BIHAR ELECTION RESULT 2025

Bihar Election Results 2025: Full List Of Party-Wise Winners

Bihar Election Result Winner List 2025: As many as 4,372 counting tables staffed with one counting supervisor, a counting assistant and a micro-observer at each table have been set up. 

Written By Zee Media Bureau|Edited By:  Akash Sinha|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:34 AM IST
Bihar Election Results 2025: Full List Of Party-Wise WinnersImage: X

Bihar Election Result Winner List 2025: The Bihar election results for the 243 assembly seats are here. Elaborate arrangements have been put in place across all 243 Assembly constituencies for the counting of votes, which will be conducted under the supervision of 243 Returning Officers and an equal number of Counting Observers.

“As many as 4,372 counting tables staffed with one counting supervisor, a counting assistant and a micro-observer at each table have been set up. More than 18,000 Counting Agents appointed by the candidates will also oversee the counting process,” the ECI said in its press note on Thursday.

Each EVM’s control unit will be verified for seal integrity and matched with Form 17C records. In case of any discrepancies, VVPAT slips will be counted.

In Raghopur, Tejashwi Yadav of the Rashtriya Janata Dal (RJD) is contesting to retain his traditional stronghold, while his brother Tej Pratap Yadav has entered the fray from Mahua, representing the Janshakti Janata Dal.

From Rupauli, Bima Bharti is contesting as an RJD candidate, while Samrat Choudhary, the state president of the BJP, is seeking victory from Tarapur. Popular folk singer Maithili Thakur, fielded by the BJP, is contesting from Alinagar, adding a cultural touch to the political race.

**List To Be Updated As Results Are Declared

Constituency

NDA

 

Mahagathbandhan

 

Jan Suraaj

Alamnagar

Narendra Narayan Yadav (JDU)

Nabin Kumar (VIP)

Subodh Kr Suman 

Bihariganj

Niranjan Mehta (JDU)

Renu Kumari (RJD)

Amlesh Roy

Singheshwar (SC)

Ramesh Rishidev (JDU)

Chandrahas Chaupal (RJD)

Pramod Ram

Madhepura

Kavita Saha  (JDU)

Prof Chandra Shekhar - RJD

Shashi Kumar

Sonbarsha (SC)

 Ratnesh Sada (JDU)

Sarita Devi -INC

Satyendra Kumar

Saharsa

Alok Ranjan Jha -BJP

Indrajeet Prasad Gupta-IIP

Kishor Kumar

Simri Bakhtiarpur

Sanjay Kumar Singh-LJPRV

Yusuf Sallauddin -RJD

Surendra Yadav

Mahishi

Gunjeshwar Sah-JDU

Gautam Krishna- RJD

Shamim Akhtar

Kusheshwar Asthan (SC)

Atirek Kumar-JDU

 

Shatrudhan Paswan

Gaura Bauram

Sujit Kumar Singh-BJP

 Afzal Ali-RJD

Iftekhar Alam

Benipur

Binay Kr Chaudhary-JDU

Mithilesh Kumar Chaudhary-INC

Amresh Kumar

Alinagar

Maithili Thakur-BJP

Binod Mishra -RJD

Biplaw Chaudhary

Darbhanga Rural

Rajesh Mandal-JDU 

Lalit Yadav-RJD

Shoaib Khan

Darbhanga

Sanjay Saraogi-BJP

Umesh Sahani-VIP

R.K Mishra

Hayaghat

Ram Chandra Prasad-BJP

Shyam Bharti-CPIM

Pratibha Singh

Bahadurpur

Madan Sahni-JDU

Bhola Yadav-RJD

Amir Haider

Keoti

Murari Mohan Jha-BJP

Dr Faraz Fatmi-RJD

Biltu Sahani

Jale

Jibesh Kr Mishra-BJP

Rishi Mishra-INC

Ranjit Sharma

Gaighat

Komal Singh-JDU

Niranjan Roy-RJD

Ashok Singh

Aurai

Rama Nishad-BJP

Bhogendra Sahni-VIP

Radha Raman

Minapur

Ajay Kumar-JDU

Munna Yadav-RJD

Tej Narayan Sahni

Bochahan (SC)

Baby Kumari-LJPRV

Amar Paswan-RJD

Umesh Rajak

Sakra (SC)

