ओमान के लिए, यह रिज़ल्ट एक बड़े ट्रेंड को भी दिखाता है. पूरे गल्फ रीजन में, पिछले दस सालों में योग को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, जो हेल्थ और वेलनेस के बारे में बढ़ती अवेयरनेस, बाहर से आए कम्युनिटी और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाली सरकारी कोशिशों की वजह से हुई है. कॉम्पिटिटिव योगासन को अब इसी बेस से फायदा होता दिख रहा है. जॉर्डन का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है.