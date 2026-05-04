Bengal Election Results 2026: Full list of winners, party, constituencies
West Bengal Election Result Full List of Winners 2026: Check full list of newly elected MLAs and their constituncies.
West Bengal Election Result Full List of Winners 2026: West Bengal has witnessed a historic democratic surge this election, with voter turnout hitting a record-breaking 92.93%. As the state prepares for the results, the political landscape is charged with tension and high stakes. The Election Commission of India has been in the eyes of the storm due to Special Intensive Revision of the electoral roll and the ruling TMC even took the case to the Supreme Court. The BJP claimed that the SIR will purge out the illegal migrants from Bangladesh.
The Polling Landscape
While the state holds 294 seats, Monday’s count will only cover 293 constituencies. The Election Commission of India (ECI) ordered a full re-poll for the Falta constituency in South 24 Parganas following a Saturday announcement. Falta will now vote on May 21, with its specific results deferred until May 24.
The Primary Contenders
Trinamool Congress (TMC): Chief Minister Mamata Banerjee is seeking a fourth consecutive term, leaning heavily on her established grassroots machinery and popular welfare initiatives like Lakshmir Bhandar.
Bharatiya Janata Party (BJP): Having evolved from a minor presence to a powerhouse in the region, the BJP is aiming for its first-ever victory in West Bengal by tapping into anti-incumbency sentiments.
Key Campaign Drivers
The election cycle was defined by a massive security presence and a highly emotional narrative. The RG Kar Medical College tragedy served as a major catalyst, shifting the public discourse toward women's safety, administrative accountability, and systemic reform.
West Bengal Election Full List of Winners - *To Be Updated as results are announced
|
Sno
|
Constituency
|
Candidate 2021
|
Party
|
Candidates 2026
|
Party
|
1
|
ALIPURDUARS
|
Suman Kanjilal
|
BJP
|
|
|
|
|
2
|
AMDANGA
|
Rafiqur Rahaman
|
AITC
|
|
|
|
|
3
|
AMTA
|
Sukanta Kumar Paul
|
AITC
|
|
|
4
|
ARAMBAG (SC)
|
Madhusudan Bag
|
BJP
|
|
