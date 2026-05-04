Bengal Election Results 2026: Full list of winners, party, constituencies

West Bengal Election Result Full List of Winners 2026: Check full list of newly elected MLAs and their constituncies.

Written By Zee Media Bureau|Edited By:  Akash Sinha|Last Updated: May 04, 2026, 07:08 AM IST|Source: Bureau
West Bengal Election Result Full List of Winners 2026: West Bengal has witnessed a historic democratic surge this election, with voter turnout hitting a record-breaking 92.93%. As the state prepares for the results, the political landscape is charged with tension and high stakes. The Election Commission of India has been in the eyes of the storm due to Special Intensive Revision of the electoral roll and the ruling TMC even took the case to the Supreme Court. The BJP claimed that the SIR will purge out the illegal migrants from Bangladesh.

The Polling Landscape

While the state holds 294 seats, Monday’s count will only cover 293 constituencies. The Election Commission of India (ECI) ordered a full re-poll for the Falta constituency in South 24 Parganas following a Saturday announcement. Falta will now vote on May 21, with its specific results deferred until May 24.

The Primary Contenders

Trinamool Congress (TMC): Chief Minister Mamata Banerjee is seeking a fourth consecutive term, leaning heavily on her established grassroots machinery and popular welfare initiatives like Lakshmir Bhandar.

Bharatiya Janata Party (BJP): Having evolved from a minor presence to a powerhouse in the region, the BJP is aiming for its first-ever victory in West Bengal by tapping into anti-incumbency sentiments.

Key Campaign Drivers

The election cycle was defined by a massive security presence and a highly emotional narrative. The RG Kar Medical College tragedy served as a major catalyst, shifting the public discourse toward women's safety, administrative accountability, and systemic reform. 

West Bengal Election Full List of Winners - *To Be Updated as results are announced

Sno

Constituency

Candidate 2021

Party

Candidates 2026

Party

1

ALIPURDUARS

Suman Kanjilal

BJP

 

 

 

 

2

AMDANGA

Rafiqur Rahaman

AITC

 

 

 

 

3

AMTA

Sukanta Kumar Paul

AITC

 

 

4

ARAMBAG (SC)

Madhusudan Bag

BJP

 

 

 

 

5

ASANSOL DAKSHIN

Agnimitra Paul

BJP

 

 

 

 

6

ASANSOL UTTAR

Moloy Ghatak

AITC

 

 

7

ASHOKNAGAR

Narayan Goswami

AITC

 

 

 

 

8

AUSGRAM (SC)

Abhedananda Thander

AITC

 

 

 

 

9

BADURIA

Abdur Rahim Quazi

AITC

 

 

10

BAGDA (SC)

Madhuparna Thakur

AITC

 

 

 

 

11

BAGHMUNDI

Sushanta Mahato

AITC

 

 

 

 

12

BAGNAN

Arunava Sen (Raja)

AITC

 

 

13

BAHARAMPUR

Subrata Maitra (Kanchan)

BJP

 

 

 

 

14

BAISNABNAGAR

Chandana Sarkar

AITC

 

 

 

 

15

BALAGARH (SC)

Manoranjan Bapari

AITC

 

 

16

BALARAMPUR

Baneswar Mahato

BJP

 

 

 

 

17

BALLY

Rana Chatterjee

AITC

 

 

 

 

18

BALLYGUNGE

Babul Supriyo

AITC

 

 

19

BALURGHAT

Ashok Kumar Lahiri

BJP

 

 

 

 

20

BANDWAN (ST)

Rajib Lochan Saren

AITC

 

 

 

 

21

BANGAON DAKSHIN (SC)

Swapan Majumder

BJP

 

 

22

BANGAON UTTAR (SC)

Ashok Kirtania

BJP

 

 

 

 

23

BANKURA

Niladri Sekhar Dana

BJP

 

 

 

 

24

BARABANI

Bidhan Upadhyay

AITC

 

