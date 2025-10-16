English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

Aadhaar new updates: ಹಲವು ಬಾರಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀವು ಆಧಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:41 AM IST
    • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.
    • ಆಧಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
    • ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ?

Aadhaar Helpline Number : ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹಲವು ಬಾರಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, UIDAI ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ 'Only' ಅಂತ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು.. ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ 

ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ನೀವು UIDAI ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1947 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ UIDAI ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ, ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು help@uidai.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಗಿಫ್ಟ್: ನಂದಿನಿಯಿಂದ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು

ಇದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

