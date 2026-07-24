/यारकंद नरसंहार की 12वीं बरसी पर उइगरों मुस्लिमों की पुकार, WUC ने मांगा इंसाफ़ और जवाबदेही

वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (WUC) ने बताया कि यह हिंसा, जो ईद-उल-फितर के पहले दिन हुई थी, तब शुरू हुई जब घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर पांच लोगों के एक उइगर परिवार की हत्या कर दी. इसके जवाब में मकामी लोग पास के एलिशकु टाउनशिप भाग गए और सूबे की हिंसा और रमजान के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया. WUC के मुताबिक इन शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय, चीनी अधिकारियों ने ज्यादा घातक बल का इस्तेमाल किया. हालांकि बीजिंग का कहना है कि जिसे उसने "पहले से नियोजित दहशतगर्द हमला" बताया, उसमें 59 उइगर सहित 96 लोग मारे गए थे, लेकिन WUC के जरिए बताए गए उइगर सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी; उनका अनुमान है कि 3,000 तक लोग या तो मारे गए या लापता हो गए.