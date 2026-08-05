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लाल सागर में हूती के हमले से डूबा भारतीय जहाज, सभी नाविक सुरक्षित बचाए गए

Yemen Houthi Attack Indian Cargo Ship: यमन ने लाल सागर में भारतीय कार्गो जहाज "एमएसवी फैज नूरे ओलिया" पर हुए हूती हमले की निंदा की है. हमले में जहाज डूब गया, लेकिन 13 भारतीयों समेत सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. यमन ने इसे बैनुल-अकवामी समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए गंभीर खतरा बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:51 PM IST
लाल सागर में हूती के हमले से डूबा भारतीय जहाज, सभी नाविक सुरक्षित बचाए गए
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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