Bihar Election Results 2025: Full List Of Party-Wise Winners
Bihar Election Result Winner List 2025: As many as 4,372 counting tables staffed with one counting supervisor, a counting assistant and a micro-observer at each table have been set up.
Bihar Election Result Winner List 2025: The Bihar election results for the 243 assembly seats are here. Elaborate arrangements have been put in place across all 243 Assembly constituencies for the counting of votes, which will be conducted under the supervision of 243 Returning Officers and an equal number of Counting Observers.
“As many as 4,372 counting tables staffed with one counting supervisor, a counting assistant and a micro-observer at each table have been set up. More than 18,000 Counting Agents appointed by the candidates will also oversee the counting process,” the ECI said in its press note on Thursday.
Each EVM’s control unit will be verified for seal integrity and matched with Form 17C records. In case of any discrepancies, VVPAT slips will be counted.
In Raghopur, Tejashwi Yadav of the Rashtriya Janata Dal (RJD) is contesting to retain his traditional stronghold, while his brother Tej Pratap Yadav has entered the fray from Mahua, representing the Janshakti Janata Dal.
From Rupauli, Bima Bharti is contesting as an RJD candidate, while Samrat Choudhary, the state president of the BJP, is seeking victory from Tarapur. Popular folk singer Maithili Thakur, fielded by the BJP, is contesting from Alinagar, adding a cultural touch to the political race.
**List To Be Updated As Results Are Declared
|
Constituency
|
NDA
|
Mahagathbandhan
|
Jan Suraaj
|
Alamnagar
|
Narendra Narayan Yadav (JDU)
|
Nabin Kumar (VIP)
|
Subodh Kr Suman
|
Bihariganj
|
Niranjan Mehta (JDU)
|
Renu Kumari (RJD)
|
Amlesh Roy
|
Singheshwar (SC)
|
Ramesh Rishidev (JDU)
|
Chandrahas Chaupal (RJD)
|
Pramod Ram
|
Madhepura
|
Kavita Saha (JDU)
|
Prof Chandra Shekhar - RJD
|
Shashi Kumar
|
Sonbarsha (SC)
|
Ratnesh Sada (JDU)
|
Sarita Devi -INC
|
Satyendra Kumar
|
Saharsa
|
Alok Ranjan Jha -BJP
|
Indrajeet Prasad Gupta-IIP
|
Kishor Kumar
|
Simri Bakhtiarpur
|
Sanjay Kumar Singh-LJPRV
|
Yusuf Sallauddin -RJD
|
Surendra Yadav
|
Mahishi
|
Gunjeshwar Sah-JDU
|
Gautam Krishna- RJD
|
Shamim Akhtar
|
Kusheshwar Asthan (SC)
|
Atirek Kumar-JDU
|
|
Shatrudhan Paswan
|
Gaura Bauram
|
Sujit Kumar Singh-BJP
|
Afzal Ali-RJD
|
Iftekhar Alam
|
Benipur
|
Binay Kr Chaudhary-JDU
|
Mithilesh Kumar Chaudhary-INC
