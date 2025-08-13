Advertisement
CHINESE FOREIGN MINISTER WANG YI

Ahead of PM Modi’s China Tour, Chinese FM Wang Yi Likely To Visit India on August 18

Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to China, Chinese Foreign Minister Wang Yi is likely to visit India on 18 August.

Written By Zee Media Bureau|Edited By:  Surbhi Sinha|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:21 PM IST|Source: Bureau
Ahead of PM Modi’s China Tour, Chinese FM Wang Yi Likely To Visit India on August 18 Image: ANI

Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to China, Chinese Foreign Minister Wang Yi is likely to visit India on 18 August.

Wang is expected to take part in the level border talks. In December last year, NSA Ajit Doval had travelled to China for SR-level talks.

 

 