|
|
|
5
|
ASANSOL DAKSHIN
|
Agnimitra Paul
|
BJP
|
|
|
|
|
6
|
ASANSOL UTTAR
|
Moloy Ghatak
|
AITC
|
|
|
7
|
ASHOKNAGAR
|
Narayan Goswami
|
AITC
|
|
|
|
|
8
|
AUSGRAM (SC)
|
Abhedananda Thander
|
AITC
|
|
|
|
|
9
|
BADURIA
|
Abdur Rahim Quazi
|
AITC
|
|
|
10
|
BAGDA (SC)
|
Madhuparna Thakur
|
AITC
|
|
|
|
|
11
|
BAGHMUNDI
|
Sushanta Mahato
|
AITC
|
|
|
|
|
12
|
BAGNAN
|
Arunava Sen (Raja)
|
AITC
|
|
|
13
|
BAHARAMPUR
|
Subrata Maitra (Kanchan)
|
BJP
|
|
|
|
|
14
|
BAISNABNAGAR
|
Chandana Sarkar
|
AITC
|
|
|
|
|
15
|
BALAGARH (SC)
|
Manoranjan Bapari
|
AITC
|
|
|
16
|
BALARAMPUR
|
Baneswar Mahato
|
BJP
|
|
|
|
|
17
|
BALLY
|
Rana Chatterjee
|
AITC
|
|
|
|
|
18
|
BALLYGUNGE
|
Babul Supriyo
|
AITC
|
|
|
19
|
BALURGHAT
|
Ashok Kumar Lahiri
|
BJP
|
|
|
|
|
20
|
BANDWAN (ST)
|
Rajib Lochan Saren
|
AITC
|
|
|
|
|
21
|
BANGAON DAKSHIN (SC)
|
Swapan Majumder
|
BJP
|
|
|
22
|
BANGAON UTTAR (SC)
|
Ashok Kirtania
|
BJP
|
|
|
|
|
23
|
BANKURA
|
Niladri Sekhar Dana
|
BJP
|
|
|
|
|
24
|
BARABANI
|
Bidhan Upadhyay
|
AITC
|
|
|
25
|
BARANAGAR
|
Sayantika Banerjee
|
AITC
|
|
|
|
|
26
|
BARASAT
|
Chiranjeet Chakrabarti
|
AITC
|
|
|
|
|
27
|
BARDHAMAN DAKSHIN
|
Khokan Das
|
AITC
|
|
|
28
|
BARDHAMAN UTTAR (SC)
|
Nisith Kumar Malik
|
AITC
|
|
|
|
|
29
|
BARJORA
|
Alok Mukherjee
|
AITC
|
|
|
|
|
30
|
BARRACKPUR
|
Raju Chakraborty (Raj)
|
AITC
|
|
|
31
|
BARUIPUR PASCHIM
|
Biman Banerjee
|
AITC
|
|
|
|
|
32
|
BARUIPUR PURBA (SC)
|
Bivas Sardar (Vobo)
|
AITC
|
|
|
|
|
33
|
BASANTI (SC)
|
Shyamal Mondal
|
AITC
|
|
|
34
|
BASIRHAT DAKSHIN
|
Dr. Saptarshi Banerjee
|
AITC
|
|
|
|
|
35
|
BASIRHAT UTTAR
|
Rafikul Islam Mondal
|
AITC
|
|
|
|
|
36
|
BEHALA PASCHIM
|
Partha Chatterjee
|
AITC
|
|
|
37
|
BEHALA PURBA
|
Ratna Chatterjee
|
AITC
|
|
|
|
|
38
|
BELDANGA
|
Hasanuzzaman Sk
|
AITC
|
|
|
|
|
39
|
BELEGHATA
|
Paresh Paul
|
AITC
|
|
|
40
|
BHABANIPUR
|
Mamata Banerjee
|
AITC
|
|
|
|
|
41
|
BHAGABANPUR
|
Rabindra Nath Maity
|
BJP
|
|
|
|
|
42
|
BHAGAWANGOLA
|
Reyat Hossain Sarkar
|
AITC
|
|
|
43
|
BHANGAR
|
Md. Nawsad Siddique
|
RSMP
|
|
|
|
|
44
|
BHARATPUR
|
Humayun Kabir
|
AITC
|
|
|
|
|
45
|
BHATAR
|
Adhikari Mangobinda
|
AITC
|
|
|
46
|
BHATPARA
|
Pawan Kumar Singh
|
BJP
|
|
|
|
|
47
|
BIDHANNAGAR
|
Sujit Bose
|
