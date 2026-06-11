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मुस्लिम देशों में योगासन का आकर्षण, विश्व मंच पर उभरी नई पहचान

Middle East Yoga Sports Growth: अहमदाबाद में आयोजित पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप ने दिखाया कि योगासन अब केवल स्वास्थ्य और फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक खेल के रूप में भी उभर रहा है. भारत के दबदबे के साथ ओमान, जॉर्डन, ईरान और UAE जैसे देशों की भागीदारी ने मिडिल ईस्ट में योगासन की बढ़ती लोकप्रियता को भी उजागर किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:21 AM IST
मुस्लिम देशों में योगासन का आकर्षण, विश्व मंच पर उभरी नई पहचान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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मुस्लिम देशों में योगासन का आकर्षण, विश्व मंच पर उभरी नई पहचान
Middle East Yoga Sports Growth3 min ago
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