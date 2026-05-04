Kerala Election Results 2026: Full list of winners, their parties and constituencies

Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The United Democratic Front (UDF) has crossed the halfway mark Kerala State Assembly Elections 2026. As per early trends released by the Election Commission of India (ECI), UDF has been shown as having has an edge. UDF, the Indian National Congress-led alliance of political parties, is all set to bring an end to Pinarayi Vijayan-led Left Democratic Front (LDF) regime, as per latest trends.



Kerala Election Results: Full List Of Winners (*To be updated)

C. No. Constituency MLAs 2021 Party Front MLAs 2026 Party 1 Manjeshwar A. K. M. Ashraf IUML UDF 2 Kasaragod N. A Nellikunnu IUML UDF 3 Udma C. H. Kunhampu CPIM LDF 4 Kanhangad E. Chandrasekharan CPI LDF 5 Trikaripur M. Ragopalan CPIM LDF 6 Payyannur T. I. Madhusoodanan CPIM LDF 7 Kalliasseri M. Vijin CPIM LDF 8 Taliparamba M. V. Govindan Master CPIM LDF 9 Irikkur Sajeev Joseph INC UDF 10 Azhikode K. V. Sumesh CPIM LDF 11 Kannur Ramachandran Kadannappally CS LDF 12 Dharmadam Pinarayi Vijayan CPIM LDF 13 Thalassery A. N. Shamseer CPIM LDF 14 Kuthuparamba K. P. Mohanan LJD LDF 15 Mattannur K. K. Shailaja Teacher CPIM LDF 16 Peravoor Sunny Joseph INC UDF 17 Mananthavady O. R. Kelu CPIM LDF 18 Sulthanbathery I. C. Balakrishnan INC UDF 19 Kalpetta T. Siddhique INC UDF 20 Vadakara Ms. K. K. Rema RMP UDF 21 Kuttiadi K. P. Kunhammedkutti Master CPIM LDF 22 Nadapuram E. K. Vijayan CPI LDF 23 Quilandy Ms. Kanathil Jameela CPIM LDF 24 Perambra T. P. Ramakrishnan CPIM LDF 25 Balusseri K. M. Sachindev CPIM LDF 26 Elathur A. K. Saseendran NCP LDF 27 Kozhikode North Thottathil Ravindran CPIM LDF 28 Kozhikode South Ahammad Devarkovil INL LDF 29 Beypore P. A. Muhammed Riyas CPIM LDF 30 Kunnamangalam P. T. A. Rahim LDF LDF 31 Koduvally M. K. Muneer IUML UDF 32 Thiruvambady Linto Joseph CPIM LDF 33 Kondotty T. V. Ibrahim IUML UDF 34 Eranad P. K. Basheer IUML UDF 35 Nilambur P. V. Anvar LDF LDF 36 Wandoor A. P. Anilkumar INC UDF 37 Manjeri U. A. Latheef IUML UDF 38 Perinthalmanna Najeeb Kanthapuram IUML UDF 39 Mankada Manjalamkuzhi Ali IUML UDF 40 Malappuram P. Ubaidulla IUML UDF 41 Vengara P. K. Kunhalikutty IUML UDF 42 Vallikkunnu Abdul Hameed Master IUML UDF 43 Tirurangadi K. P. A. Majeed IUML UDF 44 Tanur V. Abdurahiman NSC LDF 45 Tirur Kurukkoli Moideen IUML UDF 46 Kottakkal Abid Hussain Thangal IUML UDF 47 Thavanur K. T. Jaleel LDF LDF 48 Ponnani P. Nandakumar CPIM LDF 49 Thrithala M. B. Rajesh CPIM LDF 50 Pattambi Muhammed Muhassin CPI LDF 51 Shornur P. Mammikutty CPIM LDF 52 Ottapalam K. Premkumar CPIM LDF 53 Kongad Ms. K. Santhakumari CPIM LDF 54 Mannarkad N. Shamsudheen IUML UDF 55 Malampuzha A. Prabhakaran CPIM LDF 56 Palakkad Shafi Parambil INC UDF 57 Tarur P. P. Sumod CPIM LDF 58 Chittur K. Krishnankutty JDS LDF 59 Nenmara K. Babu CPIM LDF 60 Alathur K. D. Prasenan CPIM LDF 61 Chelakkara K. Radhakrishnan CPIM LDF 62 Kunnamkulam A. C. Moideen CPIM LDF 63 Guruvayoor N. K. Akbar CPIM LDF 64 Manalur Murali Perunelly CPIM LDF 65 Wadakkanchery Xavier Chittilappally CPIM LDF 66 Ollur K. Rajan CPI LDF 67 Thrissur P. Balachandran CPI LDF 68 Nattika C. C. Mukundhan CPI LDF 69 Kaipamangalam E. T. Taison Master CPI LDF 70 Irinjalakkuda Ms. R. Bindu CPIM LDF 71 Puthukkad K. K. Ramachandran CPIM LDF 72 Chalakkudy Saneeshkumar Joseph INC UDF 73 Kodungallur V. R. Sunil Kumar CPI LDF 74 Perumbavoor Eldhose P. Kunnapillil INC UDF 75 Angamaly Roji M. John INC UDF 76 Aluva Anwar Sadath INC UDF 77 Kalamassery P. Rajeeve CPIM LDF 78 Paravur V. D. Satheesan INC UDF 79 Vypen K. M. Unnikrishnan CPIM LDF 80 Kochi K. J. Maxy CPIM LDF 81 Thripunithura K. Babu INC UDF 82 Eranakulam T. J. Vinod INC UDF 83 Thrikkakara P. T. Thomas INC UDF 84 Kunnathunad P. V. Sreenijin CPIM LDF 85 Piravom Anoop Jacob KCA UDF 86 Muvattupuzha Mathew Kuzhalnadan INC UDF 87 Kothamangalam Antony John CPIM LDF 88 Devikulam A. Raja CPIM LDF 89 Udumbanchola M. M. Mani CPIM LDF 90 Thodupuzha P. J. Joseph KC UDF 91 Idukki Roshy Augustine KCM LDF 92 Peerumade Vazhoor Soman CPI LDF 93 Pala Mani C. Kappen UDF UDF 94 Kaduthuruthy Mons Joseph KC UDF 95 Vaikom Ms. C. K. Asha CPI LDF 96 Ettumanoor V. N. Vasavan CPIM LDF 97 Kottayam Thiruvanchoor Radhakrishnan INC UDF 98 Puthuppally Oommen Chandy INC UDF 99 Changanassery Job Michael KCM LDF 100 Kanjirappally N. Jayaraj KCM LDF 101 Poonjar Sebastian Kulathunkal KCM LDF 102 Aroor Ms. Daleema CPIM LDF 103 Cherthala P. Prasad CPI LDF 104 Alappuzha P. P. Chitharanjan CPIM LDF 105 Ambalapuzha H. Salam CPIM LDF 106 Kuttanad Thomas K. Thomas NCP LDF 107 Haripad Ramesh Chennithala INC UDF 108 Kayamkulam Ms. U. Prathibha CPIM LDF 109 Mavelikara M. S. Arunkumar CPIM LDF 110 Chengannur Saji Cheriyan CPIM LDF 111 Thiruvalla Mathew T. Thomas JDS LDF 112 Ranni Pramod Narayan KCM LDF 113 Aranmula Ms. Veena George CPIM LDF 114 Konni K. U. Jenish Kumar CPIM LDF 115 Adoor Chittayam Gopakumar CPI LDF 116 Karunagappally C. R. Mahesh INC UDF 117 Chavara Sujith Vijayan Pilla LDF LDF 118 Kunnathur Kovoor Kunjumon (RSP-L) LDF LDF 119 Kottarakkara K. N. Balagopal CPIM LDF 120 Pathanapuram K. B. Ganesh Kumar KCB LDF 121 Punaloor P. S. Supal CPI LDF 122 Chadayamangalam Ms. J. Chinchu Rani CPI LDF 123 Kundara P. C. Vishnunath INC UDF 124 Kollam M. Mukesh CPIM LDF 125 Eravipuram M. Noushad CPIM LDF 126 Chathannoor G. S. Jayalal CPI LDF 127 Varkala V. Joy CPIM LDF 128 Attingal Ms. O. S. Ambika CPIM LDF 129 Chirayinkeezhu V. Sasi CPI LDF 130 Nedumangad G. R. Anil CPI LDF 131 Vamanapuram D. K. Murali CPIM LDF 132 Kazhakkoottam Kadakampally Surendran CPIM LDF 133 Vattiyoorkavu V. K. Prasanth CPIM LDF 134 Thiruvananthapuram Antony Raju JKC LDF 135 Nemom V. Sivankutty CPIM LDF 136 Aruvikkara G. Stephan CPIM LDF 137 Parassala C. K. Hareendran CPIM LDF 138 Kattakkada I. B. Satheesh CPIM LDF 139 Kovalam M. Vincent INC UDF 140 Neyyattinkara K. Ansalan CPIM LDF



It must be noted that currently, initial trends are showing the leads in ECI. Final results will be declared after the complete round of vote counting.