AITC
|
|
|
|
|
48
|
BIJPUR
|
Subodh Adhikary
|
AITC
|
|
|
49
|
BINPUR (ST)
|
Debnath Hansda
|
AITC
|
|
|
|
|
50
|
BISHNUPUR
|
Tanmay Ghosh (Bumba)
|
BJP
|
|
|
|
|
51
|
BISHNUPUR (SC)
|
Dilip Mondal
|
AITC
|
|
|
52
|
BOLPUR
|
Chandra Nath Sinha
|
AITC
|
|
|
|
|
53
|
BUDGE BUDGE
|
Ashok Kumar Deb
|
AITC
|
|
|
|
|
54
|
BURWAN (SC)
|
Jiban Krishna Saha
|
AITC
|
|
|
55
|
CANNING PASCHIM (SC)
|
Paresh Ram Das
|
AITC
|
|
|
|
|
56
|
CANNING PURBA
|
Saokat Molla
|
AITC
|
|
|
|
|
57
|
CHAKDAHA
|
Bankim Chandra Ghosh
|
BJP
|
|
|
58
|
CHAKULIA
|
Azad Minhajul Arfin
|
AITC
|
|
|
|
|
59
|
CHAMPDANI
|
Arindam Guin (Bubai)
|
AITC
|
|
|
|
|
60
|
CHANCHAL
|
Nihar Ranjan Ghosh
|
AITC
|
|
|
61
|
CHANDANNAGAR
|
Indranil Sen
|
AITC
|
|
|
|
|
62
|
CHANDIPUR
|
Soham Chakraborty
|
AITC
|
|
|
|
|
63
|
CHANDITALA
|
Swati Khandoker
|
AITC
|
|
|
64
|
CHANDRAKONA (SC)
|
Arup Dhara
|
AITC
|
|
|
|
|
65
|
CHAPRA
|
Rukbanur Rahman
|
AITC
|
|
|
|
|
66
|
CHHATNA
|
Satyanarayan Mukhopadhyay
|
BJP
|
|
|
67
|
CHOPRA
|
Hamidul Rahaman
|
AITC
|
|
|
|
|
68
|
CHOWRANGEE
|
Bandyopadhyay Nayna
|
AITC
|
|
|
|
|
69
|
CHUNCHURA
|
Asit Mazumder (Tapan)
|
AITC
|
|
|
70
|
COOCHBEHAR DAKSHIN
|
Nikhil Ranjan Dey
|
BJP
|
|
|
|
|
71
|
COOCHBEHAR UTTAR (SC)
|
Sukumar Roy
|
BJP
|
|
|
|
|
72
|
DABGRAM-FULBARI
|
Sikha Chatterjee
|
BJP
|
|
|
73
|
DANTAN
|
Bikram Chandra Pradhan
|
AITC
|
|
|
|
|
74
|
DARJEELING
|
Neeraj Tamang Zimba
|
BJP
|
|
|
|
|
75
|
DASPUR
|
Mamata Bhunia
|
AITC
|
|
|
76
|
DEBRA
|
Humayun Kabir
|
AITC
|
|
|
|
|
77
|
DEGANGA
|
Rahima Mondal
|
AITC
|
|
|
|
|
78
|
DHANEKHALI (SC)
|
Asima Patra
|
AITC
|
|
|
79
|
DHUPGURI (SC)
|
Nirmal Chandra Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
80
|
DIAMOND HARBOUR
|
Pannalal Halder
|
AITC
|
|
|
|
|
81
|
DINHATA
|
Udayan Guha
|
AITC
|
|
|
82
|
DOMJUR
|
Kalyan Ghosh
|
AITC
|
|
|
|
|
83
|
DOMKAL
|
Jafikul Islam
|
AITC
|
|
|
|
|
84
|
DUBRAJPUR (SC)
|
Anup Kumar Saha
|
BJP
|
|
|
85
|
DUM DUM
|
Brtyabrata Basu
|
AITC
|
|
|
|
|
86
|
DUM DUM UTTAR
|
Chandrima Bhattacharya
|
AITC
|
|
|
|
|
87
|
DURGAPUR PASCHIM
|
Lakshman Chandra Ghorui
|
BJP
|
|
|
88
|
DURGAPUR PURBA
|
Pradip Mazumdar
|
AITC
|
|
|
|
|
89
|
EGRA
|
Tarun Kumar Maity
|
AITC
|
|
|
|
|
90
|
ENGLISH BAZAR
|
Sreerupa Mitra Chaudhury(Nirbhoy Didi)
