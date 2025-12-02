English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಸಮೇತ ಕಳ್ಳತನ: ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಬಳಸಿ ಖದೀಮರು ಪರಾರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ವನ್ ಎಟಿಎಂ ಬಳಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಟಿಎಂಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದವಾಗದಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎರಚಾಟ ಮಾಡಿ, ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್‌ ಅನ್ನು ಬೀಗ ಒಡೆದು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:54 PM IST
  • ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಟಿಎಂಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
  • ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎರಚಾಟ ಮಾಡಿ, ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್‌ ಅನ್ನು ಬೀಗ ಒಡೆದು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಸಮೇತ ಕಳ್ಳತನ: ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಬಳಸಿ ಖದೀಮರು ಪರಾರಿ

ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ಬಳಸಿ ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್‌ ಸಮೇತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ವನ್ ಎಟಿಎಂ ಬಳಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಟಿಎಂಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದವಾಗದಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಎರಚಾಟ ಮಾಡಿ, ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್‌ ಅನ್ನು ಬೀಗ ಒಡೆದು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಶಯ ಬರದಂತೆ ಎಟಿಎಂ ಬಳಿ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದು ಆರೋಪಿಗಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಇತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಆರೋಪಿಗಳ ಕೈಚಳಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಡಿ ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