 

25

BARANAGAR

Sayantika Banerjee

AITC

 

 

 

 

26

BARASAT

Chiranjeet Chakrabarti

AITC

 

 

 

 

27

BARDHAMAN DAKSHIN

Khokan Das

AITC

 

 

28

BARDHAMAN UTTAR (SC)

Nisith Kumar Malik

AITC

 

 

 

 

29

BARJORA

Alok Mukherjee

AITC

 

 

 

 

30

BARRACKPUR

Raju Chakraborty (Raj)

AITC

 

 

31

BARUIPUR PASCHIM

Biman Banerjee

AITC

 

 

 

 

32

BARUIPUR PURBA (SC)

Bivas Sardar (Vobo)

AITC

 

 

 

 

33

BASANTI (SC)

Shyamal Mondal

AITC

 

 

34

BASIRHAT DAKSHIN

Dr. Saptarshi Banerjee

AITC

 

 

 

 

35

BASIRHAT UTTAR

Rafikul Islam Mondal

AITC

 

 

 

 

36

BEHALA PASCHIM

Partha Chatterjee

AITC

 

 

37

BEHALA PURBA

Ratna Chatterjee

AITC

 

 

 

 

38

BELDANGA

Hasanuzzaman Sk

AITC

 

 

 

 

39

BELEGHATA

Paresh Paul

AITC

 

 

40

BHABANIPUR

Mamata Banerjee

AITC

 

 

 

 

41

BHAGABANPUR

Rabindra Nath Maity

BJP

 

 

 

 

42

BHAGAWANGOLA

Reyat Hossain Sarkar

AITC

 

 

43

BHANGAR

Md. Nawsad Siddique

RSMP

 

 

 

 

44

BHARATPUR

Humayun Kabir

AITC

 

 

 

 

45

BHATAR

Adhikari Mangobinda

AITC

 

 

46

BHATPARA

Pawan Kumar Singh

BJP

 

 

 

 

47

BIDHANNAGAR

Sujit Bose

AITC

 

 

 

 

48

BIJPUR

Subodh Adhikary

AITC

 

 

49

BINPUR (ST)

Debnath Hansda

AITC

 

 

 

 

50

BISHNUPUR

Tanmay Ghosh (Bumba)

BJP

 

 

 

 

51

BISHNUPUR (SC)

Dilip Mondal

AITC

 

 

52

BOLPUR

Chandra Nath Sinha

AITC

 

 

 

 

53

BUDGE BUDGE

Ashok Kumar Deb

AITC

 

 

 

 

54

BURWAN (SC)

Jiban Krishna Saha

AITC

 

 

55

CANNING PASCHIM (SC)

Paresh Ram Das

AITC

 

 

 

 

56

CANNING PURBA

Saokat Molla

AITC

 

 

 

 

57

CHAKDAHA

Bankim Chandra Ghosh

BJP

 

 

58

CHAKULIA

Azad Minhajul Arfin

AITC

 

 

 

 

59

CHAMPDANI

Arindam Guin (Bubai)

AITC

 

 

 

 

60

CHANCHAL

Nihar Ranjan Ghosh

AITC

 

 

61

CHANDANNAGAR

Indranil Sen

AITC

 

 

 

 

62

CHANDIPUR

Soham Chakraborty

AITC

 

 

 

 

63

CHANDITALA

Swati Khandoker

AITC

 

 

64

CHANDRAKONA (SC)

Arup Dhara

AITC

 

 

 

 

65

CHAPRA

Rukbanur Rahman

AITC

 

 

 

 

66

CHHATNA

Satyanarayan Mukhopadhyay

BJP

 

 

67

CHOPRA

Hamidul Rahaman

AITC

 

 

 

 

68

CHOWRANGEE

Bandyopadhyay Nayna

AITC

 

 

 

 

69

CHUNCHURA

Asit Mazumder (Tapan)

AITC

 

 