|
BJP
|
|
|
91
|
ENTALLY
|
Swarna Kamal Saha
|
AITC
|
|
|
|
|
92
|
FALAKATA (SC)
|
Dipak Barman
|
BJP
|
|
|
|
|
93
|
FALTA
|
Sankar Kumar Naskar
|
AITC
|
|
|
94
|
FARAKKA
|
Manirul Islam
|
AITC
|
|
|
|
|
95
|
GAIGHATA (SC)
|
Subrata Thakur
|
BJP
|
|
|
|
|
96
|
GALSI (SC)
|
Nepal Ghorui
|
AITC
|
|
|
97
|
GANGARAMPUR (SC)
|
Satyendra Nath Ray
|
BJP
|
|
|
|
|
98
|
GARBETA
|
Uttara Singha Hazra
|
AITC
|
|
|
|
|
99
|
GAZOLE (SC)
|
Chinmoy Deb Barman
|
BJP
|
|
|
100
|
GHATAL (SC)
|
Sital Kapat
|
BJP
|
|
|
|
|
101
|
GOALPOKHAR
|
Md. Ghulam Rabbani
|
AITC
|
|
|
|
|
102
|
GOGHAT (SC)
|
Biswanath Karak
|
BJP
|
|
|
103
|
GOPIBALLAVPUR
|
Dr. Khagendra Nath Mahata
|
AITC
|
|
|
|
|
104
|
GOSABA (SC)
|
Subrata Mondal
|
AITC
|
|
|
|
|
105
|
HABIBPUR (ST)
|
Joyel Murmu
|
BJP
|
|
|
106
|
HABRA
|
Jyoti Priya Mallick
|
AITC
|
|
|
|
|
107
|
HALDIA (SC)
|
Tapasi Mondal
|
BJP
|
|
|
|
|
108
|
HANSAN
|
Dr. Asok Kumar Chattopadhyay
|
AITC
|
|
|
109
|
HARIHARPARA
|
Niamot Sheikh
|
AITC
|
|
|
|
|
110
|
HARINGHATA (SC)
|
Asim Kumar Sarkar
|
BJP
|
|
|
|
|
111
|
HARIPAL
|
Dr. Karabi Manna
|
AITC
|
|
|
112
|
HARIRAMPUR
|
Biplab Mitra
|
AITC
|
|
|
|
|
113
|
HARISCHANDRAPUR
|
Tajmul Hossain
|
AITC
|
|
|
|
|
114
|
HAROA
|
Sk Rabiul Islam
|
AITC
|
|
|
115
|
HEMTABAD (SC)
|
Satyajit Barman
|
AITC
|
|
|
|
|
116
|
HINGALGANJ (SC)
|
Debes Mandal
|
AITC
|
|
|
|
|
117
|
HOWRAH DAKSHIN
|
Nandita Chowdhury
|
AITC
|
|
|
118
|
HOWRAH MADHYA
|
Arup Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
119
|
HOWRAH UTTAR
|
Gautam Chowdhuri
|
AITC
|
|
|
|
|
120
|
INDUS (SC)
|
Nirmal Kumar Dhara
|
BJP
|
|
|
121
|
ISLAMPUR
|
Abdul Karim Chowdhary
|
AITC
|
|
|
|
|
122
|
ITAHAR
|
Mosaraf Hussen
|
AITC
|
|
|
|
|
123
|
JADAVPUR
|
Debabrata Majumdar (Malay)
|
AITC
|
|
|
124
|
JAGATBALLAVPUR
|
Sitanath Ghosh
|
AITC
|
|
|
|
|
125
|
JAGATDAL
|
Somenath Shyam Ichini
|
AITC
|
|
|
|
|
126
|
JALANGI
|
Abdur Razzak
|
AITC
|
|
|
127
|
JALPAIGURI (SC)
|
Dr. Pradip Kumar Barma
|
AITC
|
|
|
|
|
128
|
JAMALPUR (SC)
|
Alok Kumar Majhi
|
AITC
|
|
|
|
|
129
|
JAMURIA
|
Hareram Singh
|
AITC
|
|
|
130
|
JANGIPARA
|
Snehasis Chakraborty
|
AITC
|
|
|
|
|
131
|
JANGIPUR
|
Jakir Hossain
|
AITC
|
|
|
|
|
132
|
JAYNAGAR (SC)
|
Biswanath Das
|
AITC
|
