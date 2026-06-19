ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಬಾಗಲಕೋಟೆ(Bagalkote) ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಬಳಗಿನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ (Bembagi Jewellers) ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್,ಲಾಂಗ್ ಶರ್ಟ್, ಶೂ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಫುಲ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಖರೀದಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು..ಈ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ದಂಪತಿ ತಮಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ 25 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕದ್ದು ಒಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೂ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯದ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಚಿನ್ನದ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವಳಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಕಳ್ಳನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಾರದ ಮಳೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಜೂನ್ 12ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ 22.9 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ 1.1 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 3.17ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 1.73ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ತೇವಾಂಶ ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರೈತರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲೆಂದು ದೇವರ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.