|
Amresh Kumar
|
Alinagar
|
Maithili Thakur-BJP
|
Binod Mishra -RJD
|
Biplaw Chaudhary
|
Darbhanga Rural
|
Rajesh Mandal-JDU
|
Lalit Yadav-RJD
|
Shoaib Khan
|
Darbhanga
|
Sanjay Saraogi-BJP
|
Umesh Sahani-VIP
|
R.K Mishra
|
Hayaghat
|
Ram Chandra Prasad-BJP
|
Shyam Bharti-CPIM
|
Pratibha Singh
|
Bahadurpur
|
Madan Sahni-JDU
|
Bhola Yadav-RJD
|
Amir Haider
|
Keoti
|
Murari Mohan Jha-BJP
|
Dr Faraz Fatmi-RJD
|
Biltu Sahani
|
Jale
|
Jibesh Kr Mishra-BJP
|
Rishi Mishra-INC
|
Ranjit Sharma
|
Gaighat
|
Komal Singh-JDU
|
Niranjan Roy-RJD
|
Ashok Singh
|
Aurai
|
Rama Nishad-BJP
|
Bhogendra Sahni-VIP
|
Radha Raman
|
Minapur
|
Ajay Kumar-JDU
|
Munna Yadav-RJD
|
Tej Narayan Sahni
|
Bochahan (SC)
|
Baby Kumari-LJPRV
|
Amar Paswan-RJD
|
Umesh Rajak
|
Sakra (SC)
|
Aditya Kumar-JDU
|
Umesh Ram-INC
|
Renu Paswan
|
Kurhani
|
Kedar Gupta-BJP
|Sunil Suman-RJD
|
Md Ali Irfan
|
Muzaffarpur
|
Ranjan Kumar-BJP
|
Bijendra Chaudhary-INC
|
Dr Amit Kumar Das
|
Kanti
|
Ajit Kumar-JDU
|
Israil Mansuri-RJD
|
Sudharshan Mishra
|
Baruraj
|
Arun Kr Singh-BJP
|
Rakesh Kumarr-VIP
|
Hiralal Kharia
|
Paroo
|
Madan Chaudhary-RLM
|
Shankar Prasad-RJD
|
Ranjana Kumari
|
Sahebganj
|
Raju Kr Singh-BJP
|
Prithvi Ray-RJD
|
Thakur Hari Kishor
|
Baikunthpur
|
Mithilesh Tiwari-BJP
|
Prem Shankar Prasad-RJD
|
Ajay Prasad
|
Barauli
|
Manjeet Singh-JDU
|
Dilip Singh-RJD
|
Faiz Ahmed
|
Gopalganj
|
Subhash Singh-BJP
|
Om Prakash Garg-INC
|
--
|
Kuchaikote
|
Amarendra Pandey-JDU
|
Hari Narain Singh-INC
|
Vijay Choubey
|
Bhore (SC)
|
Sunil Kumar-JDU
|
Dhananjay-CPIML
|
Priti Kinar
|
Hathua
|
Ramsewak Singh-JDU
|
Rajesh Singh-RJD
|
Sanjay Suman
|
Siwan
|
Mangal Pandey-BJP
|
Awadh Bihari Chaudhary-RJD
|
Intekhab Ahmed
|
Ziradei
|
Bhishm Singh-JDU
|
Amarjeet Kushwaha-CPIML
|
Munna Pandey
|
Darauli (SC)
|
Vishnu Dev Paswan-LJPRV
|
Satyadeo Ram-CPIML
|
Ganesh Ram
|
Raghunathpur
|
Vikash Kumar Singh-JDU
|
Osama Shahab-RJD
|
Rahul Kirti
|
Daraunda
|
Karanjeet Singh-BJP
|
Amarnath Yadav-CPIML
|
Satyendra Yadav
|
Barharia
|
Indradev Singh-JDU
|
Arun Gupta-RJD
|
Shahnawaj Alam
|
Goriakothi
|
Devesh Kanth Singh-BJP
|
Anawarul Haq Ansari-RJD
|
Ejaj Siddiqui
|
Maharajganj
|
Hem Narayan Shah-JDU
|
Vishal Jaiswal-RJD
|
Sunil Ray
|
Ekma
|
Manoranjan Singh-JDU
|
Srikant Yadav-RJD
|
Deo Kr Singh
|
Manjhi
|
Randhir Singh-JDU
|
Satyendar Yadav-CPIM
|
Yadu Vansh Giri
|
Baniapur
|
Kedar Nath Singh-BJP
|
Chandni Devi -RJD
|
Shrawan Kumar
|
Taraiya
|
Janak Singh-BJP
