Tamil Nadu Election Results 2026: Full list of winners, their parties and constituencies

Tamil Nadu Election Results 2026 Full List of Winners: Check full list of party-wise winners - AIADMK+, DMK+ and TVK winners list.

Written By Zee Media Bureau|Edited By:  Akash Sinha|Last Updated: May 04, 2026, 08:54 AM IST|Source: Bureau
Tamil Nadu Election Results 2026 Full List of Winners: Tamil Nadu stands on edge as counting of votes for the 2026 Assembly elections is being held today, with an unusually high number of political variables making the outcome one of the most unpredictable in recent decades. From the emergence of new political entrants to simmering internal rifts among established leaders and the impact of a large-scale revision of electoral rolls, the electoral battlefield has evolved into a complex contest where even seasoned observers are hesitant to call the result.

For Chief Minister M.K. Stalin and the DMK, the stakes are historic. A victory would mark the party’s first consecutive electoral win since 1971, breaking a 55-year gap and reinforcing the durability of its welfare-driven governance model.

The opposition All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)-led alliance is equally poised for a landmark moment. If it secures power, it would be the party’s first Assembly victory since the passing of its iconic leader J. Jayalalithaa.

It would also see Edappadi K. Palaniswami return as Chief Minister, placing him among a select group of leaders who have held the office more than once. Adding a dramatic new dimension is actor-turned-politician C. Joseph Vijay and his Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).

A victory for the fledgling party would mark a political upset of historic proportions, comparable to the rise of M.G. Ramachandran, but potentially more rapid, given TVK’s swift ascent since its launch.

Tamil Nadu Election Results: Full List Of Winners (*To be updated)

Constituency

MLAs 2021

Party

MLAs 2026

Party

1. Gummidipoondi

GOVINDARAJAN T.J

DMK

 

 

2. Ponneri

DURAI. CHANDRASEKAR

INC

 

 

3. Tiruttani

S.Chandran

DMK

 

 

4. Thiruvallur

RAAJENDRAN- V.G.

DMK

 

 

5. Poonamallee

Krishnaswamy A

DMK

 

 

6. Avadi

Nasar S M

DMK

 

 

7. Maduravoyal

GANAPATHY.K

DMK

 

 

8. Ambattur

JOSEPH SAMUEL

DMK

 

 

9. Madavaram

SUDHARSANAM. S

DMK

 

 

10. Thiruvottiyur

K.P.SHANKAR

DMK

 

 

11. Dr.Radhakrishnan Nagar

EBENEZER. J.J.

DMK

 

 

12. Perambur

SHEKAR. R.D

DMK

 

 

13. Kolathur

M.K. STALIN

DMK

 

 

14. Villivakkam

A . Vetriazhagan

DMK

 

 

15. Thiru-Vi-Ka-Nagar

SIVAKUMAR.P

DMK

 

 

16. Egmore

I.PARANTHAMEN

DMK

 

 

17. Royapuram

MURTHY.R.IDREAM

DMK

 

 

18. Harbour

SEKARBABU. P.K

DMK

 

 

19. Chepauk-Thiruvallikeni

UDHAYANIDHI STALIN

DMK

 

 

20. Thousand Lights

EZHILAN N

DMK

 

 

21. Anna Nagar

M.K. Mohan

DMK

 

 

22. Virugampakkam

AMV.PRABHAKARA RAJA

DMK

 

 

23. Saidapet

SUBRAMANIAN. MA

DMK

 

 

24. Thiyagarayanagar

KARUNANITHI J

DMK

 

 

25. Mylapore

VELU.DHA

DMK

 

 

26. Velachery

JMH.AASSAN MAULAANA

INC

 

 

27. Shozhinganallur

S.ARAVINDRAMESH

DMK

 

 

28. Alandur

T.M.Anbarasan

DMK

 

 

29. Sriperumbudur

SELVAPERUNTHAGAI

INC

 

 