Aditya Kumar-JDU

Umesh Ram-INC

Renu Paswan

Kurhani

Kedar Gupta-BJP

Sunil Suman-RJD

Md Ali Irfan

Muzaffarpur

Ranjan Kumar-BJP

Bijendra Chaudhary-INC

Dr Amit Kumar Das

Kanti

Ajit Kumar-JDU

Israil Mansuri-RJD

Sudharshan Mishra

Baruraj

Arun Kr Singh-BJP

Rakesh Kumarr-VIP

Hiralal Kharia

Paroo

Madan Chaudhary-RLM

Shankar Prasad-RJD

Ranjana Kumari

Sahebganj

Raju Kr Singh-BJP

Prithvi Ray-RJD

Thakur Hari Kishor

Baikunthpur

Mithilesh Tiwari-BJP

Prem Shankar Prasad-RJD

Ajay Prasad

Barauli

Manjeet Singh-JDU

Dilip Singh-RJD

Faiz Ahmed

Gopalganj

Subhash Singh-BJP

Om Prakash Garg-INC

--

Kuchaikote

Amarendra Pandey-JDU

Hari Narain Singh-INC

Vijay Choubey

Bhore (SC)

Sunil Kumar-JDU

Dhananjay-CPIML

Priti Kinar

Hathua

Ramsewak Singh-JDU

Rajesh Singh-RJD

Sanjay Suman

Siwan

Mangal Pandey-BJP

Awadh Bihari Chaudhary-RJD

Intekhab Ahmed

Ziradei

Bhishm Singh-JDU

Amarjeet Kushwaha-CPIML

Munna Pandey

Darauli (SC)

Vishnu Dev Paswan-LJPRV

Satyadeo Ram-CPIML

Ganesh Ram

Raghunathpur

Vikash Kumar Singh-JDU

Osama Shahab-RJD

Rahul Kirti

Daraunda

Karanjeet Singh-BJP

Amarnath Yadav-CPIML

Satyendra Yadav

Barharia

Indradev Singh-JDU

Arun Gupta-RJD

Shahnawaj Alam

Goriakothi

Devesh Kanth Singh-BJP

Anawarul Haq Ansari-RJD

Ejaj Siddiqui

Maharajganj

Hem Narayan Shah-JDU

Vishal Jaiswal-RJD

Sunil Ray

Ekma

Manoranjan Singh-JDU

Srikant Yadav-RJD

Deo Kr Singh

Manjhi

Randhir Singh-JDU

Satyendar Yadav-CPIM

Yadu Vansh Giri

Baniapur

Kedar Nath Singh-BJP

Chandni Devi -RJD

Shrawan Kumar

Taraiya

Janak Singh-BJP

Shailendra Pratap-RJD

Satyendra Sahani

Marhaura

Ankit Kumar-Independent

Jitendra Rai-RJD

Abhay Singh Navin

Chapra

Chhoti Kumari-BJP

Shatrughan Kumar-RJD

Jai Prakash Singh

Garkha (SC)

Simant Mrinal-LJPRV

Surendra Ram-RJD

Manohar Ram

Amnour

Krishna Kr Mantoo-BJP

Sunil Kumar- RJD

Rahul Singh

Parsa

Chhotelal Rai-JDU

Dr Karishma Rai-RJD

Musaheb Mahto

Sonepur

Vinay Kr Singh-BJP

Dr Ramanuj Prasad-RJD

Chandan Lal Mehta

Hajipur

Awadhesh Singh-BJP

Deo Kumar Chaurasia-RJD

Pratibha Sinha

Lalganj

Sanjay Singh-BJP

Shivani Shukla-RJD 

Amar Kumar Singh

Vaishali

Sidharth Patel-JDU

Sanjeev Singh-INC/ Ajay Kushwaha-RJD

 Sunil Kumar

Mahua

Sanjay Singh-RJPLV

Dr Mukesh Raushan -RJD/Tej Pratap

Inderjeet Pradhan

Raja Pakar (SC)

Mahendra Ram-JDU

Pratima Kumari-INC

Mukesh Kumar

Raghopur

Satish Kr Yadav-BJP

Tejashwi Yadav-RJD

Chanchal Kumar

Mahnar

Umesh Kushwaha-JDU

Ravinder Singh-RJD

Rajesh Kumar

Patepur (SC)