|
Shailendra Pratap-RJD
|
Satyendra Sahani
|
Marhaura
|
Ankit Kumar-Independent
|
Jitendra Rai-RJD
|
Abhay Singh Navin
|
Chapra
|
Chhoti Kumari-BJP
|
Shatrughan Kumar-RJD
|
Jai Prakash Singh
|
Garkha (SC)
|
Simant Mrinal-LJPRV
|
Surendra Ram-RJD
|
Manohar Ram
|
Amnour
|
Krishna Kr Mantoo-BJP
|
Sunil Kumar- RJD
|
Rahul Singh
|
Parsa
|
Chhotelal Rai-JDU
|
Dr Karishma Rai-RJD
|
Musaheb Mahto
|
Sonepur
|
Vinay Kr Singh-BJP
|
Dr Ramanuj Prasad-RJD
|
Chandan Lal Mehta
|
Hajipur
|
Awadhesh Singh-BJP
|
Deo Kumar Chaurasia-RJD
|
Pratibha Sinha
|
Lalganj
|
Sanjay Singh-BJP
|
Shivani Shukla-RJD
|
Amar Kumar Singh
|
Vaishali
|
Sidharth Patel-JDU
|
Sanjeev Singh-INC/ Ajay Kushwaha-RJD
|
Sunil Kumar
|
Mahua
|
Sanjay Singh-RJPLV
|
Dr Mukesh Raushan -RJD/Tej Pratap
|
Inderjeet Pradhan
|
Raja Pakar (SC)
|
Mahendra Ram-JDU
|
Pratima Kumari-INC
|
Mukesh Kumar
|
Raghopur
|
Satish Kr Yadav-BJP
|
Tejashwi Yadav-RJD
|
Chanchal Kumar
|
Mahnar
|
Umesh Kushwaha-JDU
|
Ravinder Singh-RJD
|
Rajesh Kumar
|
Patepur (SC)
|
Lakhendra Raushan-BJP
|
Prema Chaudhary-RJD
|
Dasai Chaudhary
|
Kalyanpur (SC)
|
Maheshwar Hajari-JDU
|
Ranjeet Ram-CPIML
|
Ram Balak Paswan
|
Warisnagar
|
Manjrik Mrinal-JDU
|
Phoolbabu Singh-CPIML
|
Satyanarayan Sahni
|
Samastipur
|Ashwmedh Devi-JDU
|
Akhtarul Islam Shaheen-RJD
|
Manoj Singh
|
Ujiarpur
|
Prashant Kr Pankaj-RLM
|
Alok Mehta-RJD
|
Durga Prasad Singh
|
Morwa
|
Vidyasagar Nishad-JDU
|
Ranvijay Sahu-RJD
|
Jagriti Thakur
|
Sarairanjan
|
Vijay Chaudhary-JDU
|
Arbind Sahani-RJD
|
Sajan Mishra
|
Mohiuddinnagar
|
Rajesh Singh-JDU
|
Dr Ejya Yadav -RJD
|
Rajkapoor Singh
|
Bibhutipur
|
Ravina Kushwaha-JDU
|
Ajay Kumar-CPIM
|
Vishwanath Choudhary
|
Rosera (SC)
|
Birendra Kumar-BJP
|
Braj Kishore Ravi-INC
|
Rohit Kumar
|
Hasanpur
|
Raj Kumar Ray-JDU
|
Mala Pushpam-RJD
|
Indu Devi
|
Cheria Bariarpur
|
Abhishek Anand-JDU
|
Sushil Kumar-RJD
|
Mrityunjay Kumar
|
|
|
|
|
Bachhwara
|
Surendra Mehta-BJP
|
Shiv Prakash-INC/Abdhesh Rai-CPI
|
Ramod Kumar
|
Teghra
|
Rajnish Kumar-BJP
|
Ram Ratan Singh-CPI
|
Ram Nandan Singh
|
Matihani
|
Rajkumar Singh-JDU
|
Bogo Singh-RJD
|
Dr Arun Kumar
|
Sahebpur Kamal
|
Surendra Kr-RJPLV
|
Satanand Sambudh-RJD
|
Abdullah
|
Begusarai
|
Kundan Kumar-BJP
|
Amita Bhushan-INC
|
Surendra Sahani
|
Bakhri (SC)
|
Sanjay Kumar-LJPRV
|
Suryakant Paswan-CPI
|
Sanjay Kumar
|
Alauli (SC)
|
Ramchandra Sada JDU
|
Rambriksha Sada RJD
|
Abhishek Kumar
|
Khagaria
|
Babalu Kumar-JDU
|
