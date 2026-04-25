Cool Care For Belagavi Zoo Animals: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 195 ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ನೀರು, ತಂಪಾದ ಆಹಾರ, ಸ್ಪಿಂಕಲರ್ ಮತ್ತು ಫಾಗರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ನರಿ, ನವಿಲು ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡದಂತೆ ನಿಗವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೂ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಭೇಷ್ ಅಂತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
