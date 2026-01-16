BMC Election Results 2026: Ward-Wise Full List Of Winners And Losers From Mumbai Municipal Corporation Polls
Here Is The Ward-Wise Full List Of Winners And Losers From Mumbai Municipal Corporation Polls 2026. This is a developing story. Winner/loser names will be updated as and when official results are declared.
New Delhi: Counting for the recently concluded Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) is underway, with early trends indicating Bharatiya Janata Party-Shiv Sena Mahayuti alliance leading in major wards.
The elections for India's richest municipal corporations, which concluded on Thursday (January 15), saw voter turnout of 52.94 percent, according to the data released by the State Election Commissioner (SEC).
The BMC elections were conducted after a gap of eight years. Previous BMC elections were held in 2017, with its last elected mayor Kishori Pednekar's term ending in March 2022. With the completion of the polls, Mumbai is all geared for a new mayor after nearly four years.
In the 2017 elections, the undivided Shiv Sena had secured 84 seats out of the total 227. While being in alliance with the Bharatiya Janata Party at that point, the alliance had secured the halfway mark of 114 seats, with the BJP winning 82 seats.
A Ward
(224-A) Mahatma Phule Market – Churchgate – Museum – Indira Dock
(225-A) Brabourne Stadium, Colaba Market – Gateway of India
(226-A) Sasoon Dock, World Trade Centre, Geeta Nagar
(227-A) R.C. Church – Colaba Dandi – Navy Nagar
B Ward
(221-B) Imamwada – Dongri
(222-B) Bengalipura – Princess Dock
(223-B) Musafir Khana – Victoria Docks
C Ward
(217-C) Durgadevi Udyan – Madhav Baug – Bhuleshwar
(218-C) Chandanwadi, Chirabazar, Gymkhana Vibhag
(219-C) Mumbadevi – Mulji Jetha Market – Dhobi Talao
(220-C) Khara Talao, Nal Talao, Ghoghari Mohalla
D ward
(210-D) Bellasis chawls – Navjeevan Society
(211-D) Wellington Sports Club – Bhatia Hospital
(212-D) Mahalaxmi – Air Condition Market – Umar Park
(213-D) Priyadarshani Park – August Kranti Maidan
(214-D) Kamala Nehru Park – Rajbhavan
(215-D) Prarthana Samaj – Opera House (W: Santosh Dale, BJP)
(216-D) Harkisandas N. Hospital – Khetwadi
E Ward
(202-E) Veer Jijamata Udyan – Ghodapdeo – Mazgaon Dock (North)
(203-E) Kasturba Hospital – India United Mills
(204-E) Byculla Railway Station – Municipal Colony
(205-E) Nair Hospital – Byculla Fire Brigade
(206-E) Mazgaon Court – Madanpura
(207-E) Anjirwadi, Dockyard – Mazgaon Dock (South) (W: Rohidas Lokhande, BJP)
(208-E) Mastan Talao – J.J. Hospital – Vikrikar Bhavan
(209-E) Kamathipura (W: Yamini Jadhav, Shiv Sena)
F/N ward
(165-F/N) Pratiksha Nagar, Sion (W: Ashraf Azmi, Congress)
(166-F/N) Salt Pans, Sion Transit Camp