70

COOCHBEHAR DAKSHIN

Nikhil Ranjan Dey

BJP

 

 

 

 

71

COOCHBEHAR UTTAR (SC)

Sukumar Roy

BJP

 

 

 

 

72

DABGRAM-FULBARI

Sikha Chatterjee

BJP

 

 

73

DANTAN

Bikram Chandra Pradhan

AITC

 

 

 

 

74

DARJEELING

Neeraj Tamang Zimba

BJP

 

 

 

 

75

DASPUR

Mamata Bhunia

AITC

 

 

76

DEBRA

Humayun Kabir

AITC

 

 

 

 

77

DEGANGA

Rahima Mondal

AITC

 

 

 

 

78

DHANEKHALI (SC)

Asima Patra

AITC

 

 

79

DHUPGURI (SC)

Nirmal Chandra Roy

AITC

 

 

 

 

80

DIAMOND HARBOUR

Pannalal Halder

AITC

 

 

 

 

81

DINHATA

Udayan Guha

AITC

 

 

82

DOMJUR

Kalyan Ghosh

AITC

 

 

 

 

83

DOMKAL

Jafikul Islam

AITC

 

 

 

 

84

DUBRAJPUR (SC)

Anup Kumar Saha

BJP

 

 

85

DUM DUM

Brtyabrata Basu

AITC

 

 

 

 

86

DUM DUM UTTAR

Chandrima Bhattacharya

AITC

 

 

 

 

87

DURGAPUR PASCHIM

Lakshman Chandra Ghorui

BJP

 

 

88

DURGAPUR PURBA

Pradip Mazumdar

AITC

 

 

 

 

89

EGRA

Tarun Kumar Maity

AITC

 

 

 

 

90

ENGLISH BAZAR

Sreerupa Mitra Chaudhury(Nirbhoy Didi)

BJP

 

 

91

ENTALLY

Swarna Kamal Saha

AITC

 

 

 

 

92

FALAKATA (SC)

Dipak Barman

BJP

 

 

 

 

93

FALTA

Sankar Kumar Naskar

AITC

 

 

94

FARAKKA

Manirul Islam

AITC

 

 

 

 

95

GAIGHATA (SC)

Subrata Thakur

BJP

 

 

 

 

96

GALSI (SC)

Nepal Ghorui

AITC

 

 

97

GANGARAMPUR (SC)

Satyendra Nath Ray

BJP

 

 

 

 

98

GARBETA

Uttara Singha Hazra

AITC

 

 

 

 

99

GAZOLE (SC)

Chinmoy Deb Barman

BJP

 

 

100

GHATAL (SC)

Sital Kapat

BJP

 

 

 

 

101

GOALPOKHAR

Md. Ghulam Rabbani

AITC

 

 

 

 

102

GOGHAT (SC)

Biswanath Karak

BJP

 

 

103

GOPIBALLAVPUR

Dr. Khagendra Nath Mahata

AITC

 

 

 

 

104

GOSABA (SC)

Subrata Mondal

AITC

 

 

 

 

105

HABIBPUR (ST)

Joyel Murmu

BJP

 

 

106

HABRA

Jyoti Priya Mallick

AITC

 

 

 

 

107

HALDIA (SC)

Tapasi Mondal

BJP

 

 

 

 

108

HANSAN

Dr. Asok Kumar Chattopadhyay

AITC

 

 

109

HARIHARPARA

Niamot Sheikh

AITC

 

 

 

 

110

HARINGHATA (SC)

Asim Kumar Sarkar

BJP

 

 

 

 

111

HARIPAL

Dr. Karabi Manna

AITC

 

 

112

HARIRAMPUR

Biplab Mitra

AITC

 

 

 

 

113

HARISCHANDRAPUR

Tajmul Hossain

AITC

 

 

 

 

114

HAROA

Sk Rabiul Islam

AITC

 

 

115

HEMTABAD (SC)