|
|
133
|
JHARGRAM
|
Birbaha Hansda
|
AITC
|
|
|
|
|
134
|
JORASANKO
|
Vivek Gupta
|
AITC
|
|
|
|
|
135
|
JOYPUR
|
Nara Hari Mahato
|
BJP
|
|
|
136
|
KAKDWIP
|
Manturam Pakhira
|
AITC
|
|
|
|
|
137
|
KALCHINI (ST)
|
Bishal Lama
|
BJP
|
|
|
|
|
138
|
KALIAGANJ (SC)
|
Soumen Roy
|
BJP
|
|
|
139
|
KALIGANJ
|
Alifa Ahmed
|
AITC
|
|
|
|
|
140
|
KALIMPONG
|
Ruden Sada Lepcha
|
IND
|
|
|
|
|
141
|
KALNA (SC)
|
Deboprasad Bag (Poltu)
|
AITC
|
|
|
142
|
KALYANI (SC)
|
Ambika Roy
|
BJP
|
|
|
|
|
143
|
KAMARHATI
|
Madan Mitra
|
AITC
|
|
|
|
|
144
|
KANDI
|
Apurba Sarkar (David)
|
AITC
|
|
|
145
|
KANTHI DAKSHIN
|
Arup Kumar Das
|
BJP
|
|
|
|
|
146
|
KANTHI UTTAR
|
Sumita Sinha
|
BJP
|
|
|
|
|
147
|
KARANDIGHI
|
Goutam Paul
|
AITC
|
|
|
148
|
KARIMPUR
|
Bimalendu Sinha Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
149
|
KASBA
|
Ahmed Javed Khan
|
AITC
|
|
|
|
|
150
|
KASHIPUR
|
Kamalakanta Hansda
|
BJP
|
|
|
151
|
KASHIPUR-BELGACHHIA
|
Atin Ghosh
|
AITC
|
|
|
|
|
152
|
KATULPUR (SC)
|
Harakali Protiher
|
BJP
|
|
|
|
|
153
|
KATWA
|
Rabindranath Chatterjee
|
AITC
|
|
|
154
|
KESHIARY (ST)
|
Paresh Murmu
|
AITC
|
|
|
|
|
155
|
KESHPUR (SC)
|
Seuli Saha
|
AITC
|
|
|
|
|
156
|
KETUGRAM
|
Sekh Sahonawez
|
AITC
|
|
|
157
|
KHANAKUL
|
Susanta Ghosh
|
BJP
|
|
|
|
|
158
|
KHANDAGHOSH (SC)
|
Nabin Chandra Bag
|
AITC
|
|
|
|
|
159
|
KHARAGPUR
|
Dinen Roy
|
AITC
|
|
|
160
|
KHARAGPUR SADAR
|
Hiranmoy Chattopadhyaya
|
BJP
|
|
|
|
|
161
|
KHARDAHA
|
Sobhandeb Chattopadhyay
|
AITC
|
|
|
|
|
162
|
KHARGRAM (SC)
|
Ashis Marjit
|
AITC
|
|
|
163
|
KHEJURI (SC)
|
Santanu Pramanik
|
BJP
|
|
|
|
|
164
|
KOLKATA PORT
|
Firhad Hakim
|
AITC
|
|
|
|
|
165
|
KRISHNAGANJ (SC)
|
Ashis Kumar Biswas
|
BJP
|
|
|
166
|
KRISHNANAGAR DAKSHIN
|
Ujjal Biswas
|
AITC
|
|
|
|
|
167
|
KRISHNANAGAR UTTAR
|
Mukul Roy
|
BJP
|
|
|
|
|
168
|
KULPI
|
Jogaranjan Halder
|
AITC
|
|
|
169
|
KULTALI (SC)
|
Ganesh Chandra Mondal
|
AITC
|
|
|
|
|
170
|
KULTI
|
Ajay Kumar Poddar
|
BJP
|
|
|
|
|
171
|
KUMARGANJ
|
Toraf Hossain Mandal
|
AITC
|
|
|
172
|
KUMARGRAM (ST)
|
Manoj Kumar Oraon
|
BJP
|
|
|
|
|
173
|
KURSEONG
|
Bishnu Prasad Sharma
|
BJP
|
|
|
|
|
174
|
KUSHMANDI (SC)
|
Rekha Roy
|
AITC
|
|
|
175
|
LABPUR
|
Abhijit Sinha (Rana)
|
AITC
|
|
|
|
