'India no longer linked to violent crimes'; Canadian govt ahead of Mark Carney's visit to India
Canadian Prime Minister Mark Carney is scheduled to begin a visit to India on Thurday with a focus on elevating bilateral ties.
Mark Carney's India Visit: Canadian Prime Minister Mark Carney is set to begin his visit to India starting from Thursday. The meeting between the two leaders is being seen as a significant reset in bilateral relations between India and Canada.
This development comes as Canadian government issues statement saying, 'India is no longer linked to violent crimes'