Satyajit Barman

AITC

 

 

 

 

116

HINGALGANJ (SC)

Debes Mandal

AITC

 

 

 

 

117

HOWRAH DAKSHIN

Nandita Chowdhury

AITC

 

 

118

HOWRAH MADHYA

Arup Roy

AITC

 

 

 

 

119

HOWRAH UTTAR

Gautam Chowdhuri

AITC

 

 

 

 

120

INDUS (SC)

Nirmal Kumar Dhara

BJP

 

 

121

ISLAMPUR

Abdul Karim Chowdhary

AITC

 

 

 

 

122

ITAHAR

Mosaraf Hussen

AITC

 

 

 

 

123

JADAVPUR

Debabrata Majumdar (Malay)

AITC

 

 

124

JAGATBALLAVPUR

Sitanath Ghosh

AITC

 

 

 

 

125

JAGATDAL

Somenath Shyam Ichini

AITC

 

 

 

 

126

JALANGI

Abdur Razzak

AITC

 

 

127

JALPAIGURI (SC)

Dr. Pradip Kumar Barma

AITC

 

 

 

 

128

JAMALPUR (SC)

Alok Kumar Majhi

AITC

 

 

 

 

129

JAMURIA

Hareram Singh

AITC

 

 

130

JANGIPARA

Snehasis Chakraborty

AITC

 

 

 

 

131

JANGIPUR

Jakir Hossain

AITC

 

 

 

 

132

JAYNAGAR (SC)

Biswanath Das

AITC

 

 

133

JHARGRAM

Birbaha Hansda

AITC

 

 

 

 

134

JORASANKO

Vivek Gupta

AITC

 

 

 

 

135

JOYPUR

Nara Hari Mahato

BJP

 

 

136

KAKDWIP

Manturam Pakhira

AITC

 

 

 

 

137

KALCHINI (ST)

Bishal Lama

BJP

 

 

 

 

138

KALIAGANJ (SC)

Soumen Roy

BJP

 

 

139

KALIGANJ

Alifa Ahmed

AITC

 

 

 

 

140

KALIMPONG

Ruden Sada Lepcha

IND

 

 

 

 

141

KALNA (SC)

Deboprasad Bag (Poltu)

AITC

 

 

142

KALYANI (SC)

Ambika Roy

BJP

 

 

 

 

143

KAMARHATI

Madan Mitra

AITC

 

 

 

 

144

KANDI

Apurba Sarkar (David)

AITC

 

 

145

KANTHI DAKSHIN

Arup Kumar Das

BJP

 

 

 

 

146

KANTHI UTTAR

Sumita Sinha

BJP

 

 

 

 

147

KARANDIGHI

Goutam Paul

AITC

 

 

148

KARIMPUR

Bimalendu Sinha Roy

AITC

 

 

 

 

149

KASBA

Ahmed Javed Khan

AITC

 

 

 

 

150

KASHIPUR

Kamalakanta Hansda

BJP

 

 

151

KASHIPUR-BELGACHHIA

Atin Ghosh

AITC

 

 

 

 

152

KATULPUR (SC)

Harakali Protiher

BJP

 

 

 

 

153

KATWA

Rabindranath Chatterjee

AITC

 

 

154

KESHIARY (ST)

Paresh Murmu

AITC

 

 

 

 

155

KESHPUR (SC)

Seuli Saha

AITC

 

 

 

 

156

KETUGRAM

Sekh Sahonawez

AITC

 

 

157

KHANAKUL

Susanta Ghosh

BJP

 

 

 

 

158

KHANDAGHOSH (SC)

Nabin Chandra Bag

AITC

 

 

 

 

159

KHARAGPUR

Dinen Roy

AITC

 

 

160

KHARAGPUR SADAR

Hiranmoy Chattopadhyaya

BJP

 

 

 

 

161

KHARDAHA

Sobhandeb Chattopadhyay

AITC

 

 

 