|
176
|
LALGOLA
|
Ali Mohammad
|
AITC
|
|
|
|
|
177
|
MADARIHAT (ST)
|
Jayprakash Toppo
|
AITC
|
|
|
178
|
MADHYAMGRAM
|
Rathin Ghosh
|
AITC
|
|
|
|
|
179
|
MAGRAHAT PASCHIM
|
Gias Uddin Molla
|
AITC
|
|
|
|
|
180
|
MAGRAHAT PURBA (SC)
|
Namita Saha
|
AITC
|
|
|
181
|
MAHESHTALA
|
Dulal Chandra Das
|
AITC
|
|
|
|
|
182
|
MAHISHADAL
|
Tilak Kumar Chakraborty
|
AITC
|
|
|
|
|
183
|
MAL (ST)
|
Bulu Chik Baraik
|
AITC
|
|
|
184
|
MALATIPUR
|
Abdur Rahim Boxi
|
AITC
|
|
|
|
|
185
|
MALDAHA (SC)
|
Gopal Chandra Saha
|
BJP
|
|
|
|
|
186
|
MANBAZAR (ST)
|
Sandhyarani Tudu
|
AITC
|
|
|
187
|
MANDIRBAZAR (SC)
|
Joydeb Halder
|
AITC
|
|
|
|
|
188
|
MANIKCHAK
|
Sabitri Mitra
|
AITC
|
|
|
|
|
189
|
MANIKTALA
|
Supti Pandey
|
AITC
|
|
|
190
|
MATHABHANGA (SC)
|
Sushil Barman
|
BJP
|
|
|
|
|
191
|
MATIGARA-NAXALBARI (SC)
|
Anandamay Barman
|
BJP
|
|
|
|
|
192
|
MAYNAGURI (SC)
|
Kaushik Roy
|
BJP
|
|
|
193
|
MAYURESWAR
|
Abhijit Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
194
|
MEDINIPUR
|
Sujoy Hazra
|
AITC
|
|
|
|
|
195
|
MEKLIGANJ (SC)
|
Adhikary Paresh Chandra
|
AITC
|
|
|
196
|
MEMARI
|
Madhusudan Bhattacharya
|
AITC
|
|
|
|
|
197
|
METIABURUZ
|
Abdul Khaleque Molla
|
AITC
|
|
|
|
|
198
|
MINAKHAN (SC)
|
Usha Rani Mondal
|
AITC
|
|
|
199
|
MONGALKOTE
|
Apurba Chowdhury (Achal)
|
AITC
|
|
|
|
|
200
|
MONTESWAR
|
Chowdhury Siddiqullah
|
AITC
|
|
|
|
|
201
|
MOTHABARI
|
Yeasmin Sabina
|
AITC
|
|
|
202
|
MOYNA
|
Ashoke Dinda
|
BJP
|
|
|
|
|
203
|
MURARAI
|
Dr Mosarraf Hossain
|
AITC
|
|
|
|
|
204
|
MURSHIDABAD
|
Gouri Sankar Ghosh
|
BJP
|
|
|
205
|
NABADWIP
|
Pundarikakshya Saha
|
AITC
|
|
|
|
|
206
|
NABAGRAM (SC)
|
Kanai Chandra Mondal
|
AITC
|
|
|
|
|
207
|
NAGRAKATA (ST)
|
Puna Bhengra
|
BJP
|
|
|
208
|
NAIHATI
|
Sanat Dey
|
AITC
|
|
|
|
|
209
|
NAKASHIPARA
|
Kallol Khan
|
AITC
|
|
|
|
|
210
|
NALHATI
|
Rajendra Prasad Singh (Raju Singh)
|
AITC
|
|
|
211
|
NANDAKUMAR
|
Sukumar De
|
AITC
|
|
|
|
|
212
|
NANDIGRAM
|
Adhikari Suvendu
|
BJP
|
|
|
|
|
213
|
NANOOR (SC)
|
Bidhan Chandra Majhi
|
AITC
|
|
|
214
|
NARAYANGARH
|
Atta Surja Kanta
|
AITC
|
|
|
|
|
215
|
NATABARI
|
Mihir Goswami
|
BJP
|
|
|
|
|
216
|
NAYAGRAM (ST)
|
Dulal Murmu
|
AITC
|
|
|
217
|
NOAPARA
|
Manju Basu
|
AITC
|
|
|
|
|
218
