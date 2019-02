UPSC Combined Defence Services Examination 2018 result declared, check the list of future Army officers

New Delhi: The Union Public Service Commission (UPSC) on Monday declared the result of Combined Defence Services Examination 2018. The Commission has released a list, in order of merit, in respect of 172 (130*+42^) candidates who have finally qualified the exam.

The final list has been announced on the basis of the results of the Combined Defence Services Examination (I), 2018 conducted by the UPSC and interviews held by the Services Selection Board of the Ministry of Defence for admission to the (i) *Officers Training Academy, Chennai, for 109th Short Service Commission Course (for Men) and (ii) ^Officers Training Academy, Chennai, 23rd Short Service Commission Women (Non-Technical) Course, commencing in April, 2019. The list of 109th Short Service Commission Course (for Men) also includes the names of the candidates who were recommended earlier on the basis of the result of the same examination for admission to Indian Military Academy, Dehradun, Naval Academy, Ezhimala, Kerala and Air Force Academy, Hyderabad (Pre-Flying) Training Course(s).

The number of vacancies for (i) 109th Short Service Commission Course (for Men) is 225 and for (ii) 23rd Short Service Commission Women (Non-Technical) Course is 12.

The results of the medical examination of the candidates have not been taken into account in preparing the merit list. The candidature of all the candidates is provisional.

Verification of Date of Birth and educational qualification of these candidates will be done by the Army Head Quarter.

Candidates can visit the UPSC's official website - upsc.gov.in - to obtain information regarding the result. However, the marks of the candidates will be available within 15 days from the date of declaration of final results on the Commission's website for 30 days.

Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near Examination Hall Building in its Campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their examination on working days between 10.00 am to 5.00 pm, in person or over telephone No. 011-23385271, 011-23381125 and 011-23098543.

Here's the full list:

OFFICER TRAINING ACADEMY (MEN)