Dr Chandan Yadav-INC
|
Jayanti Patel
|
Beldaur
|
Panna Lal Patel-JDU
|
Mithlesh Nishad-INC
|
Gajender Singh
|
Parbatta
|
Babulal Shaurya-LJPRV
|
Dr Sanjeev Kr-RJD
|
Vinay Kumar Varun
|
Tarapur
|
Samrat Chaudhary-BJP
|
Arun Shah-RJD
|
Santosh Singh
|
Munger
|
Kumar Pranay-BJP
|
Avinash Vidhyarthi-RJD
|
Sanjay Singh
|
Jamalpur
|
Nachiketa Mandal-JDU
|
Narendra Kumar-IIP
|
Lalan Jee
|
Suryagarha
|
Ramanand Mandal-JDU
|
Prem Sagar Choudhary-RJD
|
Amit Sagar
|
Lakhisarai
|
Vijay Kumar Sinha-BJP
|
Amresh Kumar-INC
|
Suraj Kumar
|
Sheikhpura
|
Randhir Soni-JDU
|
Vijay Kumar-RJD
|
Rajesh Kumar
|
Barbigha
|
Kr Pushpanjai-JDU
|
Trisuldhari Singh-INC
|
Mukesh Singh
|
Asthawan
|
Jitendra Kumar -JDU
|
Ravi Ranjan Kumar - RJD
|
Lata Singh
|
Biharsharif
|
Sunil Kumar-BJP
|
Omair Khan-INC
|
Dinesh Kumar
|
Rajgir (SC)
|
Kaushal Kishore-JDU
|
Biswanath Chaudhary-CPIML
|
Satyendra Kumar
|
Islampur
|
Ruhel Ranjan-JDU
|
Rakesh Raushan-RJD
|
Tanuja Kumari
|
Hilsa
|
Krishna Murari-JDU
|
Shakti Singh-RJD
|
Umesh Verma
|
Nalanda
|
Shrawon Kumar-JDU
|
Kaushlendra Kr-INC
|
Poonam Sinha
|
Harnaut
|
Hari Narayan Singh-JDU
|
Arun Kumar -INC
|
Kamlesh Paswan
|
Mokama
|
Ananat Singh-JDU
|
Veena Devi-RJD
|
Prriyadarshi Piyush
|
Barh
|
Siyaram Singh-BJP
|
Karmveer Singh-RJD
|
Mahesh Prasad
|
Bakhtiarpur
|
Arun Kumar-LJPRV
|
Aniruddh Kumar-RJD
|
Balmiki Singh
|
Digha
|
Sanjiv Chaurasia-BJP
|
Divya Gautam-CPIML
|
Ritesh Ranjan
|
Bankipur
|
Nitin Nabin-BJP
|
Rekha Kumari-RJD
|
Vandana Kumari
|
Kumhrar
|
Sanjay Kumar-BJP
|
Indradeep Chandravanshi-INC
|
Krishna Sinha
|
Patna Sahib
|
Ratnesh Kushwaha-BJP
|
Shashant Shekhar-INC
|
Vinita Mishra
|
Fatuha
|
Rupa Kumari-LJPRV
|
Dr Ramanand Yadav-RJD
|
Raju Kumar
|
Danapur
|
Ram Kripal Yadav-BJP
|
Rit Lal Roy-RJD
|
--
|
Maner
|
Jitendra Yadav-LJPRV
|
Bhai Virendra-RJD
|
Sandeep Singh
|
Phulwari (SC)
|
Shyam Rajak-JDU
|
Gopal Ravidas-CPIML
|
Shashi Kant Prasad
|
Masaurhi (SC)
|
Arun Manjhi-JDU
|
Rekha Paswan-RJD
|
Rajeshwar Manjhi
|
Paliganj
|
Sunil Kumar-LJPRV
|
Sandeep Saurabh-CPIML
|
Shyam Nandan Sharma
|
Bikram
|
Siddhartha Saurav-BJP
|
Anil Kumar Singh-INC
|
Mantu Kumar
|
Sandesh
|
Radhacharan Shah-JDU
|
Dipu Singh-RJD
|
Rajiv Ranjan
|
Barhara
|
Raghvendra Pratap Singh-BJP
|
Ashok Singh-RJD
|
Saurabh Yadav
|
Arrah
|
Sanjay Singh-BJP
|
Quyamuddin Ansari -CPIML
|
Vijay Gupta
|
Agiaon (SC)
|
Mahesh Paswan (BJP)
|
Shiv Prakash Ranjan (Left)
|
Ramesh Kumar
|
Tarari
|
Vishal Prashant-BJP
|
