/World Snake Day: ये 15 फैक्ट्स आपको बना देगा साँपों का एक्सपर्ट, बचा सकते हैं हज़ारों लोगों की जान

अगर जड़ी- बूटी, दुआ- तावीज या झाड़- फूंक कारगर नहीं है, तो फिर विषैले साँपों के काटने के बाद भी कुछ मरीजों की जान कैसे बच जाती है?

Answer- भारत समेत दुनियाभर में लगभग 70 फीसदी सांप विषहीन होते हैं. इनके काटने पर कोई इलाज नहीं कराना होता है. ऐसे साँपों के काटने पर जड़ी-बूटी, दुआ- तावीज या झाड़- फूंक कराने पर मरीजों की जान बच जाती हुई मालूम होती है, और लोगों का इसपर भरोसा कायम हो जाता है. कभी-कभी विषैले साँपों के काटने पर भी जड़ी- बूटी, दुआ- तावीज या झाड़- फूंक कराने पर मरीज़ बच जाता है. ऐसा इसलिए होता है, क्यूंकि विषैले सांप दो तरह से काटते हैं, बाईट और फाल्स या ड्राई बाईट. अगर वो काटने के बाद इंसानों के जिस्म में ज़हर छोड़ देते हैं तो इंसान का मरना तय है, लेकिन कई बार वो इंसानों को डराने या संभावित खतरों को भांपकर फाल्स या ड्राई बाईट करते हैं, जिसमें सिर्फ दांतों से काटते हैं, लेकिन ज़हर नहीं छोड़ते हैं. ऐसे में विषैले साँपों का ड्राई बाईट वाला मरीज़ भी जड़ी- बूटी, दुआ- तावीज या झाड़- फूंक से बच जाता है. ऐसे ड्राई बाईट में काटे जाने वाले स्थान से खून भी गिरता है, जबकि डसने के बाद ज़हर छोड़ने पर खून नहीं भी गिर सकता है. ज़हरीले सांप भी 50 फीसदी बाईट फाल्स या ड्राई बाईट करते हैं. वो बड़े खतरे के लिए अपना ज़हर बचाकर रखते हैं. करैत ड्राई बाईट नहीं करता है.

