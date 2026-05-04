Kerala Election Results 2026: Full list of winners, their parties and constituencies

Written By Reema Sharma|Last Updated: May 04, 2026, 12:40 PM IST
Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The United Democratic Front (UDF) has crossed the halfway mark Kerala State Assembly Elections 2026. As per early trends released by the Election Commission of India (ECI), UDF has been shown as having has an edge. UDF, the Indian National Congress-led alliance of political parties, is all set to bring an end to Pinarayi Vijayan-led Left Democratic Front (LDF) regime, as per latest trends.

 
Kerala Election Results: Full List Of Winners (*To be updated)

C. No. Constituency MLAs 2021 Party Front MLAs 2026 Party
1 Manjeshwar A. K. M. Ashraf IUML UDF    
2 Kasaragod N. A Nellikunnu IUML UDF    
3 Udma C. H. Kunhampu CPIM LDF    
4 Kanhangad E. Chandrasekharan CPI LDF    
5 Trikaripur M. Ragopalan CPIM LDF    
6 Payyannur T. I. Madhusoodanan CPIM LDF    
7 Kalliasseri M. Vijin CPIM LDF    
8 Taliparamba M. V. Govindan Master CPIM LDF    
9 Irikkur Sajeev Joseph INC UDF    
10 Azhikode K. V. Sumesh CPIM LDF    
11 Kannur Ramachandran Kadannappally CS LDF    
12 Dharmadam Pinarayi Vijayan CPIM LDF    
13 Thalassery A. N. Shamseer CPIM LDF    
14 Kuthuparamba K. P. Mohanan LJD LDF    
15 Mattannur K. K. Shailaja Teacher CPIM LDF    
16 Peravoor Sunny Joseph INC UDF    
17 Mananthavady O. R. Kelu CPIM LDF    
18 Sulthanbathery I. C. Balakrishnan INC UDF    
19 Kalpetta T. Siddhique INC UDF    
20 Vadakara Ms. K. K. Rema RMP UDF    
21 Kuttiadi K. P. Kunhammedkutti Master CPIM LDF    
22 Nadapuram E. K. Vijayan CPI LDF    
23 Quilandy Ms. Kanathil Jameela CPIM LDF    
24 Perambra T. P. Ramakrishnan CPIM LDF    
25 Balusseri K. M. Sachindev CPIM LDF    
26 Elathur A. K. Saseendran NCP LDF    
27 Kozhikode North Thottathil Ravindran CPIM LDF    
28 Kozhikode South Ahammad Devarkovil INL LDF    
29 Beypore P. A. Muhammed Riyas CPIM LDF    
30 Kunnamangalam P. T. A. Rahim LDF LDF    
31 Koduvally M. K. Muneer IUML UDF    
32 Thiruvambady Linto Joseph CPIM LDF    
33 Kondotty T. V. Ibrahim IUML UDF    
34 Eranad P. K. Basheer IUML UDF    
35 Nilambur P. V. Anvar LDF LDF    
36 Wandoor A. P. Anilkumar INC UDF    
37 Manjeri U. A. Latheef IUML UDF    
38 Perinthalmanna Najeeb Kanthapuram IUML UDF    
39 Mankada Manjalamkuzhi Ali IUML UDF    
40 Malappuram P. Ubaidulla IUML UDF    
41 Vengara P. K. Kunhalikutty IUML UDF    
42 Vallikkunnu Abdul Hameed Master IUML UDF    
43 Tirurangadi K. P. A. Majeed IUML UDF    
44 Tanur V. Abdurahiman NSC LDF    
45 Tirur Kurukkoli Moideen IUML UDF    
46 Kottakkal Abid Hussain Thangal IUML UDF    
47 Thavanur K. T. Jaleel LDF LDF    
48 Ponnani P. Nandakumar CPIM LDF    
49 Thrithala M. B. Rajesh CPIM LDF    
50 Pattambi Muhammed Muhassin CPI LDF    
51 Shornur P. Mammikutty CPIM LDF    
52 Ottapalam K. Premkumar CPIM LDF    
53 Kongad Ms. K. Santhakumari CPIM LDF    
54 Mannarkad N. Shamsudheen IUML UDF    
55 Malampuzha A. Prabhakaran CPIM LDF    
56 Palakkad Shafi Parambil INC UDF    
57 Tarur P. P. Sumod CPIM LDF    
58 Chittur K. Krishnankutty JDS LDF    
59 Nenmara K. Babu CPIM LDF    
60 Alathur K. D. Prasenan CPIM LDF    
61 Chelakkara K. Radhakrishnan CPIM LDF    
62 Kunnamkulam A. C. Moideen CPIM LDF    