|
NOWDA
|
Sahina Momtaz Khan
|
AITC
|
|
|
|
|
219
|
ONDA
|
Amarnath Shakha
|
BJP
|
|
|
220
|
PALASHIPARA
|
Dr. Manik Bhattacharya
|
AITC
|
|
|
|
|
221
|
PANCHLA
|
Gulsan Mullick
|
AITC
|
|
|
|
|
222
|
PANDABESWAR
|
Narendranath Chakraborty
|
AITC
|
|
|
223
|
PANDUA
|
Dr. Ratna De Nag
|
AITC
|
|
|
|
|
224
|
PANIHATI
|
Nirmal Ghosh
|
AITC
|
|
|
|
|
225
|
PANSKURA PASCHIM
|
Phiroja Bibi
|
AITC
|
|
|
226
|
PANSKURA PURBA
|
Biplab Roy Chowdhury
|
AITC
|
|
|
|
|
227
|
PARA (SC)
|
Nadiar Chand Bouri
|
BJP
|
|
|
|
|
228
|
PATASHPUR
|
Uttam Barik
|
AITC
|
|
|
229
|
PATHARPRATIMA
|
Samir Kumar Jana
|
AITC
|
|
|
|
|
230
|
PHANSIDEWA (ST)
|
Durga Murmu
|
BJP
|
|
|
|
|
231
|
PINGLA
|
Ajit Maity
|
AITC
|
|
|
232
|
PURBASTHALI DAKSHIN
|
Swapan Debnath
|
AITC
|
|
|
|
|
233
|
PURBASTHALI UTTAR
|
Tapan Chatterjee
|
AITC
|
|
|
|
|
234
|
PURSURAH
|
Biman Ghosh
|
BJP
|
|
|
235
|
PURULIA
|
Sudip Kumar Mukherjee
|
BJP
|
|
|
|
|
236
|
RAGHUNATHGANJ
|
Akhruzzaman
|
AITC
|
|
|
|
|
237
|
RAGHUNATHPUR (SC)
|
Vivekananda Bauri
|
BJP
|
|
|
238
|
RAIDIGHI
|
Aloke Jaldata
|
AITC
|
|
|
|
|
239
|
RAIGANJ
|
Krishna Kalyani
|
AITC
|
|
|
|
|
240
|
RAINA (SC)
|
Shampa Dhara
|
AITC
|
|
|
241
|
RAIPUR (ST)
|
Mrityunjoy Murmu
|
AITC
|
|
|
|
|
242
|
RAJARHAT GOPALPUR
|
Aditi Munshi
|
AITC
|
|
|
|
|
243
|
RAJARHAT NEW TOWN
|
Tapash Chatterjee
|
AITC
|
|
|
244
|
RAJGANJ (SC)
|
Khageswar Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
245
|
RAMNAGAR
|
Akhil Giri
|
AITC
|
|
|
|
|
246
|
RAMPURHAT
|
Asish Banerjee
|
AITC
|
|
|
247
|
RANAGHAT DAKSHIN (SC)
|
Mukut Mani Adhikari
|
AITC
|
|
|
|
|
248
|
RANAGHAT UTTAR PASCHIM
|
Parthasarathi Chatterjee
|
BJP
|
|
|
|
|
249
|
RANAGHAT UTTAR PURBA (SC)
|
Ashim Biswas
|
BJP
|
|
|
250
|
RANIBANDH (ST)
|
Jyotsna Mandi
|
AITC
|
|
|
|
|
251
|
RANIGANJ
|
Tapas Banerjee
|
AITC
|
|
|
|
|
252
|
RANINAGAR
|
Abdul Soumik Hossain
|
AITC
|
|
|
253
|
RASHBEHARI
|
Debasish Kumar
|
AITC
|
|
|
|
|
254
|
RATUA
|
Samar Mukherjee
|
AITC
|
|
|
|
|
255
|
REJINAGAR
|
Rabiul Alam Chowdhury
|
AITC
|
|
|
256
|
SABANG
|
Manas Ranjan Bhunia
|
AITC
|
|
|
|
|
257
|
SAGAR
|
Bankim Chandra Hazra
|
AITC
|
|
|
|
|
258
|
SAGARDIGHI
|
Bayron Biswas
|
INC
|
|
|
259
|
SAINTHIA (SC)
|
Nilabati Saha
|
AITC
|
|
|
|
|
260
|
SALBONI