Madan Singh-CPIML
|
Chandrashekhar Singh
|
Jagdishpur
|
Bhagwan Kushwaha-JDU
|
Kunal Kishore-RJD
|
Vijay Singh
|
Shahpur
|
Rakesh Ranjan-BJP
|
Rahul Tiwary-RJD
|
Padma Ojha
|
Brahmpur
|
Hulas Pandey-LJPRV
|
Shambhu Nath-RJD
|
--
|
Buxar
|
Anand Mishra-BJP
|
Sanjay Kumar Tiwari-INC
|
Tathagat Harsh Vardhan
|
Dumraon
|
Rahul Singh-JDU
|
Ajit Kushwaha-CPIML
|
Shivang Vijay Singh
|
Rajpur (SC)
|
Santosh Nirala-JDU
|
Vishwanath Ram-INC
|
Dhananjay Kumar
|
Valmiki Nagar
|
Dhirendra Pratap Singh-JDU
|
Surendra Prasad-INC
|
--
|
Ramnagar (SC)
|
Nand Kishor Ram-BJP
|
Subodh Paswan-RJD
|
Pappu Ranjan
|
Narkatiaganj
|
Sanjay Pandey-BJP
|
Deepak Yadav-RJD
|
Md Wasiullah
|
Bagaha
|
Ram Singh-BJP
|
Jayesh Mangal Singh-INC
|
Nandesh Pandey
|
Lauriya
|
Vinay Bihari-BJP
|
RK Pratap Singh-VIP
|
Sunil Kumar
|
Nautan
|
Narayan Prasad-BJP
|
Amit Kumar-INC
|
Santosh Chaudhary
|
Chanpatia
|
Umakant Singh-BJP
|
Abhishek Ranjan-INC
|
Manish Kashyap
|
Bettiah
|
Renu Devi-BJP
|
Wasi Ahmed-INC
|
Anil Singh
|
Sikta
|
Samridh Varma-JDU
|
Birendra Prasad Gupta-CPIML
|
Utkarsh Shrivastava
|
Raxaul
|
Pramod Kr Sinha-BJP
|
Shyam Bihari Prasad-INC
|
Kapil Dev Prasad
|
Sugauli
|Rajesh aka Bablu Gupta-LJPRV
|
--
|
Ajay Jha
|
Narkatia
|
Vishal Shah-JDU
|
Dr Shamim Ahmad-RJD
|
Lal Babu Yadav
|
Harsidhi (SC)
|
Krishnanandan Paswan-BJP
|
Rajendra Ram -RJD
|
Awadhesh Kumar
|
Govindganj
|
Raju Tiwari-LJPRV
|
Shashi Bhushan Rai-INC
|
KK Mishra
|
Kesaria
|
Shalini Mishra-JDU
|
Varun Vijay-VIP
|
Naaz Ahmed Khan
|
Kalyanpur
|
Sachindra Prasad Singh-BJP
|
Manoj Yadav-RJD
|
Dr Mantosh Sahni
|
Pipra
|
Shyambabu Yadav-BJP
|
Rajmangal Prasad-CPIM
|
Subodh Kumar
|
Madhuban
|
Rana Randhir Singh-BJP
|
Sandhya Rani-RJD
|
Vijay Kumar
|
Motihari
|
Pramod Kumar-BJP
|
Dewa Gupta-RJD
|
Atul Kumar
|
Chiraia
|
Lalbabu Prasad Gupta-BJP
|
Lakshmi Narayan Prasad-RJD
|
Sanjay Kumar
|
Dhaka
|
Pawan Jaiswal-BJP
|
Faisal Rehman-RJD
|
Dr LB Prasad
|
Sheohar
|
Shweta Gupta-JDU
|
Navneet Kumar-RJD
|
Niraj Singh
|
Riga
|
Baidyanath Prasad-BJP
|
Amit Singh Tunna-INC
|
Krishna Mohan
|
Bathnaha (SC)
|
Anil Kumar Ram-BJP
|
Er. Navin Kumar-INC
|
Naval Kishor
|
Parihar
|
Gayetri Devi-BJP
|
Smita Gupta-RJD
|
Awadhesh Prasad
|
Sursand
|
Nagendra Raut-JDU
|
Syed Abu Dojana-RJD
|
Usha Kiran
|
Bajpatti
|
Rameshwar Mahto-RLM
|
Mukesh Yadav-RJD
|
Azam Hussain
|
Sitamarhi
|
Sunil Kumar Pintu-BJP
|
Sunil Kumar-RJD
|
---
|
Runnisaidpur
|
Pankaj Mishra -JDU
|
Chandan Kumar-RJD
|
Vijay Shah