Lakhendra Raushan-BJP

Prema Chaudhary-RJD

Dasai Chaudhary

Kalyanpur (SC)

Maheshwar Hajari-JDU

Ranjeet Ram-CPIML

Ram Balak Paswan

Warisnagar

Manjrik Mrinal-JDU

Phoolbabu Singh-CPIML

Satyanarayan Sahni

Samastipur

Ashwmedh Devi-JDU

Akhtarul Islam Shaheen-RJD

Manoj Singh

Ujiarpur

Prashant Kr Pankaj-RLM

Alok Mehta-RJD

Durga Prasad Singh

Morwa

Vidyasagar Nishad-JDU

Ranvijay Sahu-RJD

Jagriti Thakur

Sarairanjan

Vijay Chaudhary-JDU

Arbind Sahani-RJD

Sajan Mishra

Mohiuddinnagar

Rajesh Singh-JDU

Dr Ejya Yadav -RJD

Rajkapoor Singh

Bibhutipur

Ravina Kushwaha-JDU

Ajay Kumar-CPIM

Vishwanath Choudhary

Rosera (SC)

Birendra Kumar-BJP

Braj Kishore Ravi-INC

Rohit Kumar

Hasanpur

Raj Kumar Ray-JDU

Mala Pushpam-RJD

Indu Devi

Cheria Bariarpur

Abhishek Anand-JDU

Sushil Kumar-RJD 

Mrityunjay Kumar

 

 

 

 

Bachhwara

Surendra Mehta-BJP

Shiv Prakash-INC/Abdhesh Rai-CPI

Ramod Kumar

Teghra

Rajnish Kumar-BJP

Ram Ratan Singh-CPI

Ram Nandan Singh

Matihani

Rajkumar Singh-JDU

Bogo Singh-RJD

Dr Arun Kumar

Sahebpur Kamal

Surendra Kr-RJPLV

Satanand Sambudh-RJD

Abdullah

Begusarai

Kundan Kumar-BJP

Amita Bhushan-INC

Surendra Sahani

Bakhri (SC)

Sanjay Kumar-LJPRV

Suryakant Paswan-CPI

Sanjay Kumar

Alauli (SC)

Ramchandra Sada JDU

Rambriksha Sada  RJD

Abhishek Kumar

Khagaria

Babalu Kumar-JDU

Dr Chandan Yadav-INC

Jayanti Patel

Beldaur

Panna Lal Patel-JDU

Mithlesh Nishad-INC

Gajender Singh

Parbatta

Babulal Shaurya-LJPRV

Dr Sanjeev Kr-RJD

Vinay Kumar Varun

Tarapur

Samrat Chaudhary-BJP

Arun Shah-RJD

Santosh Singh

Munger

Kumar Pranay-BJP

Avinash Vidhyarthi-RJD

Sanjay Singh

Jamalpur

Nachiketa Mandal-JDU

Narendra Kumar-IIP

Lalan Jee

Suryagarha

Ramanand Mandal-JDU

Prem Sagar Choudhary-RJD

Amit Sagar

Lakhisarai

Vijay Kumar Sinha-BJP

Amresh Kumar-INC

Suraj Kumar

Sheikhpura

Randhir Soni-JDU

Vijay Kumar-RJD

Rajesh Kumar

Barbigha

Kr Pushpanjai-JDU

Trisuldhari Singh-INC

Mukesh Singh

Asthawan

Jitendra Kumar -JDU

Ravi Ranjan Kumar - RJD

Lata Singh 

Biharsharif

Sunil Kumar-BJP

Omair Khan-INC

Dinesh Kumar

Rajgir (SC)

