ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೀಲಣ್ಣವರನನ್ನ 10 ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಹಣಬೇಕಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಬೇಡಾ... ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತಾ ಶ್ಲೋಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿತು. ಇತ್ತ ಸಿಐಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು..ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿಂದ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸರು. ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಣ ದುಪರಯೋಗ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಶಿವಾನಂದನನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಳ ಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಐಡಿ ಡಿಜಿಪಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು 2ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಎನ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನೀಲಣ್ಣವರ್ 35 ಸಾವಿರ ಜನರು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿರಬಹುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದ್ರೆ ಉಳುತ್ತಿರೀ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂದರು ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಇನ್ನೂ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ನನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರೋ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 35 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಓಂಕಾರ್ ಎಂಬತಾತನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಯೂಮೆನ್ ಆ್ಯಪ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ನೋಡಿಕುಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಓಂಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಸಹ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿವಾನಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಜನ ಠೇವಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲ್ ಗೆ ಅಪೀಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ವಾದ. ಆದರೇ ಯಾರೊಬ್ಬರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 35 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂಡ ಹೋಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.