|
Belsand
|
Amit Kumar-LJPRV
|
Sanjay Gupta-RJD
|
Arpana Singh
|
Harlakhi
|
Sudhanshu Shekhar-JDU
|
Rakesh Pandey-CPI
|
Ratneshwar Thakur
|
Benipatti
|
Vinod Narayan Jha-BJP
|
Nalini Ranjan Jha-INC
|
Parvez Alam
|
Khajauli
|
Arun Shankar Prasad-BJP
|
Brij Kishor Yadav-RJD
|
Rupam Kumari
|
Babubarhi
|
Mina Kamari-JDU
|
Arun Kumar-RJD
|
Alok Yadav
|
Bisfi
|
Haribhushan Bachaul-BJP
|
Asif Ahmad-RJD
|
Sanjay Mishra
|
Madhubani
|Madhav Ananad-RLM
|
Samir Mahaseth-RJD
|Anil Mishra
|
Rajnagar (SC)
|
Sujeet Paswan-BJP
|
Bishnu Deo Mochi-RJD
|
Surendar Das
|
Jhanjharpur
|
Nitish Mishra-BJP
|
Ram Narayan Yadav-CPI
|
Keshavchandra Bhandari
|
Phulparas
|
Sheela Kumari-JDU
|
Subodh Mandal-INC
|
Jalendra Mishra
|
Laukaha
|
Satish Shah-JDU
|
Bharat Bhushan Mandal-RJD
|
Renu Yadav
|
Nirmali
|
Anirudh Prasad Yadav-JDU
|
Bajnath Mehta-RJD
|
Ram Pravesh Yadav
|
Pipra
|
Shyam Babu Prasad-BJP
|
Raj Mangal Prasad-CPIM
|
Subodh Kumar
|
Supaul
|
Bijendra Prasad Yadav-JDU
|
Minnatullah Rahmani-INC
|
Anil Singh
|
Triveniganj (SC)
|
Sonam Rani-JDU
|
Santosh Kumar-RJD
|
Pradeep Ram
|
Chhatapur
|
Neeraj Singh-BJP
|
Dr Vipin Kumar-RJD
|
Abhay Singh
|
Narpatganj
|
Devanti Yadav-BJP
|
Manish Yadav-RJD
|
Janardan Yadav
|
Raniganj (SC)
|
Achmit Rishidev-JDU
|
Avinash Mangalam-RJD
|
Krityanand Ram
|
Forbesganj
|
Vidya Sagar Kesari-BJP
|
Manoj Bishwas-INC
|
Ekramul Haque
|
Araria
|
Shagufta Azim-JDU
|
Abidur Rahman-INC
|
Farhat Begum
|
Jokihat
|
Manzar Alam-JDU
|
Shahnawaz Alam-RJD
|
Sarfaraj Alam
|
Sikti
|
Vijay Kr Mandal-BJP
|
Hari Narayan Pramanik-VIP
|
Md Raghib
|
Bahadurganj
|
MD Kalimuddin-LJPRV
|
Masawar Alam-INC
|
Barun Singh
|
Thakurganj
|
Gopal Agarwal-JDU
|
Saud Alam-RJD
|
Ekramul Haque
|
Kishanganj
|
Sweety Singh-BJP
|
Qamrul Hoda-INC
|
Ishaque Alam
|
Kochadhaman
|
Bina Devi-BJP
|
Mujahid Alam-RJD
|
Affan Farooquee
|
Amour
|
Saba Zafar-JDU
|
Abdul Jalil Mastab-INC
|
Afaroj
|
Baisi
|
Vinod Kumar-BJP
|
Abdus Subahan-RJD
|
Shahnawaz Alam
|
Kasba
|
Nitesh Singh-LJPRV
|
Irafn Alam-INC
|
Ittefaque Alam
|
Banmankhi (SC)
|
Krishna Kr Rishi-BJP
|
Deo Narayan Rajak-INC
|
Manoj Rishi
|
Rupauli
|
Kaladhar Mandal-JDU
|
Bima Bharati-RJD
|
Amod Kumar
|
Dhamdaha
|
Leshi Singh-JDU
|
Santosh Kushwaha-RJD
|
Rakesh Kumar
|
Purnia
|
Vijay Khemka-BJP
|
Jitendra Kumar-INC
|
Santosh Singh
|
Katihar
|
Tarakishor Prasad-BJP
|
Saurav Agarwal-VIP
|
Ghazi Sharique
|
Kadwa
|
Dulal Goswami-JDU
|
Shakeel Ahmad Khan-INC
|
Md Shaharyar
|
Balrampur
