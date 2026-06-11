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Middle East Yoga Sports Growth: इस हफ़्ते की शुरुआत में अहमदाबाद के EKA एरिना में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप खत्म हुई, जिसमें भारत ने सौ गोल्ड मेडल जीतकर, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े खेल में अपना दबदबा और मज़बूत किया. लेकिन वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप से मिडिल ईस्ट में योगासन को बढ़ती लोकप्रियता का भी पता चला.
एक ऐसे इलाके में जहाँ योग पारंपरिक रूप से कॉम्पिटिटिव खेल से ज़्यादा वेलनेस सेंटर और फिटनेस स्टूडियो से जुड़ा रहा है, एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में ओमान, जॉर्डन, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों की भागीदारी ने इस बात का सबूत दिया कि योगासन अपना खुद का एक स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बनाना शुरू कर रहा है.
ओमान ने 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज़ मेडल सहित 21 मेडल जीते, जिससे वह चैंपियनशिप में सबसे सफल गल्फ देश बन गया. जॉर्डन ने दो ब्रॉन्ज़ मेडल जीते, जबकि ईरान और UAE के एथलीट्स को एक एलीट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अहम पहचान मिली. फिर भी अधिकारियों और एथलीट्स का मानना है कि अहमदाबाद की अहमियत जीते गए मेडल्स से कहीं ज़्यादा है.
इस चैंपियनशिप में 78 देशों के 522 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिससे एक ऐसा ग्लोबल स्टेज बना, जिसका अनुभव कई उभरते हुए योगासन देशों ने पहले कभी नहीं किया था. जो देश अभी भी अपने एथलीट पाथवे, कोचिंग स्ट्रक्चर और ग्रासरूट पार्टिसिपेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए ऐसे इवेंट्स एक बेंचमार्क और कैटलिस्ट दोनों का काम करते हैं.
ओमान का परफॉर्मेंस दिखाता है कि यह स्पोर्ट गल्फ के कुछ हिस्सों में कितनी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. मस्कट के भारतीय मूल के स्टूडेंट, पंद्रह साल के जय राजेश सोनेजी, जिन्होंने ओमान के लिए दो ब्रॉन्ज़ मेडल जीते, का मानना है कि चैंपियनशिप से मिली पहचान से उनके देश में भी इस स्पोर्ट में दिलचस्पी बढ़ सकती है.
ओमान के लिए, यह रिज़ल्ट एक बड़े ट्रेंड को भी दिखाता है. पूरे गल्फ रीजन में, पिछले दस सालों में योग को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, जो हेल्थ और वेलनेस के बारे में बढ़ती अवेयरनेस, बाहर से आए कम्युनिटी और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाली सरकारी कोशिशों की वजह से हुई है. कॉम्पिटिटिव योगासन को अब इसी बेस से फायदा होता दिख रहा है. जॉर्डन का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है.