30. Pallavaram

KARUNANITHI

DMK

 

 

31. Tambaram

Raja.S.R

DMK

 

 

32. Chengalpattu

VARALAKSHMI.M

DMK

 

 

33. Thiruporur

S.S.Balaji

VCK

 

 

34. Cheyyur

Babu M

VCK

 

 

35. Madurantakam

Maragatham. K

AIADMK

 

 

36. Uthiramerur

SUNDAR K

DMK

 

 

37. Kancheepuram

C.V.M.P. Ezhailzrasan

DMK

 

 

38. Arakkonam

S.RAVI

AIADMK

 

 

39. Sholinghur

A.M.MUNIRATHINAM

INC

 

 

40. Katpadi

DURAIMURUGAN

DMK

 

 

41. Ranipet

R.GANDHI

DMK

 

 

42. Arcot

J.L.Eswarappan

DMK

 

 

43. Vellore

Karthikeyan .P

DMK

 

 

44. Anaikattu

A.P.Nandakumar

DMK

 

 

45. Kilvaithinankuppam

M.JAGAN MOORTHY

AIADMK

 

 

46. Gudiyattam

Amulu.V

DMK

 

 

47. Vaniyambadi

G.SENDHIL KUMAR

AIADMK

 

 

48. Ambur

VILWANATHAN.A.C

DMK

 

 

49. Jolarpet

DEVARAJI.K.

DMK

 

 

50. Tirupattur

A. NALLATHAMBI

DMK

 

 

51. Uthangarai

T.M.TAMILSELVAM

AIADMK

 

 

52. Bargur

MATHIAZHAGAN D

DMK

 

 

53. Krishnagiri

Ashokkumar.K

AIADMK

 

 

54. Veppanahalli

K.P.Munusamy

AIADMK

 

 

55. Hosur

PRAKAASH Y

DMK

 

 

56. Thalli

RAMACHANDRAN.T

CPI

 

 

57. Palacode

ANBALAGAN.K.P.

AIADMK

 

 

58. Pennagaram

MANI. G.K

PMK

 

 

59. Dharmapuri

VENKATESHWARAN.S.P.

PMK

 

 

60. Pappireddipatti

GOVINDASAMY.A

AIADMK

 

 

61. Harur

SAMPATHKUMAR.V

AIADMK

 

 

62. Chengam

GIRI.M.P

DMK

 

 

63. Tiruvannamalai

E V VELU

DMK

 

 

64. Kilpennathur

K.Pitchandi

DMK

 

 

65. Kalasapakkam

Saravanan.P.S.T

DMK

 

 

66. Polur

Agri KRISHNAMURTHY. S S

AIADMK

 

 

67. Arani

S.RAMACHANDRAN

AIADMK

 

 

68. Cheyyar

JOTHI. O

DMK

 

 

69. Vandavasi

Ambethkumar S

DMK

 

 

70. Gingee

MASTHAN K S

DMK

 

 

71. Mailam

SIVAKUMAR C

PMK

 

 

72. Tindivanam

ARJUNAN P

AIADMK

 

 

73. Vanur

CHAKRAPANI M

AIADMK

 

 

74. Viluppuram

LAKSHMANAN R

DMK

 

 

75. Vikravandi

PUGAZHENTHI N

DMK

 

 

76. Tirukkoyilur

K.PONMUDY

DMK

 

 

77. Ulundurpettai

MANIKANNAN A J

DMK

 

 

78. Rishivandiyam

KARTHIKEYAN K

DMK

 

 

79. Sankarapuram

UDHAYASURIYAN T

DMK

 

 

80. Kallakurichi

Senthilkumar.M

AIADMK

 

 

81. Gangavalli

NALLATHAMBI-A.

AIADMK

 

 

82. Attur

JAYASANKARAN- A.P.