|
Sangeeta Devi-LJPRV
|
Mahboob Alam-CPIML
|
Ashab Alam
|
Pranpur
|
Nisha Singh-BJP
|
Ishrat Parveen-RJD
|
Kunal Nishad
|
Manihari (ST)
|
Shambhu Suman-JDU
|
Manohar Prasad Singh-INC
|
Bablu Soren
|
Barari
|
Bijay Singh-JDU
|
Tauqir Alam-INC
|
Pritam Prasoon
|
Korha (SC)
|
Kavita Devi-BJP
|
Punam Paswan-INC
|
Nirmal Raj
|
Bihpur
|
Kumar Shailendra-BJP
|
Arpana Kumari-VIP
|
Pawan Choudhary
|
Gopalpur
|
Shailesh Kumar-JDU
|
Prem Sagar-VIP
|
Mankeshwar Singh
|
Pirpainti (SC)
|
Murari Paswan-BJP
|
Ram Vilash Paswan-RJD
|
Ghanshyam Das
|
Kahalgaon
|
Subhananda Mukesh-JDU
|
Rajnish Bharti-RJD/Pravin Singh-INC
|
Manjar Alam
|
Bhagalpur
|
Rohit Pandey-BJP
|
Ajit Sharma-INC
|
Abhay Jha
|
Sultanganj
|
Lalit Mandal-JDU
|
Lalan Yadav-INC /Chandan Sinha-RJD
|
Rakesh Kumar
|
Nathnagar
|
Mithun Kumar-LJPRV
|
Sheikh Zeyaul Hassan-RJD
|
Ajay Roy
|
Amarpur
|
Jayant Raj-JDU
|
Jitendra Singh-INC
|
Sujata Vaidya
|
Dhoraiya (SC)
|
Manish Kumar-JDU
|
Tribhuvan Prasad-RJD
|
Suman Paswan
|
Banka
|
Ram Narayan Mandal-BJP
|
Sanjay Kumar-CPI
|
Kaushal Kumar
|
Katoria (ST)
|
Puran Lal Tudu-BJP
|
Sweety Sima Hembrom-RJD
|
Salomi Murmu
|
Belhar
|
Manoj Yadav-JDU
|
Chanakya Prakash Ranjan-RJD
|
Braj Kishor Pandit
|
Ramgarh
|
Ashok Singh-BJP
|
Ajit Kumar-RJD
|
Anand Singh
|
Mohania (SC)
|
Sangita Kumari-BJP
|
--
|
Gita Devi
|
Bhabua
|
Bharat Bind-BJP
|
Birender Kushwaha-RJD
|
Jainendra Arya
|
Chainpur
|
Zama Khan-JDU
|
Brij Kishore Bind-RJD/Govind-VIP
|
Hemant Choubey
|
Chenari (SC)
|
Murari Prasad-LJPRV
|
Mangal Ram-INC
|
Neha Kumari
|
Sasaram
|
Snehlata-RLM
|
Satender Sah-RJD
|
Binay Singh
|
Kargahar
|
Bashisht Singh-JDU
|
Santosh Mishra-INC/
|
Ritesh Ranjan
|
Dinara
|
Alok Kr Singh-RLM
|
Rajesh Yadav-RJD
|
Sanjay Kumar
|
Nokha
|
Nagendra Chandravanshi-JDU
|
Anita Devi Nonia-RJD
|
Nasrullah Khan
|
Dehri
|
Rajiv Ranjan Singh-LJPRV
|
Guddu Chandravanshi-RJD
|
Pradeep Lallan Singh
|
Karakat
|
Mahabali Singh-JDU
|
Arun Singh-CPIML
|
Yogendra Singh
|
Arwal
|
Manoj Kumar-BJP
|
Mahanand Singh-CPIML
|
Kunti Devi
|
Kurtha
|
Pappu Verma-JDU
|
Suday Yadav-RJD
|
Rambali Singh
|
Jehanabad
|
Chandeshwar Prasad-JDU
|
Rahul Kumar-RJD
|
Abhiram Singh
|
Ghosi
|
Rituraj Kumar-JDU
|
Rambali Singh Yadav-CPIML
|
Prabhat Kumar
|
Makhdumpur (SC)
|
Rani Kumari-LJPRV
|
Subedar Das-RJD
|
Shankar Swarup
|
Goh
|
Ranvijay Kr-BJP
|
Amrender Kumar-RJD
|
Sitaram Dukhari
|
Obra
|
Prakash Chandra-LJPRV
|
Rishi Kumar-RJD
|
Sudhir Sharma
|
Nabinagar
|
Chetan Anand-JDU