Kaushal Kishore-JDU

Biswanath Chaudhary-CPIML

Satyendra Kumar

Islampur

Ruhel Ranjan-JDU

Rakesh Raushan-RJD

Tanuja Kumari

Hilsa

Krishna Murari-JDU

Shakti Singh-RJD

Umesh Verma

Nalanda

Shrawon Kumar-JDU

Kaushlendra Kr-INC

Poonam Sinha

Harnaut

Hari Narayan Singh-JDU

Arun Kumar -INC

Kamlesh Paswan

Mokama

Ananat Singh-JDU

Veena Devi-RJD

Prriyadarshi Piyush

Barh

Siyaram Singh-BJP

Karmveer Singh-RJD

Mahesh Prasad

Bakhtiarpur

Arun Kumar-LJPRV

Aniruddh Kumar-RJD

Balmiki Singh

Digha

Sanjiv Chaurasia-BJP

Divya Gautam-CPIML

Ritesh Ranjan

Bankipur

Nitin Nabin-BJP

Rekha Kumari-RJD

Vandana Kumari

Kumhrar

Sanjay Kumar-BJP

Indradeep Chandravanshi-INC

Krishna Sinha

Patna Sahib

Ratnesh Kushwaha-BJP

Shashant Shekhar-INC

Vinita Mishra

Fatuha

Rupa Kumari-LJPRV

Dr Ramanand Yadav-RJD

Raju Kumar

Danapur

Ram Kripal Yadav-BJP

Rit Lal Roy-RJD

--

Maner

Jitendra Yadav-LJPRV

Bhai Virendra-RJD

Sandeep Singh

Phulwari (SC)

Shyam Rajak-JDU

Gopal Ravidas-CPIML

Shashi Kant Prasad

Masaurhi (SC)

Arun Manjhi-JDU

Rekha Paswan-RJD

Rajeshwar Manjhi

Paliganj

Sunil Kumar-LJPRV

Sandeep Saurabh-CPIML

Shyam Nandan Sharma

Bikram

Siddhartha Saurav-BJP

Anil Kumar Singh-INC

Mantu Kumar

Sandesh

Radhacharan Shah-JDU

Dipu Singh-RJD

Rajiv Ranjan

Barhara

Raghvendra Pratap Singh-BJP

Ashok Singh-RJD

Saurabh Yadav

Arrah

Sanjay Singh-BJP

Quyamuddin Ansari -CPIML

Vijay Gupta

Agiaon (SC)

Mahesh Paswan (BJP)

Shiv Prakash Ranjan (Left)

Ramesh Kumar

Tarari

Vishal Prashant-BJP

Madan Singh-CPIML

Chandrashekhar Singh

Jagdishpur

Bhagwan Kushwaha-JDU

Kunal Kishore-RJD

Vijay Singh

Shahpur

Rakesh Ranjan-BJP

Rahul Tiwary-RJD

Padma Ojha

Brahmpur

Hulas Pandey-LJPRV

Shambhu Nath-RJD

--

Buxar

Anand Mishra-BJP

Sanjay Kumar Tiwari-INC

Tathagat Harsh Vardhan

Dumraon

Rahul Singh-JDU

Ajit Kushwaha-CPIML

Shivang Vijay Singh

Rajpur (SC)

Santosh Nirala-JDU

Vishwanath Ram-INC

Dhananjay Kumar

Valmiki Nagar

Dhirendra Pratap Singh-JDU

Surendra Prasad-INC

--

Ramnagar (SC)

Nand Kishor Ram-BJP

Subodh Paswan-RJD

Pappu Ranjan

Narkatiaganj

Sanjay Pandey-BJP

Deepak Yadav-RJD

Md Wasiullah

Bagaha

Ram Singh-BJP

Jayesh Mangal Singh-INC

Nandesh Pandey

Lauriya

Vinay Bihari-BJP

RK Pratap Singh-VIP

Sunil Kumar

Nautan

Narayan Prasad-BJP

Amit Kumar-INC

Santosh Chaudhary

Chanpatia

Umakant Singh-BJP

Abhishek Ranjan-INC

Manish Kashyap

Bettiah

Renu Devi-BJP

Wasi Ahmed-INC

Anil Singh

Sikta

Samridh Varma-JDU

Birendra Prasad Gupta-CPIML

Utkarsh Shrivastava

Raxaul

Pramod Kr Sinha-BJP

Shyam Bihari Prasad-INC

Kapil Dev Prasad

Sugauli

Rajesh aka Bablu Gupta-LJPRV

--

Ajay Jha

Narkatia

Vishal Shah-JDU

Dr Shamim Ahmad-RJD

Lal Babu Yadav

Harsidhi (SC)