 

162

KHARGRAM (SC)

Ashis Marjit

AITC

 

 

163

KHEJURI (SC)

Santanu Pramanik

BJP

 

 

 

 

164

KOLKATA PORT

Firhad Hakim

AITC

 

 

 

 

165

KRISHNAGANJ (SC)

Ashis Kumar Biswas

BJP

 

 

166

KRISHNANAGAR DAKSHIN

Ujjal Biswas

AITC

 

 

 

 

167

KRISHNANAGAR UTTAR

Mukul Roy

BJP

 

 

 

 

168

KULPI

Jogaranjan Halder

AITC

 

 

169

KULTALI (SC)

Ganesh Chandra Mondal

AITC

 

 

 

 

170

KULTI

Ajay Kumar Poddar

BJP

 

 

 

 

171

KUMARGANJ

Toraf Hossain Mandal

AITC

 

 

172

KUMARGRAM (ST)

Manoj Kumar Oraon

BJP

 

 

 

 

173

KURSEONG

Bishnu Prasad Sharma

BJP

 

 

 

 

174

KUSHMANDI (SC)

Rekha Roy

AITC

 

 

175

LABPUR

Abhijit Sinha (Rana)

AITC

 

 

 

 

176

LALGOLA

Ali Mohammad

AITC

 

 

 

 

177

MADARIHAT (ST)

Jayprakash Toppo

AITC

 

 

178

MADHYAMGRAM

Rathin Ghosh

AITC

 

 

 

 

179

MAGRAHAT PASCHIM

Gias Uddin Molla

AITC

 

 

 

 

180

MAGRAHAT PURBA (SC)

Namita Saha

AITC

 

 

181

MAHESHTALA

Dulal Chandra Das

AITC

 

 

 

 

182

MAHISHADAL

Tilak Kumar Chakraborty

AITC

 

 

 

 

183

MAL (ST)

Bulu Chik Baraik

AITC

 

 

184

MALATIPUR

Abdur Rahim Boxi

AITC

 

 

 

 

185

MALDAHA (SC)

Gopal Chandra Saha

BJP

 

 

 

 

186

MANBAZAR (ST)

Sandhyarani Tudu

AITC

 

 

187

MANDIRBAZAR (SC)

Joydeb Halder

AITC

 

 

 

 

188

MANIKCHAK

Sabitri Mitra

AITC

 

 

 

 

189

MANIKTALA

Supti Pandey

AITC

 

 

190

MATHABHANGA (SC)

Sushil Barman

BJP

 

 

 

 

191

MATIGARA-NAXALBARI (SC)

Anandamay Barman

BJP

 

 

 

 

192

MAYNAGURI (SC)

Kaushik Roy

BJP

 

 

193

MAYURESWAR

Abhijit Roy

AITC

 

 

 

 

194

MEDINIPUR

Sujoy Hazra

AITC

 

 

 

 

195

MEKLIGANJ (SC)

Adhikary Paresh Chandra

AITC

 

 

196

MEMARI

Madhusudan Bhattacharya

AITC

 

 

 

 

197

METIABURUZ

Abdul Khaleque Molla

AITC

 

 

 

 

198

MINAKHAN (SC)

Usha Rani Mondal

AITC

 

 

199

MONGALKOTE

Apurba Chowdhury (Achal)

AITC

 

 

 

 

200

MONTESWAR

Chowdhury Siddiqullah

AITC

 

 

 

 

201

MOTHABARI

Yeasmin Sabina

AITC

 

 

202

MOYNA

Ashoke Dinda

BJP

 

 

 

 

203

MURARAI

Dr Mosarraf Hossain

AITC

 

 

 

 

204

MURSHIDABAD

Gouri Sankar Ghosh

BJP

 

 

205

NABADWIP

Pundarikakshya Saha

AITC

 

 

 

 

206

NABAGRAM (SC)

Kanai Chandra Mondal

AITC

 