AIADMK

 

 

83. Yercaud

G. Chitra

AIADMK

 

 

84. Omalur

R.MANI

AIADMK

 

 

85. Mettur

SADHASIVAM.S

PMK

 

 

86. Edappadi

EDAPPADI PALANISWAMI. K

AIADMK

 

 

87. Sankari

SUNDARARAJAN- S.

AIADMK

 

 

88. Salem (West)

ARUL. R

PMK

 

 

89. Salem (North)

R. RAJENDRAN

DMK

 

 

90. Salem (South)

E.BALASUBRAMANIAN

AIADMK

 

 

91. Veerapandi

RAJAMUTHU- M.

AIADMK

 

 

92. Rasipuram

MATHIVENTHAN M

DMK

 

 

93. Senthamangalam

PONNUSAMY K

DMK

 

 

94. Namakkal

RAMALINGAM P

DMK

 

 

95. Paramathi-Velur

SEKAR S

AIADMK

 

 

96. Tiruchengodu

ESWARAN E R

DMK

 

 

97. Kumarapalayam

THANGAMANI.P

AIADMK

 

 

98. Erode (East)

E.V.K.S Elangovan

INC

 

 

99. Erode (West)

Muthusamy S

DMK

 

 

100. Modakkurichi

SARASWATHI.C

BJP

 

 

101. Dharapuram

KAYALVIZHI N

DMK

 

 

102. Kangayam

SAMINATHAN.M.P

DMK

 

 

103. Perundurai

JAYAKUMAR- S.

AIADMK

 

 

104. Bhavani

KARUPPANAN.K.C

AIADMK

 

 

105. Anthiyur

VENKATACHALAM.A.G

DMK

 

 

106. Gobichettipalayam

SENGOTTAIYAN K.A

AIADMK

 

 

107. Bhavanisagar

A.Bannari

AIADMK

 

 

108. Udhagamandalam

GANESH- R.

INC

 

 

109. Gudalur

PON.JAYASEELAN

AIADMK

 

 

110. Coonoor

Ramachandran- K.

DMK

 

 

111. Mettuppalayam

SELVARAJ A K

AIADMK

 

 

112. Avanashi

DHANAPAL- P

AIADMK

 

 

113. Tiruppur (North)

VIJEYAKUMAR.K.N

AIADMK

 

 

114. Tiruppur (South)

SELVARAJ. K.

DMK

 

 

115. Palladam

ANANDAN M S M

AIADMK

 

 

116. Sulur

KANDASAMY V.P.

AIADMK

 

 

117. Kavundampalayam

G.Arunkumar

AIADMK

 

 

118. Coimbatore (North)

AMMAN K.ARJUNAN

AIADMK

 

 

119. Thondamuthur

S.P. VELUMANI

AIADMK

 

 

120. Coimbatore (South)

VANATHI SRINIVASAN

BJP

 

 

121. Singanallur

Jayaram- K.R

AIADMK

 

 

122. Kinathukadavu

Damodaran.S

AIADMK

 

 

123. Pollachi

Pollachi V. Jayaraman

AIADMK

 

 

124. Valparai

AMULKANDASAMI T K

AIADMK

 

 

125. Udumalaipettai

Radhakrishnan-K.

AIADMK

 

 

126. Madathukulam

C MAHENDRAN

AIADMK

 

 

127. Palani

SENTHIL KUMAR I.P

DMK

 

 

128. Oddanchatram

SAKKARAPANI R

DMK

 

 

129. Athoor

PERIYASAMY I

DMK

 

 

130. Nilakkottai

S.Thenmozhi

AIADMK

 

 

131. Natham

NATHAM.R.VISWANATHAN

AIADMK

 

 

132. Dindigul

SREENIVASAN.C

AIADMK

 

 

133. Vedasandur

GANDHIRAJAN S

DMK

 

 

134. Aravakurichi

ELANGO. R

DMK

 

 

135. Karur

SENTHILBALAJI V

DMK

 

 

136. Krishnarayapuram

SIVAGAMA SUNDARI.K

DMK

 

 

137. Kulithalai

R.Manickam

DMK

 

 

138. Manapparai

ABDUL SAMAD P

DMK

 

 

139. Srirangam

Palaniyandi.M

DMK

 

 

140. Tiruchirappalli (West)

Nehru- K.N.