Krishnanandan Paswan-BJP

Rajendra Ram -RJD

Awadhesh Kumar

Govindganj

Raju Tiwari-LJPRV

Shashi Bhushan Rai-INC

KK Mishra

Kesaria

Shalini Mishra-JDU

Varun Vijay-VIP

Naaz Ahmed Khan

Kalyanpur

Sachindra Prasad Singh-BJP

Manoj Yadav-RJD

Dr Mantosh Sahni

Pipra

Shyambabu Yadav-BJP

Rajmangal Prasad-CPIM

Subodh Kumar

Madhuban

Rana Randhir Singh-BJP

Sandhya Rani-RJD

Vijay Kumar

Motihari

Pramod Kumar-BJP

Dewa Gupta-RJD

Atul Kumar

Chiraia

Lalbabu Prasad Gupta-BJP

Lakshmi Narayan Prasad-RJD

Sanjay Kumar

Dhaka

Pawan Jaiswal-BJP

Faisal Rehman-RJD

Dr LB Prasad

Sheohar

Shweta Gupta-JDU

Navneet Kumar-RJD

Niraj Singh

Riga

Baidyanath Prasad-BJP

Amit Singh Tunna-INC

Krishna Mohan

Bathnaha (SC)

Anil Kumar Ram-BJP

Er. Navin Kumar-INC

Naval Kishor

Parihar

Gayetri Devi-BJP

Smita Gupta-RJD

Awadhesh Prasad

Sursand

Nagendra Raut-JDU

Syed Abu Dojana-RJD

Usha Kiran

Bajpatti

Rameshwar Mahto-RLM

Mukesh Yadav-RJD

Azam Hussain

Sitamarhi

Sunil Kumar Pintu-BJP

Sunil Kumar-RJD

---

Runnisaidpur

Pankaj Mishra -JDU

Chandan Kumar-RJD

Vijay Shah

Belsand

Amit Kumar-LJPRV

Sanjay Gupta-RJD

Arpana Singh

Harlakhi

Sudhanshu Shekhar-JDU

Rakesh Pandey-CPI

Ratneshwar Thakur

Benipatti

Vinod Narayan Jha-BJP

Nalini Ranjan Jha-INC

Parvez Alam

Khajauli

Arun Shankar Prasad-BJP

Brij Kishor Yadav-RJD

Rupam Kumari

Babubarhi

Mina Kamari-JDU

Arun Kumar-RJD

Alok Yadav

Bisfi

Haribhushan Bachaul-BJP

Asif Ahmad-RJD

Sanjay Mishra

Madhubani

Madhav Ananad-RLM

Samir Mahaseth-RJD

Anil Mishra

Rajnagar (SC)

Sujeet Paswan-BJP

Bishnu Deo Mochi-RJD

Surendar Das

Jhanjharpur

Nitish Mishra-BJP

Ram Narayan Yadav-CPI

Keshavchandra Bhandari

Phulparas

Sheela Kumari-JDU

Subodh Mandal-INC

Jalendra Mishra

Laukaha

Satish Shah-JDU

Bharat Bhushan Mandal-RJD

Renu Yadav

Nirmali

Anirudh Prasad Yadav-JDU

Bajnath Mehta-RJD

Ram Pravesh Yadav

Pipra

Shyam Babu Prasad-BJP

Raj Mangal Prasad-CPIM

Subodh Kumar

Supaul

Bijendra Prasad Yadav-JDU

Minnatullah Rahmani-INC

Anil Singh

Triveniganj (SC)

Sonam Rani-JDU

Santosh Kumar-RJD

Pradeep Ram

Chhatapur

Neeraj Singh-BJP

Dr Vipin Kumar-RJD

Abhay Singh

Narpatganj

Devanti Yadav-BJP

Manish Yadav-RJD

Janardan Yadav

Raniganj (SC)

Achmit Rishidev-JDU

Avinash Mangalam-RJD

Krityanand Ram

Forbesganj

Vidya Sagar Kesari-BJP

Manoj Bishwas-INC

Ekramul Haque

Araria

Shagufta Azim-JDU

Abidur Rahman-INC

Farhat Begum

Jokihat

Manzar Alam-JDU

Shahnawaz Alam-RJD

Sarfaraj Alam

Sikti

Vijay Kr Mandal-BJP

Hari Narayan Pramanik-VIP

Md Raghib

Bahadurganj

MD Kalimuddin-LJPRV

Masawar Alam-INC

Barun Singh

Thakurganj

Gopal Agarwal-JDU

Saud Alam-RJD

Ekramul Haque

Kishanganj

Sweety Singh-BJP

Qamrul Hoda-INC

Ishaque Alam

Kochadhaman

Bina Devi-BJP

Mujahid Alam-RJD

Affan Farooquee

Amour

Saba Zafar-JDU

Abdul Jalil Mastab-INC

Afaroj

Baisi

Vinod Kumar-BJP

Abdus Subahan-RJD

Shahnawaz Alam

Kasba

Nitesh Singh-LJPRV

Irafn Alam-INC

Ittefaque Alam

Banmankhi (SC)

