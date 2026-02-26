Advertisement
trendingNowenglish3021328https://zeenews.india.com/india/india-no-longer-linked-to-violent-crimes-canadian-govt-ahead-of-mark-carneys-visit-to-india-3021328.html
NewsIndia'India no longer linked to violent crimes'; Canadian govt ahead of Mark Carney's visit to India
INDIA

'India no longer linked to violent crimes'; Canadian govt ahead of Mark Carney's visit to India

Canadian Prime Minister Mark Carney is scheduled to begin a visit to India on Thurday with a focus on elevating bilateral ties.

 

Written By Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:39 AM IST|Source: Bureau
Follow Us

Trending Photos

'India no longer linked to violent crimes'; Canadian govt ahead of Mark Carney's visit to IndiaImage Credit: ( IANS )

Mark Carney's India Visit: Canadian Prime Minister Mark Carney is set to begin his visit to India starting from Thursday. The meeting between the two leaders is being seen as a significant reset in bilateral relations between India and Canada.

This development comes as Canadian government issues statement saying, 'India is no longer linked to violent crimes'

Add Zee News as a Preferred Source

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

Advertisement

Live Tv

Advertisement

Trending news

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: Santner, Rachin star as New Zealand knock Sri Lanka out
women pullovers
Trendy Pullovers For Comfortable Everyday Layering
India vs Zimbabwe
T20 WC 2026: How can India turn their negative NRR to positive vs Zimbabwe?
West Bengal news
Why yes to Kerala but no to West Bengal? State name change debate explained
PM Modi in Israel
India to expand trade, strengthen investment flows with Israel: PM Modi
Dharmendra
BAFTA 2026 pays tribute to Dharmendra, Hema Malini calls it a proud moment
ED chargesheet
ED files chargesheet against former actress Ranya Rao in Rs 102-cr case
Rishabh Shetty
Rishabh Shetty visits Mantralayam temple after Jai Hanuman launch
Odisha
Odisha mines officer held in bribery case; Cash worth Rs 4.27 crore seized
face concealer
Best Everyday Concealers For Smooth Makeup Base