|
Srikanta Mahata
|
AITC
|
|
|
|
|
261
|
SALTORA (SC)
|
Chandana Bauri
|
BJP
|
|
|
262
|
SAMSERGANJ
|
Amirul Islam
|
AITC
|
|
|
|
|
263
|
SANDESHKHALI (ST)
|
Sukumar Mahata
|
AITC
|
|
|
|
|
264
|
SANKRAIL (SC)
|
Priya Paul
|
AITC
|
|
|
265
|
SANTIPUR
|
Braja Kishor Goswami
|
AITC
|
|
|
|
|
266
|
SAPTAGRAM
|
Tapan Dasgupta
|
AITC
|
|
|
|
|
267
|
SATGACHHIA
|
Mohan Chandra Naskar
|
AITC
|
|
|
268
|
SHIBPUR
|
Manoj Tiwary
|
AITC
|
|
|
|
|
269
|
SHYAMPUKUR
|
Dr. Shashi Panja
|
AITC
|
|
|
|
|
270
|
SHYAMPUR
|
Kalipada Mandal
|
AITC
|
|
|
271
|
SILIGURI
|
Sankar Ghosh
|
BJP
|
|
|
|
|
272
|
SINGUR
|
Becharam Manna
|
AITC
|
|
|
|
|
273
|
SITAI (SC)
|
Sangita Roy
|
AITC
|
|
|
274
|
SITALKUCHI (SC)
|
Baren Chandra Barman
|
BJP
|
|
|
|
|
275
|
SONAMUKHI (SC)
|
Dibakar Gharami
|
BJP
|
|
|
|
|
276
|
SONARPUR DAKSHIN
|
Arundhuti Maitra (Lovely)
|
AITC
|
|
|
277
|
SONARPUR UTTAR
|
Firdousi Begum
|
AITC
|
|
|
|
|
278
|
SREERAMPUR
|
Dr. Sudipto Roy
|
AITC
|
|
|
|
|
279
|
SUJAPUR
|
Md Abdul Ghani
|
AITC
|
|
|
280
|
SURI
|
Bikash Roychoudhury
|
AITC
|
|
|
|
|
281
|
SUTI
|
Emani Biswas
|
AITC
|
|
|
|
|
282
|
SWARUPNAGAR (SC)
|
Bina Mondal
|
AITC
|
|
|
283
|
TALDANGRA
|
Falguni Singhababu
|
AITC
|
|
|
|
|
284
|
TAMLUK
|
Saumen Kumar Mahapatra
|
AITC
|
|
|
|
|
285
|
TAPAN (ST)
|
Budhrai Tudu
|
BJP
|
|
|
286
|
TARAKESWAR
|
Ramendu Sinharay
|
AITC
|
|
|
|
|
287
|
TEHATTA
|
Tapas Kumar Saha
|
AITC
|
|
|
|
|
288
|
TOLLYGANJ
|
Aroop Biswas
|
AITC
|
|
|
289
|
TUFANGANJ
|
Malati Rava Roy
|
BJP
|
|
|
|
|
290
|
UDAYNARAYANPUR
|
Samir Kumar Panja
|
AITC
|
|
|
|
|
291
|
ULUBERIA DAKSHIN
|
Pulak Roy
|
AITC
|
|
|
292
|
ULUBERIA PURBA
|
Bidesh Ranjan Bose
|
AITC
|
|
|
|
|
293
|
ULUBERIA UTTAR (SC)
|
Dr. Nirmal Maji
|
AITC
|
|
|
|
|
294
|
UTTARPARA
|
Kanchan Mullick
|
AITC
|
|
What is at Stake?
Exit polls indicate a razor-thin margin between the two parties. This election is more than just a local battle; it is a pivotal moment for Indian politics:
For the TMC: A win would secure Banerjee’s "citadel" and solidify her influence.
For the BJP: A victory would mark a historic breakthrough in Eastern India.
National Impact: The outcome is expected to fundamentally reshape the leadership and strategy of the national Opposition.
