Kerala Election Results 2026: Full list of winners, their parties and constituencies
Kerala Election Results 2026 Full List of Winners: The United Democratic Front (UDF) has crossed the halfway mark Kerala State Assembly Elections 2026. As per early trends released by the Election Commission of India (ECI), UDF has been shown as having has an edge. UDF, the Indian National Congress-led alliance of political parties, is all set to bring an end to Pinarayi Vijayan-led Left Democratic Front (LDF) regime, as per latest trends.
Kerala Election Results: Full List Of Winners (*To be updated)
|C. No.
|Constituency
|MLAs 2021
|Party
|Front
|MLAs 2026
|Party
|1
|Manjeshwar
|A. K. M. Ashraf
|IUML
|UDF
|2
|Kasaragod
|N. A Nellikunnu
|IUML
|UDF
|3
|Udma
|C. H. Kunhampu
|CPIM
|LDF
|4
|Kanhangad
|E. Chandrasekharan
|CPI
|LDF
|5
|Trikaripur
|M. Ragopalan
|CPIM
|LDF
|6
|Payyannur
|T. I. Madhusoodanan
|CPIM
|LDF
|7
|Kalliasseri
|M. Vijin
|CPIM
|LDF
|8
|Taliparamba
|M. V. Govindan Master
|CPIM
|LDF
|9
|Irikkur
|Sajeev Joseph
|INC
|UDF
|10
|Azhikode
|K. V. Sumesh
|CPIM
|LDF
|11
|Kannur
|Ramachandran Kadannappally
|CS
|LDF
|12
|Dharmadam
|Pinarayi Vijayan
|CPIM
|LDF
|13
|Thalassery
|A. N. Shamseer
|CPIM
|LDF
|14
|Kuthuparamba
|K. P. Mohanan
|LJD
|LDF
|15
|Mattannur
|K. K. Shailaja Teacher
|CPIM
|LDF
|16
|Peravoor
|Sunny Joseph
|INC
|UDF
|17
|Mananthavady
|O. R. Kelu
|CPIM
|LDF
|18
|Sulthanbathery
|I. C. Balakrishnan
|INC
|UDF
|19
|Kalpetta
|T. Siddhique
|INC
|UDF
|20
|Vadakara
|Ms. K. K. Rema
|RMP
|UDF
|21
|Kuttiadi
|K. P. Kunhammedkutti Master
|CPIM
|LDF
|22
|Nadapuram
|E. K. Vijayan
|CPI
|LDF
|23
|Quilandy
|Ms. Kanathil Jameela
|CPIM
|LDF
|24
|Perambra
|T. P. Ramakrishnan
|CPIM
|LDF
|25
|Balusseri
|K. M. Sachindev
|CPIM
|LDF
|26
|Elathur
|A. K. Saseendran
|NCP
|LDF
|27
|Kozhikode North
|Thottathil Ravindran
|CPIM
|LDF
|28
|Kozhikode South
|Ahammad Devarkovil
|INL
|LDF
|29
|Beypore
|P. A. Muhammed Riyas
|CPIM
|LDF
|30
|Kunnamangalam
|P. T. A. Rahim
|LDF
|LDF
|31
|Koduvally
|M. K. Muneer
|IUML
|UDF
|32
|Thiruvambady
|Linto Joseph
|CPIM
|LDF
|33
|Kondotty
|T. V. Ibrahim
|IUML
|UDF
|34
|Eranad
|P. K. Basheer
|IUML
|UDF
|35
|Nilambur
|P. V. Anvar
|LDF
|LDF
|36
|Wandoor
|A. P. Anilkumar
|INC
|UDF
|37
|Manjeri
|U. A. Latheef
|IUML
|UDF
|38
|Perinthalmanna
|Najeeb Kanthapuram
|IUML
|UDF
|39
|Mankada
|Manjalamkuzhi Ali
|IUML
|UDF
|40
|Malappuram
|P. Ubaidulla
|IUML
|UDF
|41
|Vengara
|P. K. Kunhalikutty
|IUML
|UDF
|42
|Vallikkunnu
|Abdul Hameed Master
|IUML
|UDF
|43
|Tirurangadi
|K. P. A. Majeed
|IUML
|UDF
|44
|Tanur
|V. Abdurahiman
|NSC
|LDF
|45
|Tirur
|Kurukkoli Moideen
|IUML
|UDF
|46
|Kottakkal
|Abid Hussain Thangal
|IUML
|UDF
|47
|Thavanur
|K. T. Jaleel
|LDF
|LDF
|48
|Ponnani
|P. Nandakumar
|CPIM
|LDF
|49
|Thrithala
|M. B. Rajesh
|CPIM
|LDF
|50
|Pattambi
|Muhammed Muhassin
|CPI
|LDF
|51
|Shornur
|P. Mammikutty
|CPIM
|LDF
|52
|Ottapalam
|K. Premkumar
|CPIM
|LDF
|53
|Kongad
|Ms. K. Santhakumari
|CPIM
|LDF
|54
|Mannarkad
|N. Shamsudheen
|IUML
|UDF
|55
|Malampuzha
|A. Prabhakaran
|CPIM
|LDF
|56
|Palakkad
|Shafi Parambil
|INC
|UDF
|57
|Tarur
|P. P. Sumod
|CPIM
|LDF
|58
|Chittur
|K. Krishnankutty
|JDS
|LDF
|59
|Nenmara
|K. Babu
|CPIM
|LDF
|60
|Alathur
|K. D. Prasenan
|CPIM
|LDF
|61
|Chelakkara
|K. Radhakrishnan
|CPIM
|LDF
|62
|Kunnamkulam
|A. C. Moideen
|CPIM
|LDF
|63
|Guruvayoor
|N. K. Akbar
|CPIM
|LDF
|64
|Manalur
|Murali Perunelly
|CPIM
|LDF
|65
|Wadakkanchery
|Xavier Chittilappally
|CPIM
|LDF
|66
|Ollur
|K. Rajan
|CPI
|LDF
|67
|Thrissur
|P. Balachandran
|CPI
|LDF
|68
|Nattika
|C. C. Mukundhan
|CPI
|LDF
|69
|Kaipamangalam
|E. T. Taison Master
|CPI
|LDF
|70
|Irinjalakkuda
|Ms. R. Bindu
|CPIM
|LDF
|71
|Puthukkad
|K. K. Ramachandran
|CPIM
|LDF
|72
|Chalakkudy
|Saneeshkumar Joseph
|INC
|UDF
|73
|Kodungallur
|V. R. Sunil Kumar
|CPI
|LDF
|74
|Perumbavoor
|Eldhose P. Kunnapillil
|INC
|UDF
|75
|Angamaly
|Roji M. John
|INC
|UDF
|76
|Aluva
|Anwar Sadath
|INC
|UDF
|77
|Kalamassery
|P. Rajeeve
|CPIM
|LDF
|78
|Paravur
|V. D. Satheesan
|INC
|UDF
|79
|Vypen
|K. M. Unnikrishnan
|CPIM
|LDF
|80
|Kochi
|K. J. Maxy
|CPIM
|LDF
|81
|Thripunithura
|K. Babu
|INC
|UDF
|82
|Eranakulam
|T. J. Vinod
|INC
|UDF
|83
|Thrikkakara
|P. T. Thomas
|INC
|UDF
|84
|Kunnathunad
|P. V. Sreenijin
|CPIM
|LDF
|85
|Piravom
|Anoop Jacob
|KCA
|UDF
|86
|Muvattupuzha
|Mathew Kuzhalnadan
|INC
|UDF
|87
|Kothamangalam
|Antony John
|CPIM
|LDF
|88
|Devikulam
|A. Raja
|CPIM
|LDF
|89
|Udumbanchola
|M. M. Mani
|CPIM
|LDF
|90
|Thodupuzha
|P. J. Joseph
|KC
|UDF
|91
|Idukki
|Roshy Augustine
|KCM
|LDF
|92
|Peerumade
|Vazhoor Soman
|CPI
|LDF
|93
|Pala
|Mani C. Kappen
|UDF
|UDF
|94
|Kaduthuruthy
|Mons Joseph
|KC
|UDF
|95
|Vaikom
|Ms. C. K. Asha
|CPI
|LDF
|96
|Ettumanoor
|V. N. Vasavan
|CPIM
|LDF
|97
|Kottayam
|Thiruvanchoor Radhakrishnan
|INC
|UDF
|98
|Puthuppally
|Oommen Chandy
|INC
|UDF
|99
|Changanassery
|Job Michael
|KCM
|LDF
|100
|Kanjirappally
|N. Jayaraj
|KCM
|LDF
|101
|Poonjar
|Sebastian Kulathunkal
|KCM
|LDF
|102
|Aroor
|Ms. Daleema
|CPIM
|LDF
|103
|Cherthala
|P. Prasad
|CPI
|LDF
|104
|Alappuzha
|P. P. Chitharanjan
|CPIM
|LDF
|105
|Ambalapuzha
|H. Salam
|CPIM
|LDF
|106
|Kuttanad
|Thomas K. Thomas
|NCP
|LDF
|107
|Haripad
|Ramesh Chennithala
|INC
|UDF
|108
|Kayamkulam
|Ms. U. Prathibha
|CPIM
|LDF
|109
|Mavelikara
|M. S. Arunkumar
|CPIM
|LDF
|110
|Chengannur
|Saji Cheriyan
|CPIM
|LDF
|111
|Thiruvalla
|Mathew T. Thomas
|JDS
|LDF
|112
|Ranni
|Pramod Narayan
|KCM
|LDF
|113
|Aranmula
|Ms. Veena George
|CPIM
|LDF
|114
|Konni
|K. U. Jenish Kumar
|CPIM
|LDF
|115
|Adoor
|Chittayam Gopakumar
|CPI
|LDF
|116
|Karunagappally
|C. R. Mahesh
|INC
|UDF
|117
|Chavara
|Sujith Vijayan Pilla
|LDF
|LDF
|118
|Kunnathur
|Kovoor Kunjumon (RSP-L)
|LDF
|LDF
|119
|Kottarakkara
|K. N. Balagopal
|CPIM
|LDF
|120
|Pathanapuram
|K. B. Ganesh Kumar
|KCB
|LDF
|121
|Punaloor
|P. S. Supal
|CPI
|LDF
|122
|Chadayamangalam
|Ms. J. Chinchu Rani
|CPI
|LDF
|123
|Kundara
|P. C. Vishnunath
|INC
|UDF
|124
|Kollam
|M. Mukesh
|CPIM
|LDF
|125
|Eravipuram
|M. Noushad
|CPIM
|LDF
|126
|Chathannoor
|G. S. Jayalal
|CPI
|LDF
|127
|Varkala
|V. Joy
|CPIM
|LDF
|128
|Attingal
|Ms. O. S. Ambika
|CPIM
|LDF
|129
|Chirayinkeezhu
|V. Sasi
|CPI
|LDF
|130
|Nedumangad
|G. R. Anil
|CPI
|LDF
|131
|Vamanapuram
|D. K. Murali
|CPIM
|LDF
|132
|Kazhakkoottam
|Kadakampally Surendran
|CPIM
|LDF
|133
|Vattiyoorkavu
|V. K. Prasanth
|CPIM
|LDF
|134
|Thiruvananthapuram
|Antony Raju
|JKC
|LDF
|135
|Nemom
|V. Sivankutty
|CPIM
|LDF
|136
|Aruvikkara
|G. Stephan
|CPIM
|LDF
|137
|Parassala
|C. K. Hareendran
|CPIM
|LDF
|138
|Kattakkada
|I. B. Satheesh
|CPIM
|LDF
|139
|Kovalam
|M. Vincent
|INC
|UDF
|140
|Neyyattinkara
|K. Ansalan
|CPIM
|LDF
It must be noted that currently, initial trends are showing the leads in ECI. Final results will be declared after the complete round of vote counting.
