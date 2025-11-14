BJP Winner Candidates List In Bihar Election Results 2025: Full List of MLAs With Female vs Male Winners
BJP Winner Candidates List In Bihar Election Results 2025: The Bharatiya Janata Party has won 95 seats out of 101 it contested. The NDA has recorded a landslide victory in the polls.
Full List Of BJP MLAs: The Bihar assembly election results were announced today by the Election Commission of India. The BJP has secured victory on 95 seats while its allies also performed exceedingly well as the JDU bagged 84 seats and the LJPRV 20 seats. Jitan Manjhi's HAM got 5 and RLM got 4 seats.
BJP candidates and ministers recorded an impressive performance with the party winning 95 seats out of the 101 it fought.
Among the winners are Samrat Chaudhary from Tarapur, Vijay Sinha from Lakhisarai, Nitin Nabin from Bankipur and Baidhyanath Prasad from Riga.
The women candidates who made it to the assembly included Renu Devi from Bettiah, Maithili Thakur from Alinagar, Gayetri Devi from Parihar, Devanti Yadav from Parihar, Rama Nishad from Aurai, Nisha Singh from Pranpur, Chhoti Kumar from Chapra, and Kavita Devi from Korha.
Check full list of BJP winning candidates in the Bihar assembly elections (*Leading/Won)
Ramnagar: Nand Kishor Ram
Narkatiaganj : Sanjay Kumar Pandey
Bagaha : Ram Singh
Lauriya : Vinay Bihari
Nautan : Narayan Prasad
Chanpatia : Umakant Singh
Bettiah : Renu Devi
Raxaul : Pramod Kumar Sinha
Harsidhi : Krishnanandan Paswan
Kalyanpur : Sachindra Prasad Singh
Pipra : Shyam Babu Prasad Yadav
Madhubani : Rana Randhir
Motihari : Pramod Kumar
Chiraia : Lal Babu Prasad Gupta
Dhaka : Pawan Kumar Jaiswal
Riga : Baidyanath Prasad
Bathnaha : Anil Kumar
Parihar : Gayetri Devi
Benipatti : Vinod Narayan Jha
Khajauli : Arun Shankar Prasad
Rajnagar : Sujeet Kumar
Jhanjharpur : Nitish Mishra
Chhata Pur : Niraj Kumar Singh
Narpatganj : Devanti Yadav
Forbesganj : Vidya Sagar Keshari
Sikti : Vijay Kumar Mandal
Banmankhi : Krishna Kumar Rishi
Purnia : Vijay Kumar Khemka
Katihar : Tarkishore Prasad
Pranpur : Nisha Singh
Korha : Kavita Devi
Saharsa : Alok Ranjan
Gaura Bauram : Sujit Kumar
Alinagar : Maithili Thakur
Darbhanga : Sanjay Saraogi
Hayaghat : Ram Chandra Prasad
Keoti : Murari Mohan Jha
Jale : Jibesh Kumar
Aurai : Rama Nishad
Kurhani : Kedar Pd Gupta
Muzaffarpur : Ranjan Kumar
Baruraj : Arun Kumar Singh
Sahebganj : Raju Kumar Singh
Baikunthpur : Mithilesh Tiwari
Gopalganj : Subhash Singh
Siwan : Mangal Pandey
Daraunda : Karnjeet Singh (Vyas Singh)
Goriakothi : Devesh Kant Singh
Baniapur : Kedar Nath Singh
Tariya : Janak Singh
Chhapra : Chhoti Kumari
Amnour : Krishan Kumar Mantoo
Sonepur : Vinay Kumar Singh
Hajipur : Awadhesh Singh
Lalganj : Sanjay Kumar Singh
Raghopur : Satish Kumar
Patepur : Lakhendra Kumar Raushan
Mohiuddinnagar : Rajesh Kumar Singh
Rosera : Birendra Kumar
Bachhwara : Surendra Mehta
Teghra : Rajnish Kumar
Begusarai : Kundan Kumar
Bihpur : Kumar Shailendra
Pirpainti : Murari Pasavan
Banka : Ram Narayan Mandal
Katoria : Puran Lal Tudu
Tarapur : Samrat Choudhary
Munger : Kumar Pranay
Lakhisarai : Vijay Kumar Sinha
Biharsharif : Dr. Sunil Kumar
Barh : Siyaram Singh
Digha : Sanjiv Chaurasia
Bankipur : Nitin Nabin
Kumhrar : Sanjay Kumar
Patna Sahib : Ratnesh Kumar
Danapur : Ram Kripal Yadav
Bikram : Siddharth Saurav
Barhara : Raghvendra Pratap Singh
Arrah : Sanjay Singh (Tiger)
Agiwan : Mahesh Paswan
Tarari : Vishal Prashant
Shahpur: Rakesh Ranjan
Buxar: Anand Mishra
Mohania: Sangita Kumari
Bhabua: Bharat Bind
Arwal: Manoj Kumar
Goh: Dr Ranvijay Kumar
Aurangabad: Trivikram Narayan Singh
Gurua: Upendra Prasad
Gaya Town: Prem Kumar
Wazirganj: Birendra Singh
Hisua: Anil Singh
Warsaliganj: Aruna Devi
Jamui: Shreyasi Singh
The voting for the Bihar assembly elections were held in two phases - November 6 and November 11.
