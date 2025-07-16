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World Snake Day: ये 15 फैक्ट्स आपको बना देगा साँपों का एक्सपर्ट, बचा सकते हैं हज़ारों लोगों की जान

World Snake Day: हर साल सर्पदंश से लाखों लोगों की मौत हो जाती है. इसलिए UNO ने इसे एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर कर दिया है. सर्पदंश के घटनाओं में अगर मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है. लेकिन जानकारी के अभाव में हर साल भारत सहित दुनिया भर में सर्पदंश से लाखों लोग मर जाते हैं. हम यहाँ साँपों से जुड़े ऐसे 15 ज़रूरी फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, जिससे आप एक सांप एक्सपर्ट बनकर हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं.

Written ByHussain Tabish
Published: Jul 16, 2025, 10:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2025, 10:31 PM IST
World Snake Day: ये 15 फैक्ट्स आपको बना देगा साँपों का एक्सपर्ट, बचा सकते हैं हज़ारों लोगों की जान

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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