S.NO. ROLL NO. NAME

1 1103444 ABJEET SINGH BHINDER

2 0802098 PRABHAV RAJVANSHI

3 0801829 NISCHAL

4 3500088 ALABHYA MUDGIL

5 3600049 S VARUN KUMAR

6 2610535 SHUBHAM PANDEY

7 3508566 HARMOHINDER SINGH

8 1501047 TARUN PRAKASH

9 0501312 MAYUR MANOHAR HIWALE

10 0805149 SAI SHUBHAM

11 0806693 JAIDEEP SINGH CHAHAL

12 0302489 K SURYA SATYANARAYANA

13 0840186 KULDEEP SINGH GUJAR

14 0847768 MANISH MANUBANSHA

15 1103447 BHAVESH KUMAR DARYANI

16 0806971 N DHANANJAY

17 1400999 NAVEEN KUMAR

18 1300645 WANVE YOGESH SHIVAJI

19 0834436 SHASHANK RAI

20 0865540 TARUN KUMAR

21 0300164 RISHAV MITRA

22 1300811 SIDDHESH KAWALKAR

23 0400914 PRANJAL DIXIT

24 0809186 MANOJ KUMAR YADAV

25 0900305 SAGAR RAJ

26 0500058 ABHISHEK KANWAR

27 3508207 PRABHAT SINGH

28 1409477 ABHISHEK BADOLA

29 1400283 SHUBHAM BISHT

30 0849483 SONU PAL

31 1504217 KUNAL KUMAR

32 0828434 VISHAL KUMAR CHAUHAN

33 0810352 TARUN SINGH RANA

34 0862210 PUSHKAR DWIVEDI

35 0820780 ABHIJEET

36 0857304 PRAVEEN KUMAR

37 3509196 TEJAS GUPTA

38 0862585 PORAS SAINI

39 0505847 ANKIT KUMAR SINGH

40 1201712 RAVINDER KATANIA

41 0503854 NIKHILESH MEHRA

42 0401304 ASHWIN SINGH RAJPUT

43 1403943 ANURAG SINGH BISHT

44 5100686 NADIMINTI RAJ KUMAR

45 0817709 SAFAL CHASWAL

46 0803290 SAHIL KUMAR

47 2400307 ARJUN P

48 0858036 KARAN KUMAR

49 0830789 SAMRAT PRAJULI THAPA

50 0833820 ABHISHEK SHARAWAT

51 0500361 SHINDE VINOD RAJENDRA

52 0504398 JITENDRA SINGH

53 5100035 SHAIK HAMEEDULLA BASHA

54 4700065 ONESIMUS VANLALRUATA

55 1100083 SANIDHYA CHAUHAN

56 3504692 ARNAB SANYAL

57 0501668 UDHAN OMKAR DIGAMBAR

58 0302282 ADRIAN NOEL LOBO

59 0100440 ASHISH JHA

60 2620964 MANISH KUMAR YADAV

61 0501431 AKSHAY BABRUWAN TALKE

62 3510216 ANMOL SINGH

63 1202549 HARSH AWADH KISHORE TRIVEDI

64 0504727 HOLE ANIMESH ARVIND

65 0841635 ANKIT SHARMA

66 1600068 PRITAM BORAH

67 1401582 AKSHAT CHAUHAN

68 3500441 AMAN BHARDWAJ

69 0811970 SANGAM SHARMA

70 0804257 SWARNIM

71 0505413 KULDEEP

72 1405755 PRAVEEN MANOLA

73 3401585 AVEET PAL SINGH

74 0403601 CHANDAN SINGH

75 0806057 AAKASH LOHAN

76 0301916 NAVNEETH PRABHAKAR

77 0300150 AMRITANSHU MISHRA

78 0819735 RAHUL TYAGI

79 1505426 INDRAJEET SACHIN

80 1108365 PRANSHU RATHORE

81 0500485 MAYUR RAJESH TALWARE

82 0301087 HIMANSHU DIXIT

83 1400354 ABHISHEK NEGI

84 0858794 SATISH KUMAR SINGH

85 0809786 TUSHAR PUNDIR

86 0833662 NIHAL TEOTIA

87 3505614 SHIVAM SHARMA

88 2611258 ADITYA KUMAR

89 1500559 AKSHAY RANJUMESH

90 3600162 TAMHANKAR ABHIJEET DATTATRAY

91 1700234 SHUBHAM THAKUR

92 0100749 HEMANT KUMAR BHAGOUR

93 0403351 ZEESHAN ALAM

94 0510216 SHIBIN R ALVA

95 5402598 SHUBHANSHU RAVI POKHARIYAL

96 0506390 BHALERAO RISHABH BHARAT

97 4900512 PUSHPJEET SINGH SANDHU

98 0502746 KULKARNI KAIVALYA SATISH

99 0501679 HIMALAY SHARMA

100 0804212 VIVEK SARKAR

101 0401508 VIKASH SINGH WALDIA

102 1000971 VARUN SINGH SHEKHAWAT

103 0807775 SHUBHAM CHAUDHARY

104 1402736 JAYANT ADHIKARI

105 0825498 AMAN PANDEY

106 3402119 VISHAL SINGH

107 4800083 SACHIN KUMAR SINGH

108 0817992 KAMEER KUMAR MOHANTA

109 0500329 CHAUHAN HARSHVARDHAN ANIL

110 0504587 DESAI UDIT HEMANT

111 5404757 SHAHBAZUL RAHMAN

112 1002520 PANKAJ MAHUR

113 5200085 RAHUL PATEL

114 0300846 SHIVAM KUMAR

115 0504951 JADHAV SANKET BHARAT

116 0827581 ROHAN CHAUHAN

117 3900758 BHARAT SHANKAR GANTI

118 5200454 JITENDRA SINGH

119 0301310 ABHINAV PRADHAN

120 2402200 NANDU SREERAM

121 0305548 SATYA PRIYE

122 0817071 SHANTANU KUMAR

123 3400140 UJJWAL SHARMA

124 3401514 AJAY SUDAN

125 3400873 SHASHANK SHARMA

126 0857874 SARRAFF SAURAV

127 3401590 NARINDER SINGH

128 0828955 GURDEV SINGH SANDHU

129 1108895 NAVEEN TAK

130 0504542 PATIL SHREYAS BABRUVAHAN

OFFICER TRAINING ACADEMY (WOMEN)

S.NO. ROLL NO. NAME

1 0851465 PRADYUMNA CHANDRA

2 0849238 SRISHTI RANA

3 1411753 CHARU BHATT

4 0834686 SHUBHANGI SINGH

5 0866448 PREETI PANWAR

6 0842477 ANJALI KIROLA

7 0510952 RADHIKA SATISH TALEKAR

8 1109852 KRITEE SAXENA

9 0403816 RIDHI BHALLA

10 3507886 SHARON SINGH

11 1408114 SUNEETI CHAMOLI

12 1110797 URVASHI CHAUHAN

13 0838884 ARJU THAKUR

14 3513753 PRATIBHA

15 0864622 PAYAL YADAV

16 3403372 HANSJA SHARMA

17 0304405 ASRIN HUSSAIN

18 0833289 DIVYA BANSAL

19 2404565 ALISHA FRANCIS

20 1204214 RAMA A

21 0867476 RASHMI YADAV

22 0854386 MONIMA CHOWDHURY

23 0861998 OSHEEN GULERIA

24 3511664 NIDHI SINGH

25 0840361 ANWESHA PRADHAN

26 0509996 MEHAK BIALA

27 0859347 NIDHI VEERWAL

28 0833296 MONIKA VERMA

29 0865144 ARTI MEHTA

30 0847035 JASMINE KAUR AHLUWALIA

31 0304655 ALKA YADAV

32 0852050 SHREYA

33 0303565 NEHA GOYAL

34 0838855 JYOTI

35 1203170 RUCHITA SINGH

36 0512098 MEHTA PRIYANKA RIKHAV

37 0405841 ASHNEET KAUR AWAL

38 0833879 SHUBHANGI VERMA

39 0861393 KIRTI MANN

40 0844809 SRISHTI JAIN

41 1412403 PRIYANKA NEGI

42 0862339 SHAKTI JANGHUS VARUN KUMAR