Tamil Nadu Election Results 2026: Full list of winners, their parties and constituencies
Tamil Nadu Election Results 2026 Full List of Winners: Check full list of party-wise winners - AIADMK+, DMK+ and TVK winners list.
Tamil Nadu Election Results 2026 Full List of Winners: Tamil Nadu stands on edge as counting of votes for the 2026 Assembly elections is being held today, with an unusually high number of political variables making the outcome one of the most unpredictable in recent decades. From the emergence of new political entrants to simmering internal rifts among established leaders and the impact of a large-scale revision of electoral rolls, the electoral battlefield has evolved into a complex contest where even seasoned observers are hesitant to call the result.
For Chief Minister M.K. Stalin and the DMK, the stakes are historic. A victory would mark the party’s first consecutive electoral win since 1971, breaking a 55-year gap and reinforcing the durability of its welfare-driven governance model.
The opposition All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)-led alliance is equally poised for a landmark moment. If it secures power, it would be the party’s first Assembly victory since the passing of its iconic leader J. Jayalalithaa.
It would also see Edappadi K. Palaniswami return as Chief Minister, placing him among a select group of leaders who have held the office more than once. Adding a dramatic new dimension is actor-turned-politician C. Joseph Vijay and his Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).
A victory for the fledgling party would mark a political upset of historic proportions, comparable to the rise of M.G. Ramachandran, but potentially more rapid, given TVK’s swift ascent since its launch.
Tamil Nadu Election Results: Full List Of Winners (*To be updated)
|
Constituency
|
MLAs 2021
|
Party
|
MLAs 2026
|
Party
|
1. Gummidipoondi
|
GOVINDARAJAN T.J
|
DMK
|
|
|
2. Ponneri
|
DURAI. CHANDRASEKAR
|
INC
|
|
|
3. Tiruttani
|
S.Chandran
|
DMK
|
|
|
4. Thiruvallur
|
RAAJENDRAN- V.G.
|
DMK
|
|
|
5. Poonamallee
|
Krishnaswamy A
|
DMK
|
|
|
6. Avadi
|
Nasar S M
|
DMK
|
|
|
7. Maduravoyal
|
GANAPATHY.K
|
DMK
|
|
|
8. Ambattur
|
JOSEPH SAMUEL
|
DMK
|
|
|
9. Madavaram
|
SUDHARSANAM. S
|
DMK
|
|
|
10. Thiruvottiyur
|
K.P.SHANKAR
|
DMK
|
|
|
11. Dr.Radhakrishnan Nagar
|
EBENEZER. J.J.
|
DMK
|
|
|
12. Perambur
|
SHEKAR. R.D
|
DMK
|
|
|
13. Kolathur
|
M.K. STALIN
|
DMK
|
|
|
14. Villivakkam
|
A . Vetriazhagan
|
DMK
|
|
|
15. Thiru-Vi-Ka-Nagar
|
SIVAKUMAR.P
|
DMK
|
|
|
16. Egmore
|
I.PARANTHAMEN
|
DMK
|
|
|
17. Royapuram
|
MURTHY.R.IDREAM
|
DMK
|
|
|
18. Harbour
|
SEKARBABU. P.K
|
DMK
|
|
|
19. Chepauk-Thiruvallikeni
|
UDHAYANIDHI STALIN
|
DMK
|
|
|
20. Thousand Lights
|
EZHILAN N
|
DMK
|
|
|
21. Anna Nagar
|
M.K. Mohan
|
DMK
|
|
|
22. Virugampakkam
|
AMV.PRABHAKARA RAJA
|
DMK
|
|
|
23. Saidapet
|
SUBRAMANIAN. MA
|
DMK
|
|
|
24. Thiyagarayanagar
|
KARUNANITHI J
|
DMK
|
|
|
25. Mylapore
|
VELU.DHA
|
DMK
|
|
|
26. Velachery
|
JMH.AASSAN MAULAANA
|
INC
|
|
|
27. Shozhinganallur
|
S.ARAVINDRAMESH
|
DMK
|
|
|
28. Alandur
|
T.M.Anbarasan
|
DMK
|
|
|
29. Sriperumbudur
|
SELVAPERUNTHAGAI
|
INC
|
|
|
30. Pallavaram
|
KARUNANITHI
|
DMK
|
|
|
31. Tambaram
|
Raja.S.R
|
DMK
|
|
|
32. Chengalpattu
|
VARALAKSHMI.M
|
DMK
|
|
|
33. Thiruporur
|
S.S.Balaji
|
VCK
|
|
|
34. Cheyyur
|
Babu M
|
VCK
|
|
|
35. Madurantakam
|
Maragatham. K
|
AIADMK
|
|
|
36. Uthiramerur
|
SUNDAR K
|
DMK
|
|
|
37. Kancheepuram
|
C.V.M.P. Ezhailzrasan
|
DMK
|
|
|
38. Arakkonam
|
S.RAVI
|
AIADMK
|
|
|
39. Sholinghur
|
A.M.MUNIRATHINAM
|
INC
|
|
|
40. Katpadi
|
DURAIMURUGAN
|
DMK
|
|
|
41. Ranipet
|
R.GANDHI
|
DMK
|
|
|
42. Arcot
|
J.L.Eswarappan
|
DMK
|
|
|
43. Vellore
|
Karthikeyan .P
|
DMK
|
|
|
44. Anaikattu
|
A.P.Nandakumar
|
DMK
|
|
|
45. Kilvaithinankuppam
|
M.JAGAN MOORTHY
|
AIADMK
|
|
|
46. Gudiyattam
|
Amulu.V
|
DMK
|
|
|
47. Vaniyambadi
|
G.SENDHIL KUMAR
|
AIADMK
|
|
|
48. Ambur
|
VILWANATHAN.A.C
|
DMK
|
|
|
49. Jolarpet
|
DEVARAJI.K.
|
DMK
|
|
|
50. Tirupattur
|
A. NALLATHAMBI
|
DMK
|
|
|
51. Uthangarai
|
T.M.TAMILSELVAM
|
AIADMK
|
|
|
52. Bargur
|
MATHIAZHAGAN D
|
DMK
|
|
|
53. Krishnagiri
|
Ashokkumar.K
|
AIADMK
|
|
|
54. Veppanahalli
|
K.P.Munusamy
|
AIADMK
|
|
|
55. Hosur
|
PRAKAASH Y
|
DMK
|
|
|
56. Thalli
|
RAMACHANDRAN.T
|
CPI
|
|
|
57. Palacode
|
ANBALAGAN.K.P.
|
AIADMK
|
|
|
58. Pennagaram
|
MANI. G.K
|
PMK
|
|
|
59. Dharmapuri
|
VENKATESHWARAN.S.P.
|
PMK
|
|
|
60. Pappireddipatti
|
GOVINDASAMY.A
|
AIADMK
|
|
|
61. Harur
|
SAMPATHKUMAR.V
|
AIADMK
|
|
|
62. Chengam
|
GIRI.M.P
|
DMK
|
|
|
63. Tiruvannamalai
|
E V VELU
|
DMK
|
|
|
64. Kilpennathur
|
K.Pitchandi
|
DMK
|
|
|
65. Kalasapakkam
|
Saravanan.P.S.T
|
DMK
|
|
|
66. Polur
|
Agri KRISHNAMURTHY. S S
|
AIADMK
|
|
|
67. Arani
|
S.RAMACHANDRAN
|
AIADMK
|
|
|
68. Cheyyar
|
JOTHI. O
|
DMK
|
|
|
69. Vandavasi
|
Ambethkumar S
|
DMK
|
|
|
70. Gingee
|
MASTHAN K S
|
DMK
|
|
|
71. Mailam
|
SIVAKUMAR C
|
PMK
|
|
|
72. Tindivanam
|
ARJUNAN P
|
AIADMK
|
|
|
73. Vanur
|
CHAKRAPANI M
|
AIADMK
|
|
|
74. Viluppuram
|
LAKSHMANAN R
|
DMK
|
|
|
75. Vikravandi
|
PUGAZHENTHI N
|
DMK
|
|
|
76. Tirukkoyilur
|
K.PONMUDY
|
DMK
|
|
|
77. Ulundurpettai
|
MANIKANNAN A J
|
DMK
|
|
|
78. Rishivandiyam
|
KARTHIKEYAN K
|
DMK
|
|
|
79. Sankarapuram
|
UDHAYASURIYAN T
|
DMK
|
|
|
80. Kallakurichi
|
Senthilkumar.M
|
AIADMK
|
|
|
81. Gangavalli
|
NALLATHAMBI-A.
|
AIADMK
|
|
|
82. Attur
|
JAYASANKARAN- A.P.
|
AIADMK
|
|
|
83. Yercaud
|
G. Chitra
|
AIADMK
|
|
|
84. Omalur
|
R.MANI
|
AIADMK
|
|
|
85. Mettur
|
SADHASIVAM.S
|
PMK
|
|
|
86. Edappadi
|
EDAPPADI PALANISWAMI. K
|
AIADMK
|
|
|
87. Sankari
|
SUNDARARAJAN- S.
|
AIADMK
|
|
|
88. Salem (West)
|
ARUL. R
|
PMK
|
|
|
89. Salem (North)
|
R. RAJENDRAN
|
DMK
|
|
|
90. Salem (South)
|
E.BALASUBRAMANIAN
|
AIADMK
|
|
|
91. Veerapandi
|
RAJAMUTHU- M.
|
AIADMK
|
|
|
92. Rasipuram
|
MATHIVENTHAN M
|
DMK
|
|
|
93. Senthamangalam
|
PONNUSAMY K
|
DMK
|
|
|
94. Namakkal
|
RAMALINGAM P
|
DMK
|
|
|
95. Paramathi-Velur
|
SEKAR S
|
AIADMK
|
|
|
96. Tiruchengodu
|
ESWARAN E R
|
DMK
|
|
|
97. Kumarapalayam
|
THANGAMANI.P
|
AIADMK
|
|
|
98. Erode (East)
|
E.V.K.S Elangovan
|
INC
|
|
|
99. Erode (West)
|
Muthusamy S
|
DMK
|
|
|
100. Modakkurichi
|
SARASWATHI.C
|
BJP
|
|
|
101. Dharapuram
|
KAYALVIZHI N
|
DMK
|
|
|
102. Kangayam
|
SAMINATHAN.M.P
|
DMK
|
|
|
103. Perundurai
|
JAYAKUMAR- S.
|
AIADMK
|
|
|
104. Bhavani
|
KARUPPANAN.K.C
|
AIADMK
|
|
|
105. Anthiyur
|
VENKATACHALAM.A.G
|
DMK
|
|
|
106. Gobichettipalayam
|
SENGOTTAIYAN K.A
|
AIADMK
|
|
|
107. Bhavanisagar
|
A.Bannari
|
AIADMK
|
|
|
108. Udhagamandalam
|
GANESH- R.
|
INC
|
|
|
109. Gudalur
|
PON.JAYASEELAN
|
AIADMK
|
|
|
110. Coonoor
|
Ramachandran- K.
|
DMK
|
|
|
111. Mettuppalayam
|
SELVARAJ A K
|
AIADMK
|
|
|
112. Avanashi
|
DHANAPAL- P
|
AIADMK
|
|
|
113. Tiruppur (North)
|
VIJEYAKUMAR.K.N
|
AIADMK
|
|
|
114. Tiruppur (South)
|
SELVARAJ. K.
|
DMK
|
|
|
115. Palladam
|
ANANDAN M S M
|
AIADMK
|
|
|
116. Sulur
|
KANDASAMY V.P.
|
AIADMK
|
|
|
117. Kavundampalayam
|
G.Arunkumar
|
AIADMK
|
|
|
118. Coimbatore (North)
|
AMMAN K.ARJUNAN
|
AIADMK
|
|
|
119. Thondamuthur
|
S.P. VELUMANI
|
AIADMK
|
|
|
120. Coimbatore (South)
|
VANATHI SRINIVASAN
|
BJP
|
|
|
121. Singanallur
|
Jayaram- K.R
|
AIADMK
|
|
|
122. Kinathukadavu
|
Damodaran.S
|
AIADMK
|
|
|
123. Pollachi
|
Pollachi V. Jayaraman
|
AIADMK
|
|
|
124. Valparai
|
AMULKANDASAMI T K
|
AIADMK
|
|
|
125. Udumalaipettai
|
Radhakrishnan-K.
|
AIADMK
|
|
|
126. Madathukulam
|
C MAHENDRAN
|
AIADMK
|
|
|
127. Palani
|
SENTHIL KUMAR I.P
|
DMK
|
|
|
128. Oddanchatram
|
SAKKARAPANI R
|
DMK
|
|
|
129. Athoor
|
PERIYASAMY I
|
DMK
|
|
|
130. Nilakkottai
|
S.Thenmozhi
|
AIADMK
|
|
|
131. Natham
|
NATHAM.R.VISWANATHAN
|
AIADMK
|
|
|
132. Dindigul
|
SREENIVASAN.C
|
AIADMK
|
|
|
133. Vedasandur
|
GANDHIRAJAN S
|
DMK
|
|
|
134. Aravakurichi
|
ELANGO. R
|
DMK
|
|
|
135. Karur
|
SENTHILBALAJI V
|
DMK
|
|
|
136. Krishnarayapuram
|
SIVAGAMA SUNDARI.K
|
DMK
|
|
|
137. Kulithalai
|
R.Manickam
|
DMK
|
|
|
138. Manapparai
|
ABDUL SAMAD P
|
DMK
|
|
|
139. Srirangam
|
Palaniyandi.M
|
DMK
|
|
|
140. Tiruchirappalli (West)
|
Nehru- K.N.
|
DMK
|
|
|
141. Tiruchirappalli (East)
|
INIGO IRUDAYARAJ-S.
|
DMK
|
|
|
142. Thiruverumbur
|
ANBIL MAHESH POYYAMOZHI
|
DMK
|
|
|
143. Lalgudi
|
A.SOUNDARAPANDIAN
|
DMK
|
|
|
144. Manachanallur
|
S. KATHIRAVAN
|
DMK
|
|
|
145. Musiri
|
N. Thiyagarajan
|
DMK
|
|
|
146. Thuraiyur
|
S.STALINKUMAR
|
DMK
|
|
|
147. Perambalur
|
PRABHAHARAN- M.
|
DMK
|
|
|
148. Kunnam
|
SIVASANKAR- S.S.
|
DMK
|
|
|
149. Ariyalur
|
CHINNAPPA K
|
DMK
|
|
|
150. Jayankondam
|
KANNAN KA SO KA
|
DMK
|
|
|
151. Tittakudi
|
GANESAN- C.V.
|
DMK
|
|
|
152. Vriddhachalam
|
Radhakrishnan
|
INC
|
|
|
153. Neyveli
|
SABA.RAJENDRAN
|
DMK
|
|
|
154. Panruti
|
VELMURUGAN.T
|
DMK
|
|
|
155. Cuddalore
|
G.IYAPPAN
|
DMK
|
|
|
156. Kurinjipadi
|
M.R.K.PANNEERSELVAM
|
DMK
|
|
|
157. Bhuvanagiri
|
Arunmozhithevan. A
|
AIADMK
|
|
|
158. Chidambaram
|
K.A. PANDIAN
|
AIADMK
|
|
|
159. Kattumannarkoil
|
SINTHANAI SELVAN
|
VCK
|
|
|
160. Sirkazhi
|
PANNEERSELVAM
|
DMK
|
|
|
161. Mayiladuthurai
|
Rajakumar.S
|
INC
|
|
|
162. Poompuhar
|
Nivedha M. Murugan
|
DMK
|
|
|
163. Nagapattinam
|
J. Mohamed Shanavas
|
VCK
|
|
|
164. Kilvelur
|
NAGAIMAALI V P
|
CPI (Marxist)
|
|
|
165. Vedaranyam
|
O.S.MANIAN
|
AIADMK
|
|
|
166. Thiruthuraipoondi
|
MARIMUTHU K
|
CPI
|
|
|
167. Mannargudi
|
RAJAA T R B
|
DMK
|
|
|
168. Thiruvarur
|
KALAIVANAN POONDI K.
|
DMK
|
|
|
169. Nannilam
|
KAMARAJ R
|
AIADMK
|
|
|
170. Thiruvidaimarudur
|
CHEZHIAAN- GOVI.
|
DMK
|
|
|
171. Kumbakonam
|
ANBALAGAN- G.
|
DMK
|
|
|
172. Papanasam
|
Dr.JAWAHIRULLAH- M.H.
|
DMK
|
|
|
173. Thiruvaiyaru
|
DURAI.CHANDRASEKARAN
|
DMK
|
|
|
174. Thanjavur
|
NEELAMEGAM- T.K.G.
|
DMK
|
|
|
175. Orathanadu
|
VAITHILINGAM- R.
|
AIADMK
|
|
|
176. Pattukkottai
|
ANNADURAI- K.
|
DMK
|
|
|
177. Peravurani
|
ASHOKKUMAR- N.
|
DMK
|
|
|
178. Gandarvakkottai
|
M.Chinnadurai
|
CPI (Marxist)
|
|
|
179. Viralimalai
|
VIJAYA BASKER C
|
AIADMK
|
|
|
180. Pudukkottai
|
V . MUTHURAJA
|
DMK
|
|
|
181. Thirumayam
|
S.REGUPATHY
|
DMK
|
|
|
182. Alangudi
|
SIVA.V.MEYYANATHAN
|
DMK
|
|
|
183. Aranthangi
|
RAMACHANDRAN T
|
INC
|
|
|
184. Karaikudi
|
S.Mangudi
|
INC
|
|
|
185. Tiruppattur
|
KR.PERIYAKARUPPAN
|
DMK
|
|
|
186. Sivaganga
|
PR. Senthilnathan
|
AIADMK
|
|
|
187. Manamadurai
|
Tamilarasi A.
|
DMK
|
|
|
188. Melur
|
PERIYAPULLAN @ SELVAM P.
|
AIADMK
|
|
|
189. Madurai East
|
MOORTHY P
|
DMK
|
|
|
190. Sholavandan
|
VENKATESAN A
|
DMK
|
|
|
191. Madurai North
|
THALAPATHI G
|
DMK
|
|
|
192. Madurai South
|
BOOMINATHAN.M
|
DMK
|
|
|
193. Madurai Central
|
PALANIVEL THIAGA RAJAN
|
DMK
|
|
|
194. Madurai West
|
RAJU. K
|
AIADMK
|
|
|
195. Thiruparankundram
|
RAJANCHELLAPPA- V.V.
|
AIADMK
|
|
|
196. Thirumangalam
|
UDHAYAKUMAR R B
|
AIADMK
|
|
|
197. Usilampatti
|
AYYAPPAN P
|
AIADMK
|
|
|
198. Andipatti
|
A.MAHARAJAN
|
DMK
|
|
|
199. Periyakulam
|
K.S.SARAVANAKUMAAR
|
DMK
|
|
|
200. Bodinayakanur
|
O.PANNEERSELVAM
|
AIADMK
|
|
|
201. Cumbum
|
N.Ramakrishnan
|
DMK
|
|
|
202. Rajapalayam
|
THANGAPANDIAN S.
|
DMK
|
|
|
203. Srivilliputhur
|
MANRAJ- E.M.
|
AIADMK
|
|
|
204. Sattur
|
RAGHURAMAN- A.R.R.
|
DMK
|
|
|
205. Sivakasi
|
Ashokan.G
|
INC
|
|
|
206. Virudhunagar
|
SEENIVASAN A.R.R
|
DMK
|
|
|
207. Aruppukkottai
|
K.K.S.S.R.RAMACHANDRAN
|
DMK
|
|
|
208. Tiruchuli
|
THANGAM THENARASU
|
DMK
|
|
|
209. Paramakudi
|
MURUGESAN S
|
DMK
|
|
|
210. Tiruvadanai
|
KARUMANICKAM
|
INC
|
|
|
211. Ramanathapuram
|
KATHARBATCHA MUTHURAMALINGAM
|
DMK
|
|
|
212. Mudhukulathur
|
R.S.RAJAKANNAPPAN
|
DMK
|
|
|
213. Vilathikulam
|
MARKANDAYAN V
|
DMK
|
|
|
214. Thoothukkudi
|
P.Geetha Jeevan
|
DMK
|
|
|
215. Tiruchendur
|
Anitha R. Radhakrishnan
|
DMK
|
|
|
216. Srivaikuntam
|
Amirtharaj .S
|
INC
|
|
|
217. Ottapidaram
|
SHUNMUGAIAH C
|
DMK
|
|
|
218. Kovilpatti
|
KADAMBUR RAJU
|
AIADMK
|
|
|
219. Sankarankovil
|
RAJA E
|
DMK
|
|
|
220. Vasudevanallur
|
SADHAN THIRUMALAIKUMAR- DOCTOR.T
|
DMK
|
|
|
221. Kadayanallur
|
C.KRISHNAMURALI
|
AIADMK
|
|
|
222. Tenkasi
|
PALANI NADAR.S
|
INC
|
|
|
223. Alangulam
|
PAUL MANOJ PANDIAN
|
AIADMK
|
|
|
224. Tirunelveli
|
Nainar Nagenthran
|
BJP
|
|
|
225. Ambasamudram
|
E.SUBAYA
|
AIADMK
|
|
|
226. Palayamkottai
|
ABDUL WAHAB .M
|
DMK
|
|
|
227. Nanguneri
|
RUBY R MANOHARAN
|
INC
|
|
|
228. Radhapuram
|
M.Appavu
|
DMK
|
|
|
229. Kanniyakumari
|
THALAVAI SUNDARAM N.
|
AIADMK
|
|
|
230. Nagercoil
|
Gandhi M.R.
|
BJP
|
|
|
231. Colachal
|
Prince J.G.
|
INC
|
|
|
232. Padmanabhapuram
|
Mano Thangaraj- T.
|
DMK
|
|
|
233. Vilavancode
|
Vaccant
|
-
|
|
|
234. Killiyoor
|
RAJESH KUMAR S
|
INC
|
|
Meanwhile, Seeman’s Naam Tamilar Katchi (NTK), though not seen as a contender for power, remains a critical factor. Its vote share in a multi-cornered contest could influence outcomes in closely fought constituencies.
