PM Modi Flags Off India's First Vande Bharat Sleeper Train Between Howrah And Guwahati - Check Details
PM Narendra Modi flagged off India’s first Vande Bharat Sleeper Train between Howrah and Guwahati on Saturday.
Prime Minister Narendra Modi on Saturday flagged off India’s first Vande Bharat Sleeper Train between Howrah and Guwahati.
#WATCH | Malda, West Bengal: PM Narendra Modi flags off India’s first Vande Bharat Sleeper Train between Howrah and Guwahati (Kamakhya)
(Source: DD) pic.twitter.com/lQkE5g6gCa— ANI (@ANI) January 17, 2026
(this is a developing story)