 

 

 

207

NAGRAKATA (ST)

Puna Bhengra

BJP

 

 

208

NAIHATI

Sanat Dey

AITC

 

 

 

 

209

NAKASHIPARA

Kallol Khan

AITC

 

 

 

 

210

NALHATI

Rajendra Prasad Singh (Raju Singh)

AITC

 

 

211

NANDAKUMAR

Sukumar De

AITC

 

 

 

 

212

NANDIGRAM

Adhikari Suvendu

BJP

 

 

 

 

213

NANOOR (SC)

Bidhan Chandra Majhi

AITC

 

 

214

NARAYANGARH

Atta Surja Kanta

AITC

 

 

 

 

215

NATABARI

Mihir Goswami

BJP

 

 

 

 

216

NAYAGRAM (ST)

Dulal Murmu

AITC

 

 

217

NOAPARA

Manju Basu

AITC

 

 

 

 

218

NOWDA

Sahina Momtaz Khan

AITC

 

 

 

 

219

ONDA

Amarnath Shakha

BJP

 

 

220

PALASHIPARA

Dr. Manik Bhattacharya

AITC

 

 

 

 

221

PANCHLA

Gulsan Mullick

AITC

 

 

 

 

222

PANDABESWAR

Narendranath Chakraborty

AITC

 

 

223

PANDUA

Dr. Ratna De Nag

AITC

 

 

 

 

224

PANIHATI

Nirmal Ghosh

AITC

 

 

 

 

225

PANSKURA PASCHIM

Phiroja Bibi

AITC

 

 

226

PANSKURA PURBA

Biplab Roy Chowdhury

AITC

 

 

 

 

227

PARA (SC)

Nadiar Chand Bouri

BJP

 

 

 

 

228

PATASHPUR

Uttam Barik

AITC

 

 

229

PATHARPRATIMA

Samir Kumar Jana

AITC

 

 

 

 

230

PHANSIDEWA (ST)

Durga Murmu

BJP

 

 

 

 

231

PINGLA

Ajit Maity

AITC

 

 

232

PURBASTHALI DAKSHIN

Swapan Debnath

AITC

 

 

 

 

233

PURBASTHALI UTTAR

Tapan Chatterjee

AITC

 

 

 

 

234

PURSURAH

Biman Ghosh

BJP

 

 

235

PURULIA

Sudip Kumar Mukherjee

BJP

 

 

 

 

236

RAGHUNATHGANJ

Akhruzzaman

AITC

 

 

 

 

237

RAGHUNATHPUR (SC)

Vivekananda Bauri

BJP

 

 

238

RAIDIGHI

Aloke Jaldata

AITC

 

 

 

 

239

RAIGANJ

Krishna Kalyani

AITC

 

 

 

 

240

RAINA (SC)

Shampa Dhara

AITC

 

 

241

RAIPUR (ST)

Mrityunjoy Murmu

AITC

 

 

 

 

242

RAJARHAT GOPALPUR

Aditi Munshi

AITC

 

 

 

 

243

RAJARHAT NEW TOWN

Tapash Chatterjee

AITC

 

 

244

RAJGANJ (SC)

Khageswar Roy

AITC

 

 

 

 

245

RAMNAGAR

Akhil Giri

AITC

 

 

 

 

246

RAMPURHAT

Asish Banerjee

AITC

 

 

247

RANAGHAT DAKSHIN (SC)

Mukut Mani Adhikari

AITC

 

 

 

 

248

RANAGHAT UTTAR PASCHIM

Parthasarathi Chatterjee

BJP

 

 

 

 

249

RANAGHAT UTTAR PURBA (SC)

Ashim Biswas

BJP

 

 

250

RANIBANDH (ST)

Jyotsna Mandi

AITC

 

 

 

 

251

RANIGANJ

Tapas Banerjee

AITC

 

 

 

 

252

RANINAGAR

Abdul Soumik Hossain

AITC

 

