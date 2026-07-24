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यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर उइगरों मुस्लिमों की पुकार, WUC ने मांगा इंसाफ़ और जवाबदेही

Uyghur Muslim Human Rights Violations: वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने यारकंद घटना की 12वीं बरसी पर पीड़ितों को खिराज-ए-अकीदत पेश की और चीन पर उइगरों के खिलाफ दमन का इल्जाम लगाया. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने घटना की इंडिपेंडेंट जांच, लापता लोगों की जानकारी और जवाबदेही की मांग की। साथ ही, म्यूनिख में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का भी ऐलान किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:11 PM IST
यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर उइगरों मुस्लिमों की पुकार, WUC ने मांगा इंसाफ़ और जवाबदेही

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