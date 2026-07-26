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Belagavi: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾವು; ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

SIR: ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿ (Belagavi) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ (SIR) ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:31 PM IST
Belagavi: ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾವು; ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

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Prajwal B

Prajwal B

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