 

253

RASHBEHARI

Debasish Kumar

AITC

 

 

 

 

254

RATUA

Samar Mukherjee

AITC

 

 

 

 

255

REJINAGAR

Rabiul Alam Chowdhury

AITC

 

 

256

SABANG

Manas Ranjan Bhunia

AITC

 

 

 

 

257

SAGAR

Bankim Chandra Hazra

AITC

 

 

 

 

258

SAGARDIGHI

Bayron Biswas

INC

 

 

259

SAINTHIA (SC)

Nilabati Saha

AITC

 

 

 

 

260

SALBONI

Srikanta Mahata

AITC

 

 

 

 

261

SALTORA (SC)

Chandana Bauri

BJP

 

 

262

SAMSERGANJ

Amirul Islam

AITC

 

 

 

 

263

SANDESHKHALI (ST)

Sukumar Mahata

AITC

 

 

 

 

264

SANKRAIL (SC)

Priya Paul

AITC

 

 

265

SANTIPUR

Braja Kishor Goswami

AITC

 

 

 

 

266

SAPTAGRAM

Tapan Dasgupta

AITC

 

 

 

 

267

SATGACHHIA

Mohan Chandra Naskar

AITC

 

 

268

SHIBPUR

Manoj Tiwary

AITC

 

 

 

 

269

SHYAMPUKUR

Dr. Shashi Panja

AITC

 

 

 

 

270

SHYAMPUR

Kalipada Mandal

AITC

 

 

271

SILIGURI

Sankar Ghosh

BJP

 

 

 

 

272

SINGUR

Becharam Manna

AITC

 

 

 

 

273

SITAI (SC)

Sangita Roy

AITC

 

 

274

SITALKUCHI (SC)

Baren Chandra Barman

BJP

 

 

 

 

275

SONAMUKHI (SC)

Dibakar Gharami

BJP

 

 

 

 

276

SONARPUR DAKSHIN

Arundhuti Maitra (Lovely)

AITC

 

 

277

SONARPUR UTTAR

Firdousi Begum

AITC

 

 

 

 

278

SREERAMPUR

Dr. Sudipto Roy

AITC

 

 

 

 

279

SUJAPUR

Md Abdul Ghani

AITC

 

 

280

SURI

Bikash Roychoudhury

AITC

 

 

 

 

281

SUTI

Emani Biswas

AITC

 

 

 

 

282

SWARUPNAGAR (SC)

Bina Mondal

AITC

 

 

283

TALDANGRA

Falguni Singhababu

AITC

 

 

 

 

284

TAMLUK

Saumen Kumar Mahapatra

AITC

 

 

 

 

285

TAPAN (ST)

Budhrai Tudu

BJP

 

 

286

TARAKESWAR

Ramendu Sinharay

AITC

 

 

 

 

287

TEHATTA

Tapas Kumar Saha

AITC

 

 

 

 

288

TOLLYGANJ

Aroop Biswas

AITC

 

 

289

TUFANGANJ

Malati Rava Roy

BJP

 

 

 

 

290

UDAYNARAYANPUR

Samir Kumar Panja

AITC

 

 

 

 

291

ULUBERIA DAKSHIN

Pulak Roy

AITC

 

 

292

ULUBERIA PURBA

Bidesh Ranjan Bose

AITC

 

 

 

 

293

ULUBERIA UTTAR (SC)

Dr. Nirmal Maji

AITC

 

 

 

 

294

UTTARPARA

Kanchan Mullick

AITC

 

 

What is at Stake?

Exit polls indicate a razor-thin margin between the two parties. This election is more than just a local battle; it is a pivotal moment for Indian politics:

For the TMC: A win would secure Banerjee’s "citadel" and solidify her influence.

For the BJP: A victory would mark a historic breakthrough in Eastern India.

National Impact: The outcome is expected to fundamentally reshape the leadership and strategy of the national Opposition.

