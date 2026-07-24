/यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर उइगरों मुस्लिमों की पुकार, WUC ने मांगा इंसाफ़ और जवाबदेही

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Uyghur Muslim Human Rights Violations: वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर उन पीड़ितों को खिराज-ए-अकीदत पेश की, जिन्हें तंजीम ने 2009 के उरुमची दंगों के बाद पूर्वी तुर्किस्तान में हुई सबसे घातक कार्रवाई का शिकार बताया है. WUC के मुताबिक 28 जुलाई 2014 और उसके बाद, चीनी सुरक्षा बलों ने यारकंद काउंटी में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को हिंसक रूप से दबा दिया, जिसके नतीजे के तौर पर बड़ी तादाद में उइगर नागरिकों का कत्ल हुआ. तंजीम ने कहा कि इस घटना की पूरी जानकारी अभी भी अज्ञात है क्योंकि इन घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने बताया कि यह हिंसा, जो ईद-उल-फितर के पहले दिन हुई थी, तब शुरू हुई जब घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर पांच लोगों के एक उइगर परिवार की हत्या कर दी. इसके जवाब में मकामी लोग पास के एलिशकु टाउनशिप भाग गए और सूबे की हिंसा और रमजान के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया. WUC के मुताबिक इन शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय, चीनी अधिकारियों ने ज्यादा घातक बल का इस्तेमाल किया. हालांकि बीजिंग का कहना है कि जिसे उसने "पहले से नियोजित दहशतगर्द हमला" बताया, उसमें 59 उइगर सहित 96 लोग मारे गए थे, लेकिन WUC के जरिए बताए गए उइगर सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी; उनका अनुमान है कि 3,000 तक लोग या तो मारे गए या लापता हो गए.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने यह भी इल्जाम लगाया कि घटना के बाद अधिकारियों ने क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल संचार सेवाओं को बंद कर दिया, जिससे परिवारों को जानकारी मिलने में रुकावट आई और किसी भी इंडिपेंडेंट जांच में रुकावट पैदा हुई. WUC के सदर तुर्गनजान अलाउडुन ने कहा, "हर साल हम चीनी राज्य की हिंसा के पीड़ितों को याद करते हैं, लेकिन यारकंद नरसंहार हाल के वक्त की सबसे घातक घटना बनी हुई है." WUC की प्रेस रिलीज में उनके हवाले से कहा गया, "12 सालों से परिवारों को जवाब, न्याय और सम्मान से वंचित रखा गया है. बैनुल-अकवामी बिरादीर अत्याचारों और जारी उइगर नरसंहार से मुंह नहीं मोड़ सकता."
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने यह भी इल्जाम लगाया कि चीनी सरकार ने उइगर आबादी के बड़े पैमाने पर दमन को सही ठहराने के लिए लगातार दहशतगर्द-विरोधी नैरेटिव का इस्तेमाल किया है. उसने कहा कि चीन का 2016 का आतंकवाद-विरोधी कानून - जिसकी व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाओं के लिए UN के विशेषज्ञों ने आलोचना की है - बड़े पैमाने पर निगरानी, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और सांस्कृतिक पहचान मिटाने जैसी नीतियों के लिए कानूनी आधार बना है. WUC के मुताबिक पूर्वी तुर्किस्तान में धार्मिक रीति-रिवाजों को अपराध माना जाता है, इंडिपेंडेट पत्रकारिता खत्म कर दी गई है, और निवासी लगातार निगरानी और डर के साये में जी रहे हैं.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने कहा कि यारकंद नरसंहार कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि उन 'नरसंहार वाली नीतियों' का शुरुआती संकेत थी जो बाद में बहुत बड़े पैमाने पर फैल गईं. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने चीनी सरकार से उन लोगों की पहचान, ठिकाने और उनके साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी देने की मांग की जो यारकंद घटना के दौरान मारे गए या गायब हो गए थे. उसने नरसंहार की स्वतंत्र बैनुल-अकवामी जांच और पूर्वी तुर्किस्तान में किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने बैनुल-अकवामी बिरादरी सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और बहुपक्षीय इदारों से अपील की कि वे 'उइगर नरसंहार' को खत्म करने और यह यकीनी बनाने के लिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, मिलकर ठोस कदम उठाएं.
WUC ने यह भी घोषणा की कि वह यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर 28 जुलाई को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक म्यूनिख में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगा. संगठन ने कहा कि इस प्रदर्शन का मकसद जवाबदेही की अपनी मांगों पर जोर देना है और उसने उइगर बिरादरी के सदस्यों और समर्थकों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.