DMK

 

 

141. Tiruchirappalli (East)

INIGO IRUDAYARAJ-S.

DMK

 

 

142. Thiruverumbur

ANBIL MAHESH POYYAMOZHI

DMK

 

 

143. Lalgudi

A.SOUNDARAPANDIAN

DMK

 

 

144. Manachanallur

S. KATHIRAVAN

DMK

 

 

145. Musiri

N. Thiyagarajan

DMK

 

 

146. Thuraiyur

S.STALINKUMAR

DMK

 

 

147. Perambalur

PRABHAHARAN- M.

DMK

 

 

148. Kunnam

SIVASANKAR- S.S.

DMK

 

 

149. Ariyalur

CHINNAPPA K

DMK

 

 

150. Jayankondam

KANNAN KA SO KA

DMK

 

 

151. Tittakudi

GANESAN- C.V.

DMK

 

 

152. Vriddhachalam

Radhakrishnan

INC

 

 

153. Neyveli

SABA.RAJENDRAN

DMK

 

 

154. Panruti

VELMURUGAN.T

DMK

 

 

155. Cuddalore

G.IYAPPAN

DMK

 

 

156. Kurinjipadi

M.R.K.PANNEERSELVAM

DMK

 

 

157. Bhuvanagiri

Arunmozhithevan. A

AIADMK

 

 

158. Chidambaram

K.A. PANDIAN

AIADMK

 

 

159. Kattumannarkoil

SINTHANAI SELVAN

VCK

 

 

160. Sirkazhi

PANNEERSELVAM

DMK

 

 

161. Mayiladuthurai

Rajakumar.S

INC

 

 

162. Poompuhar

Nivedha M. Murugan

DMK

 

 

163. Nagapattinam

J. Mohamed Shanavas

VCK

 

 

164. Kilvelur

NAGAIMAALI V P

CPI  (Marxist)

 

 

165. Vedaranyam

O.S.MANIAN

AIADMK

 

 

166. Thiruthuraipoondi

MARIMUTHU K

CPI

 

 

167. Mannargudi

RAJAA T R B

DMK

 

 

168. Thiruvarur

KALAIVANAN POONDI K.

DMK

 

 

169. Nannilam

KAMARAJ R

AIADMK

 

 

170. Thiruvidaimarudur

CHEZHIAAN- GOVI.

DMK

 

 

171. Kumbakonam

ANBALAGAN- G.

DMK

 

 

172. Papanasam

Dr.JAWAHIRULLAH- M.H.

DMK

 

 

173. Thiruvaiyaru

DURAI.CHANDRASEKARAN

DMK

 

 

174. Thanjavur

NEELAMEGAM- T.K.G.

DMK

 

 

175. Orathanadu

VAITHILINGAM- R.

AIADMK

 

 

176. Pattukkottai

ANNADURAI- K.

DMK

 

 

177. Peravurani

ASHOKKUMAR- N.

DMK

 

 

178. Gandarvakkottai

M.Chinnadurai

CPI  (Marxist)

 

 

179. Viralimalai

VIJAYA BASKER C

AIADMK

 

 

180. Pudukkottai

V . MUTHURAJA

DMK

 

 

181. Thirumayam

S.REGUPATHY

DMK

 

 

182. Alangudi

SIVA.V.MEYYANATHAN

DMK

 

 

183. Aranthangi

RAMACHANDRAN T

INC

 

 

184. Karaikudi

S.Mangudi

INC

 

 

185. Tiruppattur

KR.PERIYAKARUPPAN

DMK

 

 

186. Sivaganga

PR. Senthilnathan

AIADMK

 

 

187. Manamadurai

Tamilarasi A.