Krishna Kr Rishi-BJP

Deo Narayan Rajak-INC

Manoj Rishi

Rupauli

Kaladhar Mandal-JDU

Bima Bharati-RJD

Amod Kumar

Dhamdaha

Leshi Singh-JDU

Santosh Kushwaha-RJD

Rakesh Kumar

Purnia

Vijay Khemka-BJP

Jitendra Kumar-INC

Santosh Singh

Katihar

Tarakishor Prasad-BJP

Saurav Agarwal-VIP

Ghazi Sharique

Kadwa

Dulal Goswami-JDU

Shakeel Ahmad Khan-INC

Md Shaharyar

Balrampur

Sangeeta Devi-LJPRV

Mahboob Alam-CPIML

Ashab Alam

Pranpur

Nisha Singh-BJP

Ishrat Parveen-RJD

Kunal Nishad

Manihari (ST)

Shambhu Suman-JDU

Manohar Prasad Singh-INC

Bablu Soren

Barari

Bijay Singh-JDU

Tauqir Alam-INC

Pritam Prasoon

Korha (SC)

Kavita Devi-BJP

Punam Paswan-INC

Nirmal Raj

Bihpur

Kumar Shailendra-BJP

Arpana Kumari-VIP

Pawan Choudhary

Gopalpur

Shailesh Kumar-JDU

Prem Sagar-VIP

Mankeshwar Singh

Pirpainti (SC)

Murari Paswan-BJP

Ram Vilash Paswan-RJD

Ghanshyam Das

Kahalgaon

Subhananda Mukesh-JDU

Rajnish Bharti-RJD/Pravin Singh-INC

Manjar Alam

Bhagalpur

Rohit Pandey-BJP

Ajit Sharma-INC

Abhay Jha

Sultanganj

Lalit Mandal-JDU

Lalan Yadav-INC /Chandan Sinha-RJD

Rakesh Kumar

Nathnagar

Mithun Kumar-LJPRV

Sheikh Zeyaul Hassan-RJD

Ajay Roy

Amarpur

Jayant Raj-JDU

Jitendra Singh-INC

Sujata Vaidya

Dhoraiya (SC)

Manish Kumar-JDU

Tribhuvan Prasad-RJD

Suman Paswan

Banka

Ram Narayan Mandal-BJP

Sanjay Kumar-CPI

Kaushal Kumar

Katoria (ST)

Puran Lal Tudu-BJP

Sweety Sima Hembrom-RJD

Salomi Murmu

Belhar

Manoj Yadav-JDU

Chanakya Prakash Ranjan-RJD

Braj Kishor Pandit

Ramgarh

Ashok Singh-BJP

Ajit Kumar-RJD

Anand Singh

Mohania (SC)

Sangita Kumari-BJP

--

Gita Devi

Bhabua

Bharat Bind-BJP

Birender Kushwaha-RJD

Jainendra Arya

Chainpur

Zama Khan-JDU

Brij Kishore Bind-RJD/Govind-VIP

Hemant Choubey

Chenari (SC)

Murari Prasad-LJPRV

Mangal Ram-INC

Neha Kumari

Sasaram

Snehlata-RLM

Satender Sah-RJD

Binay Singh

Kargahar

Bashisht Singh-JDU

Santosh Mishra-INC/
Mahendra Prasad-CPI

Ritesh Ranjan

Dinara

Alok Kr Singh-RLM

Rajesh Yadav-RJD

Sanjay Kumar

Nokha

Nagendra Chandravanshi-JDU

Anita Devi Nonia-RJD

Nasrullah Khan

Dehri

Rajiv Ranjan Singh-LJPRV

Guddu Chandravanshi-RJD

Pradeep Lallan Singh

Karakat

Mahabali Singh-JDU

Arun Singh-CPIML

Yogendra Singh

Arwal

Manoj Kumar-BJP

Mahanand Singh-CPIML

Kunti Devi

Kurtha

Pappu Verma-JDU

Suday Yadav-RJD

Rambali Singh

Jehanabad

Chandeshwar Prasad-JDU

Rahul Kumar-RJD

Abhiram Singh

Ghosi

Rituraj Kumar-JDU

Rambali Singh Yadav-CPIML

Prabhat Kumar

Makhdumpur (SC)

Rani Kumari-LJPRV

Subedar Das-RJD

Shankar Swarup

Goh

Ranvijay Kr-BJP

Amrender Kumar-RJD

Sitaram Dukhari

Obra

Prakash Chandra-LJPRV

Rishi Kumar-RJD

Sudhir Sharma

Nabinagar

Chetan Anand-JDU

Amod Singh-RJD

Archana Chandra

Kutumba (SC)

Lalan Ram-HAM

Rajesh Kumar-INC

Shyambali Ram

Aurangabad

Trivikram Singh-BJP

Anand Shankar Singh-INC

Nand Kishor

Rafiganj

Pramod Singh-JDU

Dr Gulam Shahid-RJD

Vikash Singh

Gurua

Upendra Prasad-BJP

Vinay Kumar-RJD

Sanjeev Singh

Sherghati

Uday Singh-LJPRV

Pramod Verma-RJD

Pawan Kishor

Imamganj (SC)

Dipa Kumari-HAM

Ritu Priya Chaudhary-RJD

Dr Ajeet Kumar

Barachatti (SC)

Jyoti Devi-HAM

Tanushree Kumari-RJD

Hemant Kumar

Bodh Gaya (SC)

Shyamdeo Paswan-LJPRV

Kumar Sarvajit-RJD

Lakshman Manjhi

Gaya Town

Prem Kumar-BJP

Akhaury Onkar Nath-INC

Dhirendra Agarwal

Tikari

Anil Kumar-HAM

Ajay Kumar-RJD

Shashi Kumar

Belaganj

Manorama Devi-JDU

Vishwanath Singh-RJD

Md Shahabuddin

Atri

Romit Kumar-HAM

Bajayanti Devi-RJD

Shailendra Kumar

Wazirganj

Birendra Singh-BJP

Awadhesh Singh-INC

Santosh Kumar

Rajauli (SC)

Vimal Rajbanshi-LJPRV

Pinki Bharti-RJD

Naresh Chaudhary

Hisua

Anil Singh-BJP

Nitu Kumari-INC

Surya Dev Prasad

Nawada

Vibha Devi-JDU

Kaushal Yadav-RJD

Anuj Singh

Gobindpur

Binita Mehta-LJPRV

Purnima Yadav -RJD

Poonam Kumari

Warsaliganj

Aruna Devi-BJP

Anita Devi-RJD

Umesh Prasad

Sikandra (SC)

Praful Manjhi-HAM

Uday Narayan Chaudhary-RJD
Vinod Chaudhary-INC

Subhash Chandra Bosh

Jamui

Shreyasi Singh-BJP

Shamshad Alam-RJD

Anil Shah

Jhajha

Damodar Rawat-JDU

Jai Prakash Yadav-RJD

Nilendu Dutta

Chakai

Sumit Singh-JDU

Savitri Devi-RJD

Rahul Kumar

Former Deputy Chief Minister Renu Devi is representing the BJP from Bettiah, while senior JD(U) leader Leshi Singh is contesting from Dhamdaha. Another BJP heavyweight, Tarkishore Prasad, is in the race from Katihar, aiming to retain his influence in the Seemanchal region.

From Imamganj, Deepa Manjhi of the Hindustani Awam Morcha (HAM) is contesting, whereas Shreyasi Singh, the Commonwealth Games gold medallist and BJP candidate, is representing Jamui.

Notorious strongman-turned-politician Anant Singh is contesting from Mokama on a JD(U) ticket, while Vijay Sinha, another senior BJP leader and the current Speaker of the Bihar Assembly, is contesting from Lakhisarai.

With a voter turnout of 67.13 per cent, the highest since 1951, the Commission said that no repoll was requested by any of the 2,616 candidates or the 12 recognised political parties contesting the polls.

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

