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क्या चीन और अमेरिका के बीच होगी जंग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाकेबांदी पर बढ़ा तनाव

Strait Of Hormuz Blockade: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया और ऐलान किया कि ईरानी पोर्ट से आने वाले किसी भी समुद्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा. वहीं, चीन ने कहा कि ईरान के साथ उसका ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में समझौता है, इसलिए कोई भी देश उसके मामलों के बीच में न आए. अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी? पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:58 PM IST

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Strait Of Hormuz Blockade: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई सीजफायर वार्ता फैल हो गई, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है. वहीं, मिडिल ईस्ट में लागू दो हफ्तों का सीजफायर अगले 7 दिनों में खत्म होने वाला है. अमेरिका ने ईरान के साथ शांति वार्ता फेल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और ऐलान किया है कि ईरान के पोर्ट से आने वाली किसी भी समुद्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरने दिया जाएगा. बता दें कि चीन ईरान के 80% तेल  अकेले आयात करता है, अमेरिका यह ब्लॉकेज करके ईरान पर दबाव डालना चाहता है, लेकिन इससे चीन को भी नुकसान होगा. इसीलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब चीन और अमेरिका की जंग होगी? हालांकि ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के साथ डील का नया ड्राफ़्ट तैयार हो रहा है.

अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के ऐलान के बाद चीन ने बयान जारी किया कि चीन का समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आ-जा रहा है. चीन ने कहा कि ईरान के साथ उसका ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में समझौता है, इसलिए कोई भी देश उसके मामले के बीच न आए. अब  इस हकीकत पर मुहर लगा दी है एक चीनी टैंकर रिच स्टारी ने, जिस होर्मुज़ में अमेरिका ने सख्त नेवल ब्लाकेज का ऐलान किया है, वहां से चीनी टैंकर रिच स्टारी सीना तानकर गुज़र गया. जब पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनियां डर की वजह से रुकी हुई थीं तब चीनी क्रू और चीनी मालिकाना हक वाले इस जहाज़ ने अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए रास्ता पार कर लिया. 

सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस टैंकर ने समंदर के बीच अपनी चाइनीज पहचान का डंका बजाकर रास्ता पार किया. जब ब्लाकेड शुरू हुआ तो ये जहाज एक बार पीछे हटा, लेकिन चंद घंटों बाद दोबारा लौटा और रेडियो पर अपनी पहचान चीनी बताकर आगे बढ़ गया. यह अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था बल्कि अमेरिका नाकेबंदी का इम्तिहान था. अमेरिका ऐसे नाज़ुक़ मोड़ पर खड़ा था जहां से दो रास्ते जाते थे. पहला चीनी शिप को रोकना. इसे रोकने का मतलब था सीधे चीन से टकराव और दूसरा शिप को जाने देना. लेकिन ये कदम सुपरपावर अमेरिका की जग हंसाई थी. सुपरपावर ने टकराव से बेहतर अपनी जग हंसाई वाली राह पकड़ी.  रिच स्टारी चीनी टैंकर ने अमेरिकी नाकेबंदी की धज्जियां उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि चीन के लिए ये रास्ता बंद नहीं है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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