|
Amod Singh-RJD
|
Archana Chandra
|
Kutumba (SC)
|
Lalan Ram-HAM
|
Rajesh Kumar-INC
|
Shyambali Ram
|
Aurangabad
|
Trivikram Singh-BJP
|
Anand Shankar Singh-INC
|
Nand Kishor
|
Rafiganj
|
Pramod Singh-JDU
|
Dr Gulam Shahid-RJD
|
Vikash Singh
|
Gurua
|
Upendra Prasad-BJP
|
Vinay Kumar-RJD
|
Sanjeev Singh
|
Sherghati
|
Uday Singh-LJPRV
|
Pramod Verma-RJD
|
Pawan Kishor
|
Imamganj (SC)
|
Dipa Kumari-HAM
|
Ritu Priya Chaudhary-RJD
|
Dr Ajeet Kumar
|
Barachatti (SC)
|
Jyoti Devi-HAM
|
Tanushree Kumari-RJD
|
Hemant Kumar
|
Bodh Gaya (SC)
|
Shyamdeo Paswan-LJPRV
|
Kumar Sarvajit-RJD
|
Lakshman Manjhi
|
Gaya Town
|
Prem Kumar-BJP
|
Akhaury Onkar Nath-INC
|
Dhirendra Agarwal
|
Tikari
|
Anil Kumar-HAM
|
Ajay Kumar-RJD
|
Shashi Kumar
|
Belaganj
|
Manorama Devi-JDU
|
Vishwanath Singh-RJD
|
Md Shahabuddin
|
Atri
|
Romit Kumar-HAM
|
Bajayanti Devi-RJD
|
Shailendra Kumar
|
Wazirganj
|
Birendra Singh-BJP
|
Awadhesh Singh-INC
|
Santosh Kumar
|
Rajauli (SC)
|
Vimal Rajbanshi-LJPRV
|
Pinki Bharti-RJD
|
Naresh Chaudhary
|
Hisua
|
Anil Singh-BJP
|
Nitu Kumari-INC
|
Surya Dev Prasad
|
Nawada
|
Vibha Devi-JDU
|
Kaushal Yadav-RJD
|
Anuj Singh
|
Gobindpur
|
Binita Mehta-LJPRV
|
Purnima Yadav -RJD
|
Poonam Kumari
|
Warsaliganj
|
Aruna Devi-BJP
|
Anita Devi-RJD
|
Umesh Prasad
|
Sikandra (SC)
|
Praful Manjhi-HAM
|
Uday Narayan Chaudhary-RJD
|
Subhash Chandra Bosh
|
Jamui
|
Shreyasi Singh-BJP
|
Shamshad Alam-RJD
|
Anil Shah
|
Jhajha
|
Damodar Rawat-JDU
|
Jai Prakash Yadav-RJD
|
Nilendu Dutta
|
Chakai
|
Sumit Singh-JDU
|
Savitri Devi-RJD
|
Rahul Kumar
Former Deputy Chief Minister Renu Devi is representing the BJP from Bettiah, while senior JD(U) leader Leshi Singh is contesting from Dhamdaha. Another BJP heavyweight, Tarkishore Prasad, is in the race from Katihar, aiming to retain his influence in the Seemanchal region.
From Imamganj, Deepa Manjhi of the Hindustani Awam Morcha (HAM) is contesting, whereas Shreyasi Singh, the Commonwealth Games gold medallist and BJP candidate, is representing Jamui.
Notorious strongman-turned-politician Anant Singh is contesting from Mokama on a JD(U) ticket, while Vijay Sinha, another senior BJP leader and the current Speaker of the Bihar Assembly, is contesting from Lakhisarai.
With a voter turnout of 67.13 per cent, the highest since 1951, the Commission said that no repoll was requested by any of the 2,616 candidates or the 12 recognised political parties contesting the polls.