(167-F/N) Lokmanya Tilak Hospital – Shanmukhanand Hall
(168-F/N) Raoli Hill
(169-F/N) C.G.S. Colony, Sector -7
(170-F/N) Antop Hill – C.G.S. Colony
(171-F/N) Sangam Nagar
(172-F/N) Korba Mithagar – Wadala Salt Pans (W: Rajashree Shirwadkar, BJP)
(173-F/N) Lepers’ Home – B.P.T. Hospital, Colony (W: Shilpa Keluskar, BJP)
(174-F/N) Hindu Colony – Parsi Colony
F/S ward
(195-F/S) Ranjeet Studio – Naigaon B.D.D. Chawls
(196-F/S) Naigaum Police Ground – B.P.T. Hospital
(197-F/S) Mahatma Gandhi Vasahat (Hospital) – Bhoiwada
(198-F/S) India United Mills – Nare Park
(199-F/S) K.E.M. Hospital – Raj Kamal Studio – Mahatma Gandhi Hospital
(200-F/S) Veternary Hospital – Abhyuday Nagar (W: Urmila Panchal, Shiv Sena (UBT))
(201-F/S) Cotton Green – Sewri Fort (W: Iram Siddiqui, Samajwadi Party)
G/N ward
(175-G/N) Mahim Kala Killa
(176-G/N) Dharavi Transit Camp
(177-G/N) Kakkaiyadevi Temple (Dharavi) – Khambadevi Nagar – Mukund Nagar
(178-G/N) Western India Tanneries
(179-G/N) Mahim Sonapur – Labour Camp
(180-G/N) Estrella Battery Company – Rajarshi Shahu Nagar
(181-G/N) Mahim Creek, Mahim Police Quarters
(182-G/N) Shitaladevi Temple – Hinduja Hospital (W: Milind Vaidya, Shiv Sena (UBT))
(183-G/N) Ruparel College – Matunga Workshop (W: Asha Kale, Congress)
(184-G/N) Kamgar Krida Kendra – Dadar Railway Station
(185-G/N) Ravindra Natya Mandir – Shivaji Park
G/S ward
(186-G/S) Parel S.T. Depot – Western Railway Workshop
(187-G/S) T.V.Centre – Prabhadevi
(188-G/S) Worli Village
(189-G/S) Worli dairy – Sasmira
(190-G/S) Worli B.D.D. Chawls
(191-G/S) Gandhi Nagar – Dawn Mill
(192-G/S) Mahalaxmi Race Course – Nehru Tarangan
(193-G/S) Shanti Nagar – Arthur Road Jail (W: Hemangi Worlikar, Shiv Sena (UBT))
(194-G/S) Parel – B.D.D. Chawls
H/E ward
(81-H/E) Prabhat Colony – Anand Nagar
(82-H/E) Vivekanand Nagar
(83-H/E) University Campus – Dharamashi Colony
(84-H/E) Kalina Village, Santacruz Cantonment
(85-H/E) Bharat Nagar (E)
(86-H/E) T.P.S. – 3 – Santacruz – Ashok Nagar
(87-H/E) Dawari Colony – Khar Rifle Range
(88-H/E) Teacher’s Colony – Jawahar Nagar
(89-H/E) Govt. Colony – Bharat Nagar (W)
(90-H/E) Bandra Terminus – Nirmal Nagar
(91-H/E) Kherwadi
H/W ward
(92-H/W) Khira Nagar -Muktanand Park
(93-H/W) Vitthaldas Nagar – Madhu Park (Khar West) Saraswat Colony
(94-H/W) Khar Danda – Chuim Village
(95-H/W) Union Park – National College
(96-H/W) Bandra Fort – Pali Market – National Library
(97-H/W) Lilavati Hospital – Bandra Bus Terminus
K/E ward
(66-K/E) Bandrekar Wadi – Ismail College – Natwar Nagar
(67-K/E) Jogeshwari Caves – Majaswadi
(68-K/E) Shivneri Vasahat – Meghwadi
(69-K/E) Shankarwadi – Sher-E-Punjab Colony
(70-K/E) Squatter’s Colony – Tolani College
(71-K/E) Gundavali Gaonthan (West)
(72-K/E) Gundavali (East) – E.S.I.S. Hospital
(73-K/E) Veravali – M.I.D.C.
