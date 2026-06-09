ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹರಿಯುವ ಮಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಮನಕಲಕುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸದ್ಯ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗಲೂ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬರುವ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದಿನಸಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಸದ್ಯ ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನಗರಸಭೆಯ ಈ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೇಸತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಈಶ್ವರ ಶಿಲ್ಲೇದಾರ ಎಂಬಾತ, ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗಲೀಜು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಸತತ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆತ ನಡೆಸಿದ ಈ ಜಲಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಯುವಕನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹುಗ್ಗಿ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೃಢ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಭರವಸೆಯ ನಂತರ ಯುವಕ ಈಶ್ವರ ಶಿಲ್ಲೇದಾರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.