63 Guruvayoor N. K. Akbar CPIM LDF    
64 Manalur Murali Perunelly CPIM LDF    
65 Wadakkanchery Xavier Chittilappally CPIM LDF    
66 Ollur K. Rajan CPI LDF    
67 Thrissur P. Balachandran CPI LDF    
68 Nattika C. C. Mukundhan CPI LDF    
69 Kaipamangalam E. T. Taison Master CPI LDF    
70 Irinjalakkuda Ms. R. Bindu CPIM LDF    
71 Puthukkad K. K. Ramachandran CPIM LDF    
72 Chalakkudy Saneeshkumar Joseph INC UDF    
73 Kodungallur V. R. Sunil Kumar CPI LDF    
74 Perumbavoor Eldhose P. Kunnapillil INC UDF    
75 Angamaly Roji M. John INC UDF    
76 Aluva Anwar Sadath INC UDF    
77 Kalamassery P. Rajeeve CPIM LDF    
78 Paravur V. D. Satheesan INC UDF    
79 Vypen K. M. Unnikrishnan CPIM LDF    
80 Kochi K. J. Maxy CPIM LDF    
81 Thripunithura K. Babu INC UDF    
82 Eranakulam T. J. Vinod INC UDF    
83 Thrikkakara P. T. Thomas INC UDF    
84 Kunnathunad P. V. Sreenijin CPIM LDF    
85 Piravom Anoop Jacob KCA UDF    
86 Muvattupuzha Mathew Kuzhalnadan INC UDF    
87 Kothamangalam Antony John CPIM LDF    
88 Devikulam A. Raja CPIM LDF    
89 Udumbanchola M. M. Mani CPIM LDF    
90 Thodupuzha P. J. Joseph KC UDF    
91 Idukki Roshy Augustine KCM LDF    
92 Peerumade Vazhoor Soman CPI LDF    
93 Pala Mani C. Kappen UDF UDF    
94 Kaduthuruthy Mons Joseph KC UDF    
95 Vaikom Ms. C. K. Asha CPI LDF    
96 Ettumanoor V. N. Vasavan CPIM LDF    
97 Kottayam Thiruvanchoor Radhakrishnan INC UDF    
98 Puthuppally Oommen Chandy INC UDF    
99 Changanassery Job Michael KCM LDF    
100 Kanjirappally N. Jayaraj KCM LDF    
101 Poonjar Sebastian Kulathunkal KCM LDF    
102 Aroor Ms. Daleema CPIM LDF    
103 Cherthala P. Prasad CPI LDF    
104 Alappuzha P. P. Chitharanjan CPIM LDF    
105 Ambalapuzha H. Salam CPIM LDF    
106 Kuttanad Thomas K. Thomas NCP LDF    
107 Haripad Ramesh Chennithala INC UDF    
108 Kayamkulam Ms. U. Prathibha CPIM LDF    
109 Mavelikara M. S. Arunkumar CPIM LDF    
110 Chengannur Saji Cheriyan CPIM LDF    
111 Thiruvalla Mathew T. Thomas JDS LDF    
112 Ranni Pramod Narayan KCM LDF    
113 Aranmula Ms. Veena George CPIM LDF    
114 Konni K. U. Jenish Kumar CPIM LDF    
115 Adoor Chittayam Gopakumar CPI LDF    
116 Karunagappally C. R. Mahesh INC UDF    
117 Chavara Sujith Vijayan Pilla LDF LDF    
118 Kunnathur Kovoor Kunjumon (RSP-L) LDF LDF    
119 Kottarakkara K. N. Balagopal CPIM LDF    
120 Pathanapuram K. B. Ganesh Kumar KCB LDF    
121 Punaloor P. S. Supal CPI LDF    
122 Chadayamangalam Ms. J. Chinchu Rani CPI LDF    
123 Kundara P. C. Vishnunath INC UDF    
124 Kollam M. Mukesh CPIM LDF    
125 Eravipuram M. Noushad CPIM LDF    
126 Chathannoor G. S. Jayalal CPI LDF    
127 Varkala V. Joy CPIM LDF    
128 Attingal Ms. O. S. Ambika CPIM LDF    
129 Chirayinkeezhu V. Sasi CPI LDF    
130 Nedumangad G. R. Anil CPI LDF    
131 Vamanapuram D. K. Murali CPIM LDF    
132 Kazhakkoottam Kadakampally Surendran CPIM LDF    
133 Vattiyoorkavu V. K. Prasanth CPIM LDF    
134 Thiruvananthapuram Antony Raju JKC LDF    
135 Nemom V. Sivankutty CPIM LDF    
136 Aruvikkara G. Stephan CPIM LDF    
137 Parassala C. K. Hareendran CPIM LDF    
138 Kattakkada I. B. Satheesh CPIM LDF    
139 Kovalam M. Vincent INC UDF    
140 Neyyattinkara K. Ansalan CPIM LDF    


It must be noted that currently, initial trends are showing the leads in ECI. Final results will be declared after the complete round of vote counting. 