(74-K/E) Vijay Nagar – Bhavani Nagar
(75-K/E) Sahar Airport – Maroshi Village
(76-K/E) Chakala – Sahar Airport
(77-K/E) Sahar Village – Baman Wada
(78-K/E) M. V. College – Vijay Nagar – Koldongri
(79-K/E) Tejpal Scheme – Paranjape Scheme – Vile Parle (East)
(80-K/E) Vile Parle(E), Telephone Exchange
K/W ward
(53-K/W) Oshiwara – Bandivli (East)
(54-K/W) Tarapore Garden – Adarsh Nagar
(55-K/W) Swami Samarth Nagar
(56-K/W) Versova (North)
(57-K/W) Amboli Hill
(58-K/W) Sahaji Raje Sports Complex – Malcolm Baug
(59-K/W) Seven Bunglow – Versova (South)
(60-K/W) Manish Nagar – Bhavan’s College (W: Sayali Kulkarni, BJP )
(61-K/W) Gilbert Hill – Andheri Market
(62-K/W) Lallubhai Park – Shri Ram Zarokha
(63-K/W) Bhakti Vedanta Marg – Cooper Hospital
(64-K/W) S.N.D.T. University Campus – Juhu Airport
(65-K/W) Vile Parle (W) – Mithibai College
L ward
(150-L) Tungwa Village – Chandivali Village (West)
(151-L) Chandivali Village (East) (W: Varsha Tembwalkar, Shiv Sena (Shinde))
(152-L) Mohili Village
(153-L) Kajupada Hill – Asalpha Village
(154-L) Kamani Industries – Sakinaka
(155-L) Jarimari
(156-L) Home Guard Training Centre (W: Ashwini Matekar, Shiv Sena (Shinde))
(157-L) Wadia Estate – Hall Village – Premier Automobiles
(158-L) Kurla Village – Dayanand Vidyalay
(159-L) Vinoba Bhave Nagar
(160-L) Kurla Terminus – Kamgar Nagar
(161-L) Shikshak Nagar
(162-L) Nehru Nagar – Bhabha Hospital – Takiya
(163-L) Kasai Wada – Everard Nagar
(164-L) Swadeshi Mill- Eye Hospital
M/E ward
(129-M/E) Lotus Colony – Rafique Nagar
(130-M/E) Shivaji Nagar No.1
(131-M/E) Shivaji Nagar No.2 – Sanjay Nagar
(132-M/E) Shastri Nagar – Kamla Raman Nagar
(133-M/E) Baiganwadi, P.M.G. Colony
(134-M/E) Mankhurd Village – Mandala Village (W: Mehjabeen Ateeq Ahmed Khan, AIMIM)
(135-M/E) Cheeta Camp (W: Navnath Ban, BJP)
(136-M/E) Anushakti Nagar – (B.A.R.C.) – Trombay
(137-M/E) New Gautam Nagar
(138-M/E) Deonar – Abattoir
(139-M/E) Deonar Village – Mankhurd Childrens’ Home
(140-M/E) R.C.F. Township 13: (141-M/E) Adarsh Nagar – Hindustan Petroleum – Anik Village
M/W ward
(142-M/W) Anik, Mahul Villages – R.C. F. Company
(143-M/W) Suman Nagar – Sindhi Society
(144-M/W) Siddharth Colony – Basant Park, Golf Club
(145-M/W) Sahakar Nagar
(146-M/W) Subhash Nagar – Beggar’s Home
(147-M/W) Borla (Central) – Ghatla Village
(148-M/W) Jyoti Nagar – Rahul Nagar
(149-M/W) Tilak Nagar – Chedda Nagar
N ward
(117-N) Rahul Nagar
(118-N) Parksite Colony – Vikroli Village
(119-N) Damodar Park – Sanghani Estate
(120-N) Sarvodaya Hospital – Central Government Colony – Jagdusha Nagar
(121-N) Bhim Nagar – Ram Nagar
(122-N) Bhatwadi – Barve Nagar
(123-N) Chirag Nagar – Narayan Nagar
(124-N) Kirol Village – Ramji Ashar School (W: Sakina Ayub Shaikh, Shiv Sena (UBT))
(125-N) Pant Nagar
(126-N) Ramabai Nagar
(127-N) Garodia Nagar – Somaiya College
(128-N) Kamraj Nagar
P/N ward
(29-P/N) Manori – Marve Erangel – Aksa – Daravali Village – Madh Island
(30-P/N) Valnai Village – Kharodi Village Malavani Colony
(31-P/N) Adarsh Dugdhalaya – Evershine Nagar
(32-P/N) Bhadaran Nagar – Mamaledar Wadi
(33-P/N) Pushpa Park
(34-P/N) Tanaji Nagar
(35-P/N) Appa Pada
(36-P/N) Malad Hill Reservoir
(37-P/N) Muncipal colony Malad(East)
(38-P/N) Dhanjiwadi – Narsobawadi – Kokanipada
(39-P/N) Pimpri Pada – Pathanwadi
(40-P/N) Raheja Complex – Dindoshi
(41-P/N) Makrani Pada
(42-P/N) Liberty Garden – Nadiyadwalla Colony
(43-P/N) New Collectors Colony
(44-P/N) New Collector Compound, M.H.B. Colony
P/S ward
(45-P/S) Sunder Nagar – Piramal Nagar
(46-P/S) Dindoshi – Pandurangwadi
(47-P/S) Aarey Colony (E)
(48-P/S) Nirlon – Krushi Vidyapeeth – Jaiprakash Nagar
(49-P/S) Unnat Nagar – Motilal Nagar No.2 & 3
(50-P/S) Shashtri Nagar – Bangur Nagar
(51-P/S) Motilal Nagar No.1 – B.E.S.T. Bus Depot
(52-P/S) Siddharth Nagar – Jawahar Nagar
R/C ward
(10-R/C) Daulat Nagar, Nancy Colony
(11-R/C) Bansi Nagar – Tata power House
(12-R/C) Datta Pada
(13-R/C) Rajendra Nagar, Khatav Estate
(14-R/C) Borivali TPS 3 – Kora Kendra
(15-R/C) Eksar – Yogi Nagar
(16-R/C) Chikuwadi – Kanti Park
(17-R/C) Charkop (North), M.H.B. Colony (New)
(8-R/C) Gorai – M.H.B. Colony (Old)
(9-R/C) Govind Nagar (W: Shivanand Shetty, BJP)
R/N ward
(1-R/N) Kandarpada – I. C. Colony (W: Rekha Ram Yadav, Shiv Sena (Shinde))
(2-R/N) Gaondevi – Dahisar (E)
(3-R/N) Ketkipada – Shailendra Nagar
(4-R/N) Vaishali Nagar
(5-R/N) Ashokvan – Chintamani Nagar
(6-R/N) Ambawadi – Ovari Pada
(7-R/N) Mandapeshwar
R/S ward
(18-R/S) Charkop (South) – Kandivali (West)
(19-R/S) Charkop Industrial Estate
(20-R/S) Mahavir Nagar – Dhanukar Wadi
(21-R/S) Narwane Sanskrutik Centre – Aarya Chanakya Nagar
(22-R/S) Poisar Village(West) – Kandivali (East)
(23-R/S) Poisar (East), Rajaram Nagar – Ashok Nagar
(24-R/S) Samata Nagar – Dattani Park – Mahindra & Mahindra Company
(25-R/S) Damupada
(26-R/S) Vadarpada Colony – Gautam Nagar
(27-R/S) Devji Bhimji Colony – Paras Nagar
(28-R/S) Irani Wadi – Kandivali (W)
S ward
(104-S) Milind Nagar – Gaondevi Hills
(105-S) Bhandup Village
(106-S) Gaondevi (Bhandup) – Tembipada
(107-S) Nardas Nagar
(108-S) Kokan Nagar – Bhattipada
(109-S) Hanuman Nagar – Farid Nagar
(110-S) Datar colony – C.G.S. Quarters
(111-S) Kanjur Village
(112-S) Kannamwar Nagar
(113-S) Tagore Nagar
(114-S) Hariyali Village – Godrej Colony
(115-S) Eden Bungalows – Tirandaz Village
(116-S) Vihar Lake – Powai Lake – Paspoli village
T ward
(100-T) Topiwala College – Gavan Pada – Mhada Colony
(101-T) Nane Pada – Palm Acers
(102-T) Mulund Central
(103-T) Johnson & Johnson – Sarvodaya Nagar – Nahur Village (W: Hetal Gala, BJP)
(98-T) Mulund Colony – Tulsi Lake
(99-T) Mulund Check Naka – ESIS Hospital
