Ahead of PM Modi’s China Tour, Chinese FM Wang Yi Likely To Visit India on August 18
Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to China, Chinese Foreign Minister Wang Yi is likely to visit India on 18 August.
Trending Photos
Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to China, Chinese Foreign Minister Wang Yi is likely to visit India on 18 August.
Wang is expected to take part in the level border talks. In December last year, NSA Ajit Doval had travelled to China for SR-level talks.
Breaking: Chinese FM Wang Yi is likely to visit India on 18 August. He is expected to take part in SR level border talks. In December last year, NSA Ajit Doval had traveled to China for SR level talks. — Sidhant Sibal (@sidhant) August 13, 2025
Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.
Advertisement
Live Tv
Advertisement