DMK

 

 

188. Melur

PERIYAPULLAN @ SELVAM P.

AIADMK

 

 

189. Madurai East

MOORTHY P

DMK

 

 

190. Sholavandan

VENKATESAN A

DMK

 

 

191. Madurai North

THALAPATHI G

DMK

 

 

192. Madurai South

BOOMINATHAN.M

DMK

 

 

193. Madurai Central

PALANIVEL THIAGA RAJAN

DMK

 

 

194. Madurai West

RAJU. K

AIADMK

 

 

195. Thiruparankundram

RAJANCHELLAPPA- V.V.

AIADMK

 

 

196. Thirumangalam

UDHAYAKUMAR R B

AIADMK

 

 

197. Usilampatti

AYYAPPAN P

AIADMK

 

 

198. Andipatti

A.MAHARAJAN

DMK

 

 

199. Periyakulam

K.S.SARAVANAKUMAAR

DMK

 

 

200. Bodinayakanur

O.PANNEERSELVAM

AIADMK

 

 

201. Cumbum

N.Ramakrishnan

DMK

 

 

202. Rajapalayam

THANGAPANDIAN S.

DMK

 

 

203. Srivilliputhur

MANRAJ- E.M.

AIADMK

 

 

204. Sattur

RAGHURAMAN- A.R.R.

DMK

 

 

205. Sivakasi

Ashokan.G

INC

 

 

206. Virudhunagar

SEENIVASAN A.R.R

DMK

 

 

207. Aruppukkottai

K.K.S.S.R.RAMACHANDRAN

DMK

 

 

208. Tiruchuli

THANGAM THENARASU

DMK

 

 

209. Paramakudi

MURUGESAN S

DMK

 

 

210. Tiruvadanai

KARUMANICKAM

INC

 

 

211. Ramanathapuram

KATHARBATCHA MUTHURAMALINGAM

DMK

 

 

212. Mudhukulathur

R.S.RAJAKANNAPPAN

DMK

 

 

213. Vilathikulam

MARKANDAYAN V

DMK

 

 

214. Thoothukkudi

P.Geetha Jeevan

DMK

 

 

215. Tiruchendur

Anitha R. Radhakrishnan

DMK

 

 

216. Srivaikuntam

Amirtharaj .S

INC

 

 

217. Ottapidaram

SHUNMUGAIAH C

DMK

 

 

218. Kovilpatti

KADAMBUR RAJU

AIADMK

 

 

219. Sankarankovil

RAJA E

DMK

 

 

220. Vasudevanallur

SADHAN THIRUMALAIKUMAR- DOCTOR.T

DMK

 

 

221. Kadayanallur

C.KRISHNAMURALI

AIADMK

 

 

222. Tenkasi

PALANI NADAR.S

INC

 

 

223. Alangulam

PAUL MANOJ PANDIAN

AIADMK

 

 

224. Tirunelveli

Nainar Nagenthran

BJP

 

 

225. Ambasamudram

E.SUBAYA

AIADMK

 

 

226. Palayamkottai

ABDUL WAHAB .M

DMK

 

 

227. Nanguneri

RUBY R MANOHARAN

INC

 

 

228. Radhapuram

M.Appavu

DMK

 

 

229. Kanniyakumari

THALAVAI SUNDARAM N.

AIADMK

 

 

230. Nagercoil

Gandhi M.R.

BJP

 

 

231. Colachal

Prince J.G.

INC

 

 

232. Padmanabhapuram

Mano Thangaraj- T.

DMK

 

 

233. Vilavancode

Vaccant

-

 

 

234. Killiyoor

RAJESH KUMAR S

INC

 

 

Meanwhile, Seeman’s Naam Tamilar Katchi (NTK), though not seen as a contender for power, remains a critical factor. Its vote share in a multi-cornered contest could influence outcomes in closely fought constituencies.

