हुआ है और इसे अपना अधिकार मानता है. हालांकि ईरान ने हमेशा यह साफ किया है कि वह परमाणु बम नहीं बनाएगा. वहीं, अमेरिकी धमकियों के जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि इस बार चौंका देने वाला रिस्पोंस